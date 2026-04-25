Il Classese e la rinascita dell’Oltrepò pavese con le bollicine da Pinot nero

L’Oltrepò pavese è deciso a voltare pagina e lo fa ripartendo dal suo patrimonio più antico: lo spumante Metodo Classico da Pinot nero. Il progetto rilancia il nome Classese e nasce con un obiettivo preciso: ridare identità e credibilità alle bollicine prodotte sulle colline a sud del Po, distinguendo in modo netto il Metodo Classico dell’Oltrepò da altre tipologie e da un passato recente non sempre facile. Su questo obiettivo il Consorzio è schierato unanime ed è arrivato a questo traguardo, per molti versi “storico”, grazie al tandem che oggi guida i produttori: la presidente Francesca Servalvo e il direttore Riccardo Binda, che non a caso lo avevano presentato con soddisfazione al Vinitaly. L’obiettivo è quello di distinguere con maggiore precisione il Metodo Classico dell’Oltrepò pavese, valorizzare il territorio e rafforzare la reputazione delle sue bollicine.

La presidente Francesca Seralvo con il direttore Riccardo Binda al Vinitaly

La presidente Francesca Seralvo con il direttore Riccardo Binda al Vinitaly

Il progetto prende forma attorno a una convinzione: l’Oltrepò non è soltanto una grande zona vitivinicola, ma uno dei territori europei più vocati per il Pinot nero, il vitigno che ha costruito la reputazione delle grandi bollicine internazionali. In proposito la presidente Servalvo è netta: «È il territorio in Italia più importante per il Pinot nero. Abbiamo quasi 3.000 ettari vitati che rappresentano tre quarti della produzione di Pinot nero italiano. Anche a livello mondiale l’Oltrepò pavese è un territorio importante, ma soprattutto l’Oltrepò pavese è l’unico territorio al mondo esclusivamente vocato per la produzione di Blanc de Noir e Rosé de Noir, ed è proprio questo primato che ci ha, a livello mondiale, convinti a puntare su questa metodologia».

Un territorio unico per il Pinot nero

Il paesaggio dell’Oltrepò pavese si sviluppa tra la pianura del Po e i rilievi dell’Appennino, dove le colline risalgono rapidamente fino a superare i 1.700 metri del Monte Lesima. Quattro valli principali - Versa, Scuropasso, Coppa e Staffora - scandiscono il territorio da est a ovest, creando un mosaico di microclimi particolarmente favorevoli alla viticoltura. Le altitudini medie si aggirano attorno ai 250 metri, ma molti vigneti raggiungono e superano i 600 metri, con condizioni di ventilazione ed escursioni termiche ideali per il Pinot nero.

Le quattro valli principali dell’Oltrepò pavese

Le quattro valli principali dell’Oltrepò pavese

Anche la geologia racconta una storia affascinante: milioni di anni fa quest’area era coperta da un oceano tropicale, che ha lasciato in eredità suoli ricchi di calcare e sedimenti marini. È proprio questa composizione a contribuire alla mineralità e alla finezza dei vini prodotti in queste colline. La biodiversità del territorio, con numerose specie vegetali endemiche, completa un ecosistema che negli ultimi anni è diventato anche una risorsa per affrontare le sfide del cambiamento climatico.

I numeri del Pinot nero in Oltrepò pavese Oltre 3.000 ettari coltivati a Pinot Nero

coltivati a Pinot Nero Una delle più grandi aree europee dedicate al vitigno

Altitudini dei vigneti tra 150 e oltre 600 metri

Tradizione spumantistica che risale alla metà dell’Ottocento

I numeri del Pinot nero in Oltrepò paveseOltre 3.000 ettari coltivati a Pinot NeroUna delle più grandi aree europee dedicate al vitignoAltitudini dei vigneti tra 150 e oltre 600 metriTradizione spumantistica che risale alla metà dell’Ottocento

La tradizione delle bollicine nell’Oltrepò

L’Oltrepò pavese è oggi la più grande area italiana coltivata a Pinot nero, con oltre 3.000 ettari dedicati al vitigno. Ma la storia del Pinot nero in queste colline non nasce oggi. Già nella seconda metà dell’Ottocento il territorio era protagonista di importanti sperimentazioni sulla produzione di spumanti Metodo Classico. Tra i protagonisti di questa fase pionieristica ci furono Carlo Gancia, uno dei padri dello spumante italiano, e il conte Augusto Giorgi di Vistarino, che contribuì a sviluppare la coltivazione del Pinot nero nell’area.

L’Oltrepò è la più grande area italiana coltivata a Pinot nero

L’Oltrepò è la più grande area italiana coltivata a Pinot nero

Ed è anche qui, quando questo territorio era ancora “vecchio Piemonte”, prima dell’Unità d’Italia, che, in continuità con quanto accadeva in Langhe e Monferrato, si producevano Champagne che vincevano i concorsi francesi. E non dimentichiamo che proprio da queste terre, in passato, venivano le uve di Pinot nero utilizzate per alcuni Franciacorta. Fin dall’Ottocento il territorio ha dimostrato una particolare vocazione per la produzione di blanc de noirs e rosé de noirs, cioè spumanti ottenuti da uve Pinot nero vinificate in bianco. Una caratteristica che ancora oggi rappresenta uno degli elementi distintivi dell’Oltrepò pavese nel panorama internazionale delle bollicine.

Classese: il progetto per ridare identità alle bollicine

Il nome Classese nasce dalla fusione tra “classico” e “pavese”, un termine che vuole sintetizzare il metodo produttivo e l’origine territoriale. L’idea di creare un’identità forte per il Metodo Classico dell’Oltrepò non è recente. Già negli anni Ottanta un gruppo di produttori comprese la necessità di parlare con una voce più chiara. Nel 1984 nacque così l’Associazione produttori del Classese, presieduta da Carlo Boatti, con l’obiettivo di valorizzare il Metodo Classico da Pinot nero dell’Oltrepò pavese. Oggi il Consorzio ha deciso di rilanciare questo progetto, approvando quasi all’unanimità il ritorno del marchio Classese per:

distinguere il Metodo Classico dell’Oltrepò da altre denominazioni;

rafforzare la riconoscibilità del Pinot nero spumante;

garantire standard qualitativi più chiari e condivisi.

Il progetto vuole quindi rappresentare un impegno collettivo del territorio per rilanciare la qualità e la reputazione delle bollicine locali.

Le aziende che aderiscono al progetto Alessio Brandolini

Ballabio

Beré e Cordini

Bruno Verdi

Calatroni

Cantina Taia

Cantine Cavallotti

Castello di Cigognola

Conte Vistarino

Cordero San Giorgio

Corte Fabbri

Fiamberti

Giorgi

Il Feudo Nico

La Genisia

La Piotta

La Travaglina

Lozza

Manuelina

Monsupello

Montelio

Monterucco

Picchi

Prime Alture

Quaquarini

Scuropasso

Tenuta Mazzolino

Tenuta Travaglino

Torre degli Alberi

Le aziende che aderiscono al progettoAlessio BrandoliniBallabioBeré e CordiniBruno VerdiCalatroniCantina TaiaCantine CavallottiCastello di CigognolaConte VistarinoCordero San GiorgioCorte FabbriFiambertiGiorgiIl Feudo NicoLa GenisiaLa PiottaLa TravaglinaLozzaManuelinaMonsupelloMontelioMonteruccoPicchiPrime AltureQuaquariniScuropassoTenuta MazzolinoTenuta TravaglinoTorre degli Alberi

Regole produttive e controlli

Alla base del progetto Classese ci sono norme produttive precise, pensate per garantire coerenza stilistica e qualità. Il Consorzio vigila sul rispetto di queste regole attraverso sistemi di controllo condivisi con i produttori. «Siamo in attesa dell’approvazione definitiva di questo nuovo disciplinare - spiega Francesca Servalvo - che abbiamo approvato all’unanimità in consorzio, e le regole sono state rese il più rigorose possibile, non tanto come vincoli, ma proprio come scelte produttive: 85% di Pinot nero minimo come base fondante; i 6 grammi di acidità come parametro, che è fra l’altro uno dei più rigorosi d’Italia; e, in più, una raccolta necessariamente manuale. Insomma, tutte scelte che abbiamo deciso per mettere veramente un sigillo alla qualità di questo prodotto». L’obiettivo è chiaro: costruire un marchio che rappresenti non solo una tipologia di vino, ma un patto tra territorio, produttori e consumatori. Dopo anni complessi per l’Oltrepò pavese, Classese viene presentato come uno dei passaggi più concreti per riconquistare la fiducia degli appassionati.

Il logo del Classese

Il logo del Classese

«Già quest’anno - spiega la presidente del Consorzio - cresciamo rispetto all’anno scorso: siamo a 700.000 bottiglie, che sono già un numero in crescita, per cui siamo contenti. Contiamo nei prossimi anni di arrivare alla soglia di almeno 3-4 milioni di bottiglie per iniziare a contare davvero qualcosa». In questa prospettiva è interessante osservare come molti produttori del territorio siano oggi motivati e interessati a trasferire a Classese le produzioni di alcuni dei loro metodi classici. Fra le novità, la presenza di uno dei più importanti produttori di spumanti italiani (Berlucchi), che negli anni scorsi aveva acquisito la cantina Vigna Olcru a Santa Maria della Versa. Siamo ovviamente lontani dai 20 milioni di bottiglie di bollicine prodotte in Franciacorta, dai 12 del Trentodoc o dai 3-4 dell’Alta Langa, ma il Pinot nero in Oltrepò è davvero tanto e, in poco tempo, si potrà raggiungere una dimensione decisamente importante.

Queste alcune regole base del Classese Vigneti esclusivamente su pendici collinari

esclusivamente Raccolta delle uve : manuale in cassetta

: manuale in cassetta Uvaggio : minimo 85% Pinot nero (per il restante 15%: Chardonnay, Pinot bianco e/o Pinot meunier)

: minimo 85% Pinot nero (per il restante 15%: Chardonnay, Pinot bianco e/o Pinot meunier) Acidità minima : 6 g/l

: 6 g/l Affinamento minimo sui lieviti : 24 mesi (36 per i millesimati, 48 per le riserve)

: 24 mesi (36 per i millesimati, 48 per le riserve) Affinamento minimo dopo la sboccatura : 60 giorni

: 60 giorni Quattro Mga (Menzioni geografiche aggiuntive): Valle Versa, Valle Scuropasso, Valle Coppa, Valle Staffora

Queste alcune regole base del ClasseseVigneti esclusivamente su pendici collinariRaccolta delle uve: manuale in cassettaUvaggio: minimo 85% Pinot nero (per il restante 15%: Chardonnay, Pinot bianco e/o Pinot meunier)Acidità minima: 6 g/lAffinamento minimo sui lieviti: 24 mesi (36 per i millesimati, 48 per le riserve)Affinamento minimo dopo la sboccatura: 60 giorniQuattro Mga (Menzioni geografiche aggiuntive): Valle Versa, Valle Scuropasso, Valle Coppa, Valle Staffora

Le prossime tappe del progetto

Il rilancio del Classese è già entrato nella fase operativa. Tra le prossime tappe del progetto ci sono:

l’utilizzo del marchio Classese in etichetta , con la presentazione delle prime 40 etichette ;

, con la presentazione delle ; l’approvazione ministeriale delle nuove regole del disciplinare ;

; il riconoscimento della menzione tradizionale Classese , utilizzabile accanto alla denominazione;

, utilizzabile accanto alla denominazione; il possibile cambio di nome della denominazione in Classese Docg.

Parallelamente è in corso anche una mappatura dettagliata del territorio vitivinicolo dell’Oltrepò (ci saranno 4 Mga: le quattro valli, non tanto come una suddivisione geografica, ma come una chiave di lettura e di interpretazione), realizzata con Enogea di Alessandro Masnaghetti, uno dei maggiori esperti italiani di cartografia del vino.

Un territorio che prova a ripartire

Il progetto Classese rappresenta quindi un tentativo di ridefinire l’identità delle bollicine dell’Oltrepò pavese, puntando su ciò che questo territorio sa fare meglio: il Metodo Classico da Pinot nero. Più presto il progetto riuscirà a consolidarsi, prima l’Oltrepò tornerà a occupare un ruolo più chiaro nel panorama delle grandi bollicine europee. Una sfida che parte da lontano, dall’Ottocento, e che oggi prova a costruire una nuova fase per uno dei territori storici del vino italiano.