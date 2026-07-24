Se servisse un'ulteriore conferma dell'eccellenza dei vini di Franciacorta, eccola: Freccianera Fratelli Berlucchi è entrata nell'élite mondiale conquistando il prestigioso "Best in Show" ai Decanter World Wine Awards 2026, tra i più autorevoli concorsi enologici internazionali. Il Satèn Millesimato 2022 è entrato tra i 50 migliori vini del mondo, unico spumante italiano a raggiungere questo traguardo. Premiati anche gli altri sei Franciacorta dell'azienda: le due Riserve Casa delle Colonne con il Gold Award, gli Extra Brut 2022, Brut Nature 2022 e Brut Rosé 2022 con il Silver Award, il Brut 25 Blanc de Blancs con il Bronze Award.

Le etichette di Freccianera che hanno ottenuto riconoscimenti ai Decanter World Wine Awards 2026

Un risultato che certifica la qualità di una delle cantine storiche della Franciacorta e che accompagna una fase di sviluppo particolarmente positiva. Freccianera continua infatti a rafforzare il proprio posizionamento nel canale Horeca, registrando una crescita costante del fatturato e della presenza nei migliori ristoranti, wine bar, enoteche e hotel di fascia alta in Italia e nei principali mercati europei.

Renato Della Bartolomea, Direttore Commerciale di Freccianera

Così Renato Della Bartolomea, direttore commerciale di Freccianera, commenta il risultato: «Il Best in Show di Decanter rappresenta molto più di un grande riconoscimento enologico: è la conferma che il percorso intrapreso negli ultimi anni è quello giusto. Cresciamo ogni anno nel canale Horeca perché ristoratori, sommelier e professionisti del vino cercano affidabilità, identità e continuità qualitativa. Il nostro obiettivo è continuare ad aumentare la presenza nelle migliori carte dei vini italiane ed europee, facendo del centenario del 2027 non un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase di crescita. Stiamo investendo sulla capacità produttiva, sulla forza del marchio e sulla relazione con il mondo della ristorazione perché crediamo che Freccianera abbia tutte le caratteristiche per consolidarsi tra i grandi protagonisti della Franciacorta nel segmento premium».

Il Satèn Millesimato 2022 porta Freccianera nell'élite del vino mondiale

All'edizione 2026 dei Decanter World Wine Awards hanno partecipato quasi 17.000 vini di 58 Paesi, valutati alla cieca da 245 esperti. «Il processo di valutazione del DWWA è tra i più esigenti al mondo - commenta Nicola Berlucchi, presidente di Freccianera - e questi riconoscimenti premiano la qualità con cui interpretiamo il metodo Franciacorta e sostengono la nostra crescita in Italia e all'estero».

Nicola Berlucchi, presidente di Freccianera

Una storia lunga quasi un secolo nel cuore della Franciacorta

Fondata nel 1927 a Borgonato di Corte Franca (Bs), Freccianera è tra le cantine storiche della Franciacorta. Tra le prime ad adottare il metodo classico nel 1969, ha contribuito alla nascita della denominazione ed è socio fondatore del Consorzio Franciacorta. La cantina raggiunge oggi una produzione di circa 400.000 bottiglie e un fatturato superiore ai 4 milioni di euro, con oltre l’80% delle vendite concentrate sul mercato italiano.

La crescita passa soprattutto dal canale professionale, che comprende ristoranti, wine bar, enoteche, hotel e distributori specializzati, mentre cresce la presenza internazionale, in particolare nel Regno Unito. Nel 2025 l’azienda ha avviato un piano di investimenti produttivi con l’obiettivo di arrivare a 600.000 bottiglie, valorizzando completamente le uve dei vigneti di proprietà senza compromettere gli standard qualitativi.

Una vista aerea di Freccianera