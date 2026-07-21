IN CANTINA
Louis Roederer Vintage 2018: caratteristiche e note di degustazione
Il Louis Roederer Vintage 2018 nasce dai Grand Cru di Verzy e Chouilly, dove Pinot Noir e Chardonnay danno vita a uno Champagne elegante e profondo, che esprime tutta la forza della Montagne de Reims
Il Louis Roederer Vintage 2018 nasce dalla volontà della Maison di valorizzare i migliori terroir della Champagne attraverso una vinificazione parcellare che mette al centro l'identità di ogni vigneto. L'assemblaggio unisce il 70% di Pinot Noir proveniente dai Grand Cru di Verzy e il 30% di Chardonnay di Chouilly Grand Cru, interpretando l'incontro tra struttura, tensione ed eleganza. La vinificazione avviene separatamente per ciascuna parcella, con oltre trenta microvasche in acciaio e legno. Circa il 25% dei mosti fermenta in botti di rovere usate, mentre il vino affina almeno quattro anni sui lieviti e sei mesi dopo il dégorgement. La fermentazione malolattica interessa solo il 20% della produzione, mentre il dosaggio finale è di 8 g/l.
Nel calice il Vintage 2018 esprime tutta la personalità dei Pinot Noir della Montagne de Reims, con profumi di frutta gialla, pera matura, agrumi concentrati, frutti rossi, spezie delicate e leggere note fumé. Al palato emergono sapidità, tensione e profondità, sostenute da una notevole capacità evolutiva. Uno Champagne che interpreta con precisione il carattere dei suoli argillosi e ferrosi di Verzy, confermando la vocazione di Louis Roederer per i grandi millesimati.
In Italia, i prodotti Louis Roederer sono distribuiti in esclusiva da Sagna spa.