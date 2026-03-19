I vini più venduti nei supermercati nel 2025? Prosecco, Lambrusco e Trebbiano

Prosecco, Lambrusco e Trebbiano sono stati i vini più venduti nella Grande distribuzione italiana (cioè supermercati, ipermercati e discount), nel 2025 (con il crollo del Chianti, che nel 2024 occupava la seconda posizione). È quanto è emerso dalle anticipazioni dello studio realizzato dall’Istituto di ricerca Circana, che sarà presentato il 13 aprile a Vinitaly (Verona, 12-15 aprile) nel corso della 22ª tavola rotonda dedicata al rapporto tra vino e Gdo, intitolata “Il vino nella grande distribuzione: dinamiche di mercato e criticità emergenti”.

Prosecco, Lambrusco e Trebbiano sono stati i vini più venduti nella Gdo nel 2025

Secondo l’analisi, come detto, al primo posto si è confermato il Prosecco (Veneto e Friuli Venezia Giulia), con oltre 53 milioni di litri venduti (+2,6% rispetto all’anno precedente). Al secondo posto si è posizionato il Lambrusco (Emilia-Romagna e Lombardia), con oltre 28 milioni di litri, ma in calo del 7,2%. Terza posizione per il Trebbiano, diffuso in diverse regioni, che ha superato i 23 milioni di litri, mantenendosi sostanzialmente stabile (+0,3%).

Un mercato in calo tra volumi e valore

Nel complesso, nel 2025 sono stati venduti nella Gdo 737 milioni di litri tra vino e spumante, circa 20 milioni in meno rispetto al 2024. I primi dati forniti da Circana hanno evidenziato una chiusura d’anno negativa: il comparto ha registrato un -3,4% a volume e un -1,1% a valore, senza quindi una compensazione sul fronte dei ricavi.

Nel 2025, nella Gdo sono stati venduti circa 20 milioni di litri in meno rispetto al 2024

Gli spumanti hanno proseguito il loro andamento positivo, seppur con una crescita più contenuta rispetto al 2024, segnando un +1,5% a volume e un +1,2% a valore. In calo, invece, i vini in bottiglia a denominazione d’origine, che hanno perso il 2,6% dopo il risultato positivo dell’anno precedente.

Cambiano le preferenze, ma il rosso resta dominante

Infine, dall’analisi è emerso che i consumatori stanno scegliendo sempre più spesso vini bianchi rispetto ai rossi. Tuttavia, questo cambiamento non è ancora sufficiente a ribaltare il mercato: il rosso fermo resta infatti il più venduto in assoluto, con oltre 261 milioni di litri, perché parte da una base di consumi molto più ampia e consolidata nel tempo.