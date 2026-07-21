La cuvée nasce da un'attenta selezione di circa 15 cru provenienti da alcuni dei migliori terroir della Champagne , in particolare dalla Côte des Blancs , con villaggi come Cramant , Avize e Chouilly , ai quali si aggiungono Trépail e Villers-Marmery , nel nord della Montagne de Reims , oltre alle aree del Sézannais e del Vitryat . L'assemblaggio viene completato con una quota di vini di riserva fino al 15% , scelta che garantisce continuità stilistica e costanza qualitativa tra le diverse edizioni della cuvée. Dopo la vinificazione, il vino riposa nelle cantine della maison per almeno tre anni sui lieviti , sviluppando complessità aromatica senza rinunciare alla freschezza che contraddistingue questo Champagne.

Il Perrier-Jouët Blanc de Blancs è uno Champagne ottenuto da un assemblaggio di 100% Chardonnay , nato per esprimere il carattere più luminoso e floreale del vitigno simbolo della maison. Presentato nel 2017 , completa la collezione classica di Perrier-Jouët e raccoglie l'eredità delle prime cuvée monovitigno prodotte dalla casa già negli anni Venti del Novecento.

Nel calice il Perrier-Jouët Blanc de Blancs si presenta con un colore oro pallido impreziosito da riflessi verdolini. Il profilo olfattivo è dominato da eleganti note floreali di peonia e caprifoglio, accompagnate da sentori di agrumi, in particolare limone e pompelmo, oltre a pera bianca, mandorla fresca, zenzero e pepe bianco. L'assaggio mette in evidenza una trama gustativa precisa, sostenuta da una marcata mineralità, una bollicina fine e persistente e una vivace freschezza che accompagna il sorso fino a un finale morbido e armonioso.

Abbinamenti consigliati

Per le sue caratteristiche, il Perrier-Jouët Blanc de Blancs si presta in modo particolare come aperitivo, ma trova un ottimo equilibrio anche in abbinamento con piatti delicati di mare, come un carpaccio di branzino, valorizzando la sapidità del pesce senza sovrastarne la finezza. Con il suo profilo floreale, la precisione aromatica e l'equilibrio tra energia e raffinatezza, questa cuvée rappresenta una delle interpretazioni più riconoscibili dello Chardonnay in purezza nella Champagne, capace di coniugare eleganza, freschezza e identità territoriale.