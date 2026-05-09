Vino artigianale protagonista a Rende: arriva il Sabato del Vignaiolo

Per la prima volta il Sabato del Vignaiolo, evento simbolo della Fivi - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, esce dalle cantine e approda in uno spazio urbano aperto al pubblico. L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio 2026 nell’area antistante il Museo del Presente di Rende, in provincia di Cosenza, dove i Vignaioli Indipendenti della Calabria incontreranno appassionati, operatori del settore e curiosi in una giornata dedicata al vino artigianale e al racconto del territorio.

Il Sabato del Vignaiolo approda a Rende (Cs), una giornata dedicata al vino artigianale

Il Sabato del Vignaiolo Fivi porta il vino artigianale a Rende

In tutta Italia (in Lombardia per esempio a Casteggio nel pavese) il Sabato del Vignaiolo rappresenta il momento in cui i produttori aprono le porte delle proprie aziende per condividere il lavoro svolto tra vigne e cantina. L’edizione calabrese del 2026 amplia questo format e lo trasferisce in uno spazio pubblico, accessibile e centrale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra produttori e territorio.

Il Museo del Presente di Rende (cs), davanti al quale si svolgerà il Sabato del Vignaiolo

La Fivi riunisce vignaioli che seguono direttamente tutte le fasi della produzione, dalla coltivazione delle uve fino all’imbottigliamento. Un modello agricolo basato su filiera corta, identità territoriale e valorizzazione delle singole realtà produttive. Durante la giornata sarà possibile degustare e acquistare i vini delle cantine partecipanti, incontrare i produttori e conoscere le caratteristiche delle diverse etichette calabresi in un contesto informale e diretto.

Degustazioni, area food e musica dal vivo

L’evento sarà accompagnato da un’area food dedicata alle proposte gastronomiche del territorio e da momenti musicali dal vivo, pensati per trasformare il Sabato del Vignaiolo in un’esperienza aperta e partecipata.

In programma anche degustazioni, momenti gastronomici e musica per il pubblico al Sabato del Vigniaiolo di Rende (Cs)

Accanto alle degustazioni sarà organizzata anche una tavola rotonda istituzionale all’interno del Museo del Presente, con la partecipazione di rappresentanti regionali e locali. L’incontro sarà dedicato al ruolo del Vignaiolo Indipendente nello sviluppo economico e culturale della Calabria, mettendo al centro il legame tra agricoltura, identità e valorizzazione territoriale.

Il vino calabrese protagonista tra territorio e identità

Il Sabato del Vignaiolo a Rende si presenta come un’occasione per promuovere il patrimonio vitivinicolo regionale e rendere più visibile il lavoro delle piccole e medie aziende agricole calabresi. Il vino diventa così uno strumento di incontro tra produttori, pubblico e istituzioni, capace di raccontare paesaggi, vitigni e culture locali.

L’ingresso all’evento è previsto con ticket in prevendita al costo di 20 euro. La manifestazione è realizzata con il supporto di Regione Calabria, ARSAC, Comune di Rende e Comune di Cosenza.

Cantine partecipanti