La manifestazione punta a raccontare il vino come esperienza culturale e sociale , attraverso incontri tra produttori e visitatori, percorsi sensoriali e attività pensate per scoprire i territori vitivinicoli italiani. Il tema scelto per questa edizione è “Brinda alla Vita!” , un messaggio legato alla promozione del consumo responsabile e a un approccio consapevole al mondo del vino.

L’edizione 2026 è stata anticipata dall’iniziativa “Aspettando Calici di Stelle” , ospitata l’8 luglio presso la cantina MTV Villa Gianna e realizzata in collaborazione con Wine in Moderation e la Fondazione Domenico Cirillo . L’evento ha coinvolto giovani e famiglie attraverso degustazioni, attività sensoriali, momenti di confronto tra generazioni e iniziative dedicate alla sicurezza stradale. L’obiettivo è stato promuovere una cultura del vino basata sulla conoscenza, sulla responsabilità e sulla capacità di vivere la degustazione come occasione di incontro.

«L’evento di apertura ha anticipato i valori che accompagneranno tutto il corso della manifestazione estiva - sottolinea Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino - ovvero l’educazione al consumo, il dialogo tra generazioni, la sicurezza stradale come responsabilità condivisa e la valorizzazione di uno stile di vita fondato sul rispetto e sulla misura. I produttori sono ora pronti a offrire esperienze inclusive dove il vino diventa occasione di incontro, sia in cantina ma anche nelle migliori località del proprio territorio, coinvolgendo tutta la famiglia in quel passaggio di conoscenze che i più grandi trasmettono ai più giovani, raccontando il valore del vino come patrimonio di territori e tradizioni da custodire e tramandare».

Non mancheranno appuntamenti dedicati all’abbinamento tra vino e gastronomia, con proposte che spaziano dalla pizza alle grigliate, dai fritti alle bollicine, oltre a degustazioni di olio extravergine di oliva e distillati. L’offerta sarà arricchita da incontri culturali, mostre, live painting, visite nei borghi e iniziative dedicate alla mobilità sicura, con particolare attenzione a chi sceglie di guidare dopo gli eventi.

Calici di Stelle 2026 non coinvolgerà soltanto le aziende vinicole, ma anche alcuni dei luoghi più rappresentativi dei territori italiani. Tra gli appuntamenti figurano il Bastione Fiorito del Castello di Gorizia il 30 luglio, il centro storico di Cabras in Sardegna il 7 agosto, la terrazza panoramica del Doss del Sabion a Pinzolo , nelle Dolomiti di Brenta, il 1° agosto, il Castello di Taurasi in Campania e l’ Hotel Ancora di Cortina per l’appuntamento del Movimento Turismo del Vino Veneto, entrambi previsti l’8 agosto. Sono inoltre in programma eventi nel centro di Potenza il 29 luglio e il 5 agosto, mentre a Milano il 10 e il 12 agosto sarà protagonista un tour in bus attraverso alcuni luoghi simbolo della città insieme ai produttori del Movimento.

Con Calici di Stelle 2026 , il Movimento Turismo del Vino conferma il ruolo dell’enoturismo come strumento di promozione delle aree vitivinicole italiane e di connessione tra aziende, comunità locali e visitatori. Dalle piazze sul mare della Sardegna e della Sicilia ai castelli storici, dai borghi dell’entroterra alle località montane, gli eventi trasformano i territori in scenari dedicati alla scoperta del vino e delle produzioni locali. La manifestazione rafforza così un modello di accoglienza fondato sulla partecipazione, sulla conoscenza e sulla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche italiane.

Abruzzo: 24 cantine aderiscono all’evento. Scopri tutti i programmi qui. Comuni coinvolti: Colonnella (8,9,10 agosto)

Basilicata: Il 29 luglio e il 5 agosto sono in programma due incontri nel centro di Potenza, in Piazza Mario Pagano, per celebrare i migliori vini lucani tra dj set e sapori del territorio. Scopri l’evento qui.

Campania: in calendario l’8 agosto al Castello di Taurasi per l’appuntamento regionale con le migliori etichette del territorio. Mastroberardino e Antica Hirpinia organizzano visite in cantina e in bottaia, menu a tema con prodotti identitari e appuntamenti con l’astronomo. Conosci tutte le cantine qui. Comuni coinvolti: Campoli del Monte Taburno (8,9,10 agosto), Mondragone (10 agosto)

Emilia Romagna: Comuni coinvolti: Valsamoggia (10 agosto), Fontanelice (10 agosto).

Friuli Venezia Giulia: degustazioni con protagonisti i vini della regione, abbinamenti con prodotti locali, cene a tema, visite in cantina e in barricaia, incontro con lo scrittore e osservazioni astronomiche tra i vigneti. Appuntamento iniziale giovedì 30 luglio presso il Bastione Fiorito all’interno del Castello di Gorizia per una grande degustazione delle migliori eccellenze enologiche regionali. Consulta qui le attività.

Lazio: picnic tra i filari, passeggiate nei vigneti, visite in suggestive grotte di tufo, aperitivi al tramonto, cene dedicate ai sapori del territorio. E ancora relax sotto la luna, musica, osservazioni guidate del cielo, con proposte analcoliche per vivere un’estate in cantina all’insegna della convivialità e del consumo consapevole. Conosci tutte le attività qui

Lombardia: le aziende aprono le porte per la nuova edizione dell’evento con appuntamenti sotto le stelle, degustazioni delle migliori etichette, abbinamenti con ricette tradizionali. 10 e 12 agosto appuntamento al centro di Milano per il tour in bus per i luoghi più celebri del capoluogo, dal Duomo ai Navigli, compagnia delle cantine mtv. Scopri l’evento qui. Comuni coinvolti: Volta Mantovana (10 agosto)

Marche, Comuni coinvolti: Morrovalle (8 e 9 agosto), Morro d’alba (10 agosto).

Piemonte: tour in cantina e nei vigneti, percorsi degustazioni dedicati non solo al vino ma anche alle grappe, whisky, brandy e tanti altri distillati, aperitivi in vigna, osservazioni del cielo e musica dal vivo per vivere un’estate in cantina all’insegna del divertimento e dei sapori autentici. Conosci tutte le attività qui. Comuni coinvolti: Acqui Terme (10 agosto), Monleale (10 agosto)

Sardegna: appuntamento il 7 agosto presso il centro storico di Cabras per conoscere le migliori cantine della regione in una serata vista mare. Scopri qui i produttori presenti. Comuni coinvolti: Tempio Pausania (7 agosto), Dorgali (8 agosto), Sorso (8 agosto), Jerzu (10 agosto), Sant’Antioco (10 agosto), Sennori (10 agosto).

Sicilia: 20 cantine dell’isola hanno in programma degustazioni di vini e prodotti tipici, aperitivi tra i vigneti, concerti, dj set, cene a cura di chef del territorio, visite in cantina, presentazioni di libri, selezioni di materie prime locali e osservazioni insieme agli astronomi. Conosci tutti i programmi qui. Comuni coinvolti: Partinico (9 agosto), Castiglione di Sicilia (10 agosto), Pantelleria (10 agosto), Pachino (10 agosto), Valderice.

Toscana: 25 cantine toscane aprono le loro porte per vivere degustazioni e cene sotto le stelle, aperitivi, pic-nic tra i filari con le migliori etichette in abbinamento ai grandi prodotti della regione, seguite da osservazioni guidate delle stelle, djset e live painting, visite nei borghi tra musica e artigianato, degustazioni di olio EVO, giochi a tema, percorsi e racconti gastronomici, mostre fotografiche, spettacoli teatrali, degustazioni di sigaro toscano, giochi a tema per i più piccoli e tante altre attività uniche da consultabili qui. Comuni coinvolti: Certaldo (31 luglio, 1 e 2 agosto), Rapolano Terme (7 agosto), Castiglione d’Orcia (8,9,10 agosto), Pitigliano (9 e 10 agosto), Castellina in Chianti (10 agosto), Montepulciano (10 agosto), Poggibonsi (10 agosto), Suvereto (10 agosto), Vinci (10 agosto).

Trentino Alto Adige: in calendario sabato 1 agosto l’evento presso la terrazza dolomitica di Doss del Sabion a oltre 2000 metri per una serata di degustazione che riunirà 14 cantine della regione a partire dalle 17.30, raggiungibile in cabinovia. Scopri tutte le info qui. Comuni coinvolti: Bolzano (7 agosto), Mezzolombardo (7 agosto).

Umbria: 19 aziende umbre si preparano a vivere insieme a grandi e giovani enoappassionati appuntamenti sotto le stelle tra osservazioni con telescopi, cene tra i vigneti a lume di candela seguite da incontri astrologici, musica dal vivo e djset, serate a tema pizza e grigliata, nonché degustazioni dedicati al mondo delle bollicine. Scopri tutte le iniziative qui. Comuni coinvolti: Torgiano (7 agosto), Monteleone D’Orvieto (10 agosto), Todi (10 agosto).

Veneto: appuntamento l’8 agosto con la 14ª edizione di Calici di Stelle a Cortina d'Ampezzo nella prestigiosa cornice dell'Hotel Ancora Cortina per una serata di degustazioni di grandi vini ed eccellenze delle Dolomiti che vedrà inoltre la partecipazione delle cantine MTV Lombardia. Scopri qui le attività. Comuni coinvolti: Bassano del Grappa (29 luglio).