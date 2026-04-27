In Italia c’è un turismo che ancora non sa di esistere: è quello delle distillerie

“ Avendo visitato diverse distillerie in giro per il mondo posso dire che abbiamo poco o nulla da invidiare a tanti nomi anche blasonati o supportati da investimenti faraonici. Sono rimasto più volte impressionato dalle cose uniche e autentiche che ho visto in alcuni musei d'impresa italiani. In Scozia, dove hanno investito tanto e hanno comunque una storia alle spalle, si vede raramente materiale interessante: sono sempre stati siti industriali, si buttava quello che non serviva. Poi è quasi pleonastico parlare del patrimonio storico e paesaggistico in cui sono inserite molte realtà italiane. Oltre alle distillerie abbiamo un patrimonio liquoristico enorme e perle come i musei Branca, Campari, Strega e Luxardo, per citarne alcuni. Certamente abbiamo anche tanto da imparare sia dal vino che dall'estero. Durante Distillo 2024 invitammo Paul Hletko di Few Spirits, ex presidente dei distillatori artigianali americani. Andò in visita al museo d'impresa di una famosa azienda del beverage. Mi disse: “Che museo straordinario. Sono rimasto a bocca aperta, noi non abbiamo nulla di tutto questo negli Usa. Però non capisco una cosa: se avessero avuto del merchandising, magliette, cappellini, stampe o altro, avrei speso almeno mille dollari. Ma non c'era nulla da comprare”. Si tratta di incominciare ”