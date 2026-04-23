London Spirits Competition, Italia al top con 5 Double Gold (insieme agli Usa)

L’Italia chiude la London Spirits Competition con 59 medaglie complessive, così distribuite: 5 Double Gold, 14 Gold, 34 Silver e 6 Bronze. Il dato più rilevante non è solo il totale, ma la struttura del risultato: l’Italia concentra una parte significativa delle proprie performance nelle fasce medio-alte, con una presenza molto limitata nella categoria Bronze e una piena competitività nel livello massimo del concorso. Nel Double Gold, infatti, l’Italia raggiunge cinque medaglie, posizionandosi al livello degli Stati Uniti e tra i Paesi più performanti nella fascia di eccellenza assoluta. Se si allarga lo sguardo agli altri principali Paesi in gara, il quadro cambia in modo netto. Il Regno Unito guida la classifica complessiva con 321 medaglie, seguito dall’Australia con 151 e dagli Stati Uniti con 124, mentre l’Italia resta a quota 59. Il divario nei numeri totali è significativo e si amplia soprattutto nelle fasce intermedie della competizione, dove i volumi dei Paesi anglosassoni risultano nettamente superiori.

L‘Italia ha chiuso la London Spirits Competition con 59 medaglie complessive

London Spirits Competition: Italia protagonista

Nella fascia più alta, il Double Gold (96-100 punti), Italia e Stati Uniti condividono la leadership con 5 medaglie ciascuno. L’Australia si ferma a 2, mentre il Regno Unito non registra presenze in questa fascia secondo i dati disponibili. È il segmento in cui il distacco nei volumi complessivi si annulla e il confronto si gioca esclusivamente sulla qualità assoluta dei singoli prodotti. Nella fascia Gold (90-95 punti) il Regno Unito si impone con 52 medaglie, davanti ad Australia (31), Stati Uniti (20) e Italia (14). Qui emerge il primo vero scarto strutturale: i mercati più grandi per produzione e varietà di gamma presidiano in modo molto più ampio la fascia alta, mentre l’Italia mantiene una presenza più contenuta.

London Spirits Competition: le medaglie italiane nome produttore categoria punteggio premio PaNico Parakeet* Bar Pisani Gin 97 Double Gold Medal Amaro Liborio Analcolico Puntoacqua Srl Societa' Benefit No alcol 97 Double Gold Medal Gin Lardo Gin Lardo Gin 97 Double Gold Medal Grappa Barolo 2007 Distilleria Dr.m. Montanaro Srl Brandy 96 Double Gold Medal Amaro Nazionale Liquori Nazionali SRL Liquori 96 Double Gold Medal Spirito Bitter Il Barista S.r.l. Bitters and Mixers 95 Gold Medal CandeGIN Gentle Gin CandeGIN srls Gin 94 Gold Medal Terpeni Radici London Dry Gin Zona B Craft Distillery Gin 94 Gold Medal Ligneum Cru Italiae Riserva Tonneaux Distillerie Bonollo Umberto SpA Brandy 94 Gold Medal GinTrento- London dry gin Ginificio Microdistillery Gin 94 Gold Medal Amaro Agrumara Siculadistribuzione S.R.L.S. Liquori 93 Gold Medal Ginuno- London dry gin Ginificio Microdistillery Gin 93 Gold Medal Fuorirotta / Itsudo Distilleria Maite Gin 93 Gold Medal Ferrochina Baliva Pallini Spa Liquori 93 Gold Medal Amaro Castellamonte Delaurenti SAS Liquori 93 Gold Medal Conte Camillo Negroni Mack Brands GmbH Ready to drink (RTD) 92 Gold Medal Chiaro Gin M.F.S.C. Gin 92 Gold Medal Terpeni Fiori London Dry Gin Zona B Craft Distillery Gin 92 Gold Medal Amante 1530 Aperitivo Pallini Distillery Rome Altri Spirits 92 Gold Medal Sicula Gin Mediterraneo Siculadistribuzione S.R.L.S. Gin 92 Gold Medal Salicorn Dioscuri S.r.l. Gin 92 Gold Medal Myterroir Gingiàt London Dry Gin Invitti Grappa SRL Gin 92 Gold Medal Amaro Del Carso And Di A.M. (Andriana Mesaric) Liquori 91 Gold Medal Il PIU’ FICO - Contemporary liquer Ginificio Microdistillery Liquori 91 Gold Medal Limoncello Nazionale Liquori Nazionali SRL Liquori 91 Gold Medal Amaro San Simone 70 cl. Amaro San Simone SRL Liquori 91 Gold Medal Ron La Cruz Pineapple Savio (Italy) / Bodegas de America Liquori 91 Gold Medal Myterroir Selvàdeg Distilled Gin Invitti Grappa SRL Gin 91 Gold Medal Rena 41 Original Distilled Gin Greenitaly Park - RENA 41 Gin 91 Gold Medal Controvento Dock28 Gin 90 Gold Medal Elixirio 3 Spirits Srl Liquori 90 Gold Medal L’ammazzacaffe’ - Contemporary Bitter Ginificio Microdistillery Liquori 90 Gold Medal 5th Element Distilleria Eterea Gin 90 Gold Medal Etnalime Nonno Turi Srl Liquori 90 Gold Medal Terpeni Classico London Dry Gin Zona B Craft Distillery Gin 89 Silver Medal XA 3Spirits Srl Liquori 89 Silver Medal Ron Malteco 25 years old Savio (Italy) / Bodegas de America Rum 89 Silver Medal Simonetta Original Liqueur Central Hisumer S.l. Liquori 89 Silver Medal Savoy Kombucha Distillerie Subalpine No alcol 89 Silver Medal Noccioletto Delaurenti SAS Liquori 89 Silver Medal Extravergindry Vibrand S.R.L. Societa' Agricola Gin 88 Silver Medal Smirnoff Ice Diageo Ready to drink (RTD) 88 Silver Medal The Standard 1894 Gancia & C.S.p.A Vodka 88 Silver Medal Mama Gin Mama Gin 88 Silver Medal Canavese Noisette Distillerie Subalpine Liquori 88 Silver Medal Genepy 'n su Delaurenti SAS Liquori 88 Silver Medal n.11 London Dry Gin n.11drink Alla Fassa snc Gin 88 Silver Medal Zenit Davide Iacoangeli Liquori 87 Silver Medal Opera Aperitivo Il Barista S.r.l. Bitters and Mixers 87 Silver Medal Rum Contadora - Aged 10 Years Savio (Italy) / Bodegas de America Rum 87 Silver Medal Aridium Distilleria Maite Gin 86 Silver Medal Rena 41 Mirto E Rosa Distilled Gin Greenitaly Park - RENA 41 Gin 86 Silver Medal Pallini Limoncello Pallini Spa Liquori 85 Silver Medal Villa Massa Limoncello Zamora Company Liquori 84 Bronze Medal Italicus Rosolio di Bergamotto Italicus ltd Liquori 84 Bronze Medal Pallini Vegan Cream Pallini Spa Liquori 84 Bronze Medal Saracena - Buckwheat Alpine Liqueur Invitti Grappa SRL Liquori 84 Bronze Medal ilDIVINO - Old Tom Gin Ginificio Microdistillery Gin 83 Bronze Medal Capero Ioannidou Capero Altri Spirits 82 Bronze Medal

La categoria Silver (85-89 punti) è la più numerosa e quella in cui si amplifica la distanza tra i Paesi. Il Regno Unito raggiunge 208 medaglie, l’Australia 94, gli Stati Uniti 78 e l’Italia 34. È la fascia che più chiaramente riflette la differenza tra sistemi produttivi ad ampia scala e mercati più selettivi. Nel livello Bronze (80-84 punti) il Regno Unito totalizza 61 medaglie, l’Australia 24 e gli Stati Uniti 21, mentre l’Italia si ferma a 6 medaglie. Il dato conferma un profilo complessivo italiano più concentrato sulle fasce medio-alte e meno presente nelle categorie di ingresso.

Un’Italia che punta sulla qualità

Nel complesso, il quadro della London Spirits Competition mostra due dinamiche distinte. Da un lato il Regno Unito, dominante per volumi e copertura dell’intero spettro di punteggio. Dall’altro Stati Uniti e Australia, con una presenza intermedia e distribuita. L’Italia, pur con un totale inferiore rispetto agli altri Paesi, si distingue per un elemento preciso: la piena competitività nel Double Gold e una maggiore concentrazione nelle fasce alte rispetto ai volumi complessivi.