Otivm Gin - si pronuncia "Ozium" - nasce a Lagonegro, in provincia di Potenza, dove viene interamente prodotto all'interno della distilleria dell'omonima azienda. Ogni fase della lavorazione è seguita direttamente dal team produttivo, dalla selezione delle botaniche fino alla distillazione, senza ricorrere a lavorazioni conto terzi. Una scelta che consente di mantenere il pieno controllo sul processo produttivo e di garantire continuità qualitativa in ogni bottiglia.

Otivm Gin, London Dry Gin prodotto a Lagonegro (Pz) Otivm Gin, London Dry Gin prodotto a Lagonegro (Pz)

Il risultato è un autentico London Dry Gin, realizzato con un approccio artigianale e una visione contemporanea, capace di coniugare precisione tecnica, ricerca e attenzione ai dettagli, capace di vincere la Gold Medal al prestigioso concorso Alambicco d'Oro organizzato da Anag, unico gin della Basilicata. Undici botaniche selezionate per un London Dry Gin dal profilo unico La ricetta si basa su undici botaniche, con il ginepro nel ruolo di protagonista assoluto. Accanto all'ingrediente simbolo del gin trovano spazio coriandolo, cardamomo, angelica, iris, buccia di limone, abrotano, elicriso e cristalli di sale rosa, selezionati per costruire un profilo aromatico equilibrato e riconoscibile.

A rendere distintivo Otivm Gin contribuiscono soprattutto due botaniche particolari. Il pepe Timut del Nepal regala una nota balsamica, agrumata e leggermente speziata, conferendo al distillato una freschezza intensa e persistente. Il petalo di rosa, invece, aggiunge eleganza, morbidezza e una delicata componente floreale che accompagna la degustazione senza sovrastare gli altri aromi. Come degustare Otivm Gin: note aromatiche, distillazione e Gin Tonic Il profilo organolettico è stato studiato per offrire un'esperienza sensoriale completa e armoniosa. All'assaggio emergono inizialmente note agrumate e fresche, che lasciano progressivamente spazio a sfumature balsamiche e speziate. La degustazione si conclude con un finale delicatamente floreale, nel quale il ginepro rimane sempre ben riconoscibile, accompagnando l'intero percorso aromatico.

All'assaggio di Otivm Gin emergono prima note agrumate e fresche, che lasciano spazio a sentori più balsamici e speziati All'assaggio di Otivm Gin emergono prima note agrumate e fresche, che lasciano spazio a sentori più balsamici e speziati