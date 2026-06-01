Valcalepio Doc, Locatelli confermato presidente: tra le priorità giovani e crescita

Il Consorzio Tutela Valcalepio prosegue nel segno della continuità. L'assemblea dei soci ha infatti confermato Marco Locatelli alla presidenza dell'ente che rappresenta e tutela la denominazione bergamasca, affidandogli un nuovo mandato in una fase che guarda sia al consolidamento del lavoro svolto sia alle prospettive future del comparto. Accanto al presidente opereranno i vicepresidenti Carlotta Grumelli Pedrocca e Sergio Cantoni, chiamati a contribuire all'attuazione delle strategie che il Consorzio intende sviluppare nei prossimi anni. Il rinnovo degli organi direttivi segna una nuova tappa nel percorso della denominazione, che punta a rafforzare la propria presenza all'interno del panorama vitivinicolo lombardo e nazionale.

Marco Locatelli è stato confermato presidente del Consorzio Tutela Valcalepio

Le sfide del nuovo mandato

«Il lavoro svolto negli ultimi anni ha posto basi solide per il futuro del Consorzio e della denominazione», osserva Marco Locatelli. «Il nuovo mandato sarà caratterizzato da obiettivi chiari e concreti, con la volontà di rafforzare ulteriormente il ruolo del Valcalepio Doc nel panorama vitivinicolo regionale e nazionale». Tra le priorità individuate dal Consorzio vi è il proseguimento del percorso di ampliamento della base associativa, che recentemente ha visto l'ingresso di nuove realtà produttive del territorio di Pontida.

Un altro fronte riguarda la diffusione di una maggiore consapevolezza tra i produttori sul valore della denominazione e sulle opportunità offerte dai mercati contemporanei. Parallelamente il Consorzio intende lavorare per ampliare la presenza commerciale dei vini Valcalepio oltre il mercato provinciale, rafforzando il posizionamento in Lombardia e individuando nuovi sbocchi commerciali. Accanto agli aspetti legati alla promozione e alla crescita della denominazione, resta centrale il tema della sostenibilità economica dell'ente, considerata una condizione essenziale per garantire continuità alle attività di tutela, valorizzazione e sviluppo.

Una governance che unisce esperienza e nuove energie

Il nuovo Consiglio di amministrazione riunisce figure rappresentative della produzione vitivinicola del territorio, con l'obiettivo di coniugare competenze consolidate e visioni differenti. Parallelamente sono stati definiti anche gli organismi operativi che accompagneranno l'attività del Consorzio. Il Comitato Esecutivo sarà composto dal presidente Locatelli, dalla vicepresidente Carlotta Grumelli Pedrocca e dalla consigliera Michela Moretti. Al Comitato Tecnico prenderanno parte invece il vicepresidente Sergio Cantoni insieme ai consiglieri Stefano Lorenzi e Frida Tironi. Una particolare attenzione è stata riservata al coinvolgimento delle nuove generazioni, considerate un elemento strategico per il futuro della denominazione.

Il ruolo crescente del Gruppo Giovani

Tra gli aspetti più significativi emersi dal rinnovo della governance vi è il rafforzamento del Gruppo Giovani, nato con l'obiettivo di favorire la partecipazione delle nuove leve imprenditoriali del territorio alle attività consortili. Federica Bernardi, Romildo Locatelli, Luca Magri, Edoardo Medolago Albani e Angelo Plebani saranno i componenti del gruppo. Tre di loro, Federica Bernardi, Edoardo Medolago Albani e Angelo Plebani, sono entrati anche nel Consiglio di amministrazione, portando all'interno dell'organo decisionale una presenza diretta delle nuove generazioni. Si tratta di un passaggio che testimonia la volontà di accompagnare il ricambio generazionale attraverso un coinvolgimento concreto nei processi decisionali e nelle attività di promozione della denominazione.

Un momento di Evviva Valcalepio

Proprio dal lavoro del Gruppo Giovani è nato «Evviva Valcalepio», l'evento dedicato alla valorizzazione del territorio e della denominazione che ha recentemente archiviato la sua terza edizione. L'iniziativa rappresenta uno degli esempi più evidenti della capacità delle nuove generazioni di proporre strumenti e linguaggi capaci di avvicinare pubblici differenti al mondo del vino bergamasco. Terminata l'edizione 2026, il lavoro organizzativo guarda già al 2027 con l'obiettivo di consolidare ulteriormente una manifestazione che sta acquisendo una propria identità all'interno del calendario degli appuntamenti dedicati al vino lombardo.

Il futuro della denominazione bergamasca

Il nuovo assetto organizzativo conferma la volontà del Consorzio di affrontare le sfide dei prossimi anni attraverso una visione che mette insieme esperienza, rappresentanza territoriale e partecipazione delle giovani generazioni. In uno scenario sempre più competitivo per le denominazioni italiane, il Valcalepio Doc punta a rafforzare la propria riconoscibilità, valorizzando il legame con il territorio bergamasco e costruendo nuove opportunità di crescita per le aziende che ne fanno parte.