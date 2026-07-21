Il Louis Roederer Vintage 2018 nasce dalla volontà della Maison di valorizzare i migliori terroir della Champagne attraverso una vinificazione parcellare che mette al centro l'identità di ogni vigneto. L'assemblaggio unisce il 70% di Pinot Noir proveniente dai Grand Cru di Verzy e il 30% di Chardonnay di Chouilly Grand Cru, interpretando l'incontro tra struttura, tensione ed eleganza. La vinificazione avviene separatamente per ciascuna parcella, con oltre trenta microvasche in acciaio e legno. Circa il 25% dei mosti fermenta in botti di rovere usate, mentre il vino affina almeno quattro anni sui lieviti e sei mesi dopo il dégorgement. La fermentazione malolattica interessa solo il 20% della produzione, mentre il dosaggio finale è di 8 g/l.