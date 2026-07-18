Serena Wines 1881, affermata realtà coneglianese nel settore del Prosecco Doc e Docg, ha presentato a Roma, dopo l'esordio al Vinitaly, "Audace", Blanc de Noirs Extra Brut, la sua prima etichetta Metodo Classico Extra Brut e il nuovo riposizionamento del brand - che porta il nome di Quality Times - che amplia portafoglio e linguaggi per intercettare nuovi consumi e fasce di mercato. In un incontro al ristorante Viride by Carlo Cracco dell'Hotel Corinthia, l'AD Luca Serena, alla quinta generazione dell'azienda nata quasi 150 anni fa, ha proposto in degustazione alcune etichette rappresentative di una costante e graduale evoluzione.

La sala di Viride by Carlo Cracco

Il nuovo concept è aperto alla crescente domanda di alternative analcoliche e alle nuove occasioni di consumo in un mercato frammentato e in continuo cambiamento e tra le nuove risposte c'è lo Spumante Serena 1881 0.0 Alcohol Free. Rientrano nel progetto anche vini freschi adatti a ogni occasione, la bottiglia Prosecco Doc Extra Dry in formato 0,375 lt e le varie referenze legate al mondo dell'aperitivo e della mixology.

Si punta su vini analcolici e sul legame tra vino e sport

Si vuole diversificare, presidiando il mercato con alternative analcoliche o comunque con meno alcol come richiesto da una parte crescente dei consumatori che non vogliono rinunciare alla convivialità. C'è innovazione ma senza perdere il legame con l'identità aziendale, come ha detto Serena. Campione di tennis, Serena ha raccontato il nuovo percorso aziendale alla stampa del mondo del vino ma anche a quella sportiva. Ha spiegato come il vino e lo sport siano mondi solo apparentemente lontani per i molti valori che hanno in comune e che sono sostenuti da Serena Wines con numerose sponsorizzazioni di squadre di varie discipline.

Luca Serena, ad di Serena Wines 1881

«Dietro ad entrambi - ha detto Serena - ci sono i nostri principi identitari: passione, disciplina, dedizione, rispetto e ricerca costante. Sosteniamo lo sport perché è un legame tra impresa, territorio e cultura e per il ruolo centrale che occupa nel nostro percorso verso l'innovazione e nella riconoscibilità del nostro marchio. In un momento in cui il settore del vino è chiamato a rinnovarsi, cambia anche la comunicazione, con meno tecnicismi e più attenzione al lifestyle».

Audace Blanc de Noirs Extra Brut: il primo Metodo Classico di Serena Wines 1881

La nuova etichetta "Audace" Blanc de Noirs Extra Brut, prodotta inizialmente in circa 10 mila bottiglie, nasce sui Monti Lessini da Pinot Nero vinificato in bianco e interpreta e amplia la proposta verso il segmento premium. Affina per 18 mesi tra permanenza sui lieviti e riposo in bottiglia, mostra eleganza e un perlage fine, note di fiori bianchi, agrumi e crosta di pane, una struttura cremosa e decisa mineralità, espressione dei suoli vulcanici. Lo spumante è stato abbinato a uno dei piatti più rappresentativi di Carlo Cracco, l'Uovo soffice marinato per una notte nello zafferano servito con zucchine, cozze e basilico, in collaborazione con il suo executive chef Alessandro Buffolino.

L'Audace Blanc de Noirs Extra Brut di Serena Wines 1881

Le altre etichette degustate, da una selezione rappresentativa di una graduale evoluzione qualitativa, sono state il Prosecco Doc Rosé Brut Millesimato servito con l'Insalata russa caramellata, tra le ultime creazioni di Cracco, il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut con l'Ostrica, battuto di lardo, albicocca e caviale. Ad accompagnare la Suprema di faraona in crosta di capperi con purea di carote alla menta e salsa di liquirizia è stato lo Champagne De Vilmont Cuvée Prestige Brut Rosé Millésime, maison della regione AOC di Rilly-la-Montagne (Reims), acquisita nel 2007.

Champagne De Vilmont Cuvée Prestige Brut Rosé Millésime

Serena 1881 0.0 Alcohol Free e il percorso dell'azienda

Non è mancata, come sorpresa finale, la degustazione dello Spumante Serena 1881 0.0 Alcohol Free. Giallo paglierino con riflessi dorati, ha un bouquet delicato e fruttato con alcuni accenni floreali. Al palato si presenta fresco e con un perfetto equilibrio tra acidità e morbidezza. Il vino, di provenienza UE, viene sottoposto al processo di rimozione dell'alcol. Questo passaggio avviene grazie a una tecnica avanzata che separa l'alcol senza alterare le caratteristiche organolettiche del vino, come profumi, aromi e sapore. Infine il vino viene gassificato con aggiunta di CO₂, garantendo un perlage piacevole al palato.

Serena Wines 1881 tra Prosecco, export e sostenibilità

Luca Serena è dal 2004 al timone dell'azienda fondata nel 1881 dal nobile Pietro Serena con il nome "Cantine e distillerie Pietro Serena" e poi rinominata "Vinicola Serena". Il primo Prosecco viene prodotto nel 1985, ma è a partire dal 1987 che l'azienda inizia a crescere con la soluzione innovativa del vino in fusto per bar e servizi di catering, di cui è leader di mercato e produttore di riferimento per l'Horeca a livello nazionale e internazionale. Poi, con la nascita della Doc Prosecco nel 2009, si privilegia la denominazione (oggi è uno dei 5 maggiori produttori) e si amplia l'offerta di vini in bottiglia, diversificando tra spumanti, frizzanti, fermi bianchi, rossi Igt e vini da tavola.

Prosecco Doc Rosé Brut Millesimato e Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut