Dal Prosecco che ha conquistato i mercati internazionali ai grandi rossi della Toscana, passando per grappe, liquori e distillati: Bottega Spa. ha costruito negli anni un'identità che unisce produzione vitivinicola e arte della distillazione. Con radici che affondano nel Seicento e una presenza commerciale in 165 Paesi, l'azienda veneta ha ampliato progressivamente il proprio raggio d'azione, sviluppando una rete produttiva che comprende anche la Valpolicella e in Toscana il Chianti e Montalcino, dove nascono il Brunello di Montalcino (peraltro recentemente premiato ai Decanter World Wine Awards 2026 dove ha conquistato la medaglia Platinum con 97/100, uno dei sei rossi toscani a fregiarsi di questo riconoscimento) e altri grandi vini di questa regione. Un percorso che affianca crescita internazionale, diversificazione dell'offerta e attenzione alla sostenibilità.

Un'immagine aerea di Villa Rosina, storica sede di Bottega Spa a Bibano (Tv)

Quattro secoli di storia tra vino, grappa e distillazione

La storia della famiglia Bottega affonda le proprie radici nel XVII secolo, quando gli antenati coltivavano la vite come fittavoli. L'attuale azienda nasce nel 1977 grazie ad Aldo Bottega, mastro distillatore con oltre trent'anni di esperienza, che trasforma la passione familiare per il mondo del vino in un progetto imprenditoriale. Alla scomparsa del fondatore, nel 1983, la guida passa a Sandro Bottega e ai fratelli, che avviano un percorso di crescita capace di trasformare una piccola realtà specializzata nella grappa in una delle principali cantine e distillerie private italiane.

Sandro Bottega, ad di Bottega spa

L'assortimento comprende inoltre Prosecco, vini spumanti, grappe bianche, grappe barricate, vini rossi, Limoncino, liquori alla frutta, liquori alla crema, gin, vermouth e una linea di prodotti No/Low Alcohol, ampliata negli ultimi anni per rispondere all'evoluzione dei consumi. Nel corso degli anni Bottega Spa ha consolidato una forte presenza nei mercati esteri, diventando uno dei protagonisti del comparto travel retail e duty free. Secondo il ranking IWSR 2024, il marchio è il secondo brand mondiale per gli spumanti in questo canale, il primo se parliamo solo di Prosecco. E senza dubbio il nome di Bottega è legato indissolubilmente proprio al Prosecco.

Bottega Spa in pillole La storia della famiglia Bottega nel mondo della viticoltura affonda le radici nel 1600 , mentre l'azienda è stata fondata nel 1977 da Aldo Bottega.

nel mondo della viticoltura affonda le radici nel , mentre l'azienda è stata fondata nel da Aldo Bottega. Oggi Bottega Spa. esporta i propri vini, grappe, liquori e distillati in 165 Paesi , consolidando una presenza internazionale.

esporta i propri vini, grappe, liquori e distillati in , consolidando una presenza internazionale. L'azienda impiega circa 250 dipendenti e nel corso degli anni ha ricevuto oltre 400 premi nazionali e internazionali per la qualità delle proprie produzioni.

e nel corso degli anni ha ricevuto nazionali e internazionali per la qualità delle proprie produzioni. La rete produttiva comprende cinque cantine distribuite tra Veneto e Toscana, dedicate alla produzione di Prosecco , Amarone , Brunello di Montalcino , Chianti Classico e altri grandi vini italiani.

distribuite tra Veneto e Toscana, dedicate alla produzione di , , , e altri grandi vini italiani. Dal 2024 è operativo anche un nuovo liquorificio a Brugnera (Pn) , mentre dal 2025 è iniziata la produzione del Whisky Alexander .

è operativo anche un nuovo liquorificio a , mentre dal è iniziata la produzione del . Il centro logistico di Fontanafredda (Pn) si sviluppa su una superficie di 12.000 metri quadrati , a supporto della distribuzione nazionale e internazionale.

si sviluppa su una superficie di , a supporto della distribuzione nazionale e internazionale. Il marchio conta 30 Prosecco Bar attivi in Italia e nel mondo, in gran parte all'interno dei principali aeroporti internazionali.

Bottega Spa in pillole La storia della famiglia Bottega nel mondo della viticoltura affonda le radici nel 1600, mentre l'azienda è stata fondata nel 1977 da Aldo Bottega. Oggi Bottega Spa. esporta i propri vini, grappe, liquori e distillati in 165 Paesi, consolidando una presenza internazionale. L'azienda impiega circa 250 dipendenti e nel corso degli anni ha ricevuto oltre 400 premi nazionali e internazionali per la qualità delle proprie produzioni. La rete produttiva comprende cinque cantine distribuite tra Veneto e Toscana, dedicate alla produzione di Prosecco, Amarone, Brunello di Montalcino, Chianti Classico e altri grandi vini italiani. Dal 2024 è operativo anche un nuovo liquorificio a Brugnera (Pn), mentre dal 2025 è iniziata la produzione del Whisky Alexander. Il centro logistico di Fontanafredda (Pn) si sviluppa su una superficie di 12.000 metri quadrati, a supporto della distribuzione nazionale e internazionale. Il marchio conta 30 Prosecco Bar attivi in Italia e nel mondo, in gran parte all'interno dei principali aeroporti internazionali.

Bottega Gold e il successo internazionale del Prosecco

Tra le etichette più rappresentative spicca infatti Bottega Gold, il celebre Prosecco Doc racchiuso nella bottiglia dorata, diventato uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. Secondo Wine-Searcher, il principale portale internazionale dedicato alla comparazione dei prezzi dei vini, Bottega Gold è addirittura il Prosecco più ricercato al mondo. Un Prosecco Doc Brut che ha conquistato i consumatori in Europa, Asia e America. Il successo del prodotto è legato alla combinazione di qualità enologica, immagine distintiva e forte identità territoriale. La caratteristica bottiglia dalla livrea dorata, ottenuta attraverso un esclusivo processo di metallizzazione che integra il colore oro nella superficie del vetro, rappresenta uno degli elementi che hanno reso il marchio un'icona del Made in Italy.

Bottega Gold, il Prosecco più cercato al mondo

Bottega Gold nasce dalla vinificazione di uve Glera coltivate nell'area collinare tra Conegliano e Valdobbiadene. La vicinanza alle Prealpi venete garantisce condizioni climatiche ideali per questa varietà autoctona, favorendo lo sviluppo di profumi eleganti e di una naturale freschezza. Dopo un'attenta selezione, le uve vengono pressate delicatamente e il mosto viene conservato a bassa temperatura in contenitori d'acciaio per preservarne le caratteristiche aromatiche. La successiva presa di spuma avviene con il metodo Charmat, attraverso una fermentazione in autoclave di circa 90 giorni a temperatura controllata.

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Rive Prosecco Superiore Docg: l'eccellenza delle colline di Col San Martino

Dopo il Bottega Gold, tra i Prosecco Doc più riconoscibili la cantina amplia la propria proposta con un'etichetta che rappresenta il vertice qualitativo della denominazione: il Vino dei Poeti Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Rive. Questo vino nasce sulle Rive di Col San Martino, nel cuore dell'area storica di Conegliano Valdobbiadene. Con il termine "rive" si identificano i ripidi versanti collinari dove la coltivazione della vite richiede la cosiddetta viticoltura eroica, svolta quasi esclusivamente a mano. La denominazione Rive è riservata agli spumanti ottenuti da uve provenienti da un'area geografica delimitata, con vendemmia rigorosamente manuale e una resa massima di 13 tonnellate per ettaro. Per queste caratteristiche, rappresenta un riferimento qualitativo paragonabile al concetto francese di cru.

Il Vino dei Poeti Valdobbiadene Docg Rive Bottega

Il Vino dei Poeti Valdobbiadene Superiore Docg Brut

Il viaggio tra le etichette di Bottega Spa prosegue con un'altra espressione di riferimento del territorio di Conegliano Valdobbiadene. Il Vino dei Poeti Valdobbiadene Superiore Docg Brut interpreta infatti l'anima del Prosecco Superiore Docg, valorizzando una delle aree vitivinicole più prestigiose d'Italia e un processo produttivo orientato alla massima qualità. Questo Prosecco nasce dalla vinificazione in bianco di uve Glera coltivate tra Conegliano e Valdobbiadene. La versione Brut, caratterizzata da un contenuto moderato di zuccheri, è pensata per chi ricerca un vino fresco, equilibrato e versatile. Artefice dell'etichetta è l'enologo Guglielmo Pasqualin, diplomato alla Scuola Enologica di Conegliano e profondo conoscitore della Marca Trevigiana.

Il Vino dei Poeti Valdobbiadene Superiore Docg Extra Dry

Le uve vengono raccolte esclusivamente a mano, consentendo una vendemmia scalare che permette di selezionare solo i grappoli perfettamente maturi e preservarne l'integrità. Dopo una pressatura soffice, il mosto fermenta in vasche d'acciaio con lieviti selezionati. La seconda fermentazione avviene in autoclave secondo il metodo Martinotti, mantenendo una temperatura costante di 14 °C per conservare freschezza e profumi. Il successivo affinamento sulle fecce nobili, grazie al processo di autolisi dei lieviti, contribuisce ad arricchire struttura, complessità aromatica e persistenza gustativa prima della stabilizzazione, della filtrazione e dell'imbottigliamento. La gamma comprende anche la versione Extra Dry, caratterizzata da una maggiore morbidezza e rotondità al palato.

Il Vino dei Poeti Cartizze: il vertice del Prosecco Superiore Docg

Presentato all'edizione 2026 di Vinitaly, il Vino dei Poeti Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Cartizze Dry è una delle espressioni più prestigiose della denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. Le uve provengono esclusivamente dalla collina del Cartizze, un'area di appena 108 ettari situata tra San Pietro di Barbozza, Santo Stefano e Saccol, nel comune di Valdobbiadene (Tv). Le particolari condizioni pedoclimatiche, unite alle forti pendenze dei vigneti, favoriscono una maturazione equilibrata delle uve e una maggiore complessità aromatica. Vinificato nella versione Dry con un dosaggio zuccherino di 22 g/l, il Cartizze Bottega si distingue per il colore giallo paglierino, il perlage fine e persistente e una spuma elegante.

Vino dei Poeti Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Cartizze Dry

Al naso emergono profumi di mela golden, albicocca, pesca e delicate note floreali di zagara e fiore di pesco. Al palato offre un equilibrio tra dolcezza, freschezza e intensità aromatica, con una persistenza che valorizza l'identità della denominazione. Ideale come aperitivo, si abbina a formaggi morbidi e cremosi, risotti agli asparagi con crema di Morlacco e dessert a base di pasticceria secca e crema alla vaniglia. La bottiglia completa il progetto con un'immagine raffinata, pensata per valorizzare un'etichetta destinata alle occasioni speciali e celebrative.

La ricerca non si ferma mai: ecco la Premium Vintage Collection

Da sempre Bottega è impegnata nella valorizzazione del Prosecco, a cui sono stati dedicati anni di ricerca ed investimenti importanti. A questo proposito Sandro Bottega, ad di Bottega Spa, parla dell’ultima novità della cantina: «Abbiamo creato una nuova linea di vini denominata Prosecco Premium Vintage Collection, caratterizzata da peculiarità qualitative uniche. Abbiamo selezionato singoli vigneti nelle parcelle più vocate tra le Colline Patrimonio Unesco, dove le uve Glera vengono coltivate all’insegna della sostenibilità e sono vendemmiate solo manualmente al momento della loro perfetta maturazione. In cantina impieghiamo, esclusivamente per questo progetto premium, innovative autoclavi "orizzontali”, che consentono un più omogeneo contatto dei lieviti con la massa e che sono frutto della più avanzata ricerca tecnologica applicata all’enologia di qualità. Abbiamo inoltre allungato i tempi di fermentazione (fino a 12 mesi, laddove il Prosecco arriva normalmente a 1 mese circa), per ottenere vini con espressioni organolettiche differenti a seconda delle singole annate e dei diversi cru. Insomma, una qualità al vertice nel mondo enologico e prezzi fino a 250 euro a bottiglia, per il nostro top di gamma: Bottega Stardust Gold, Prosecco Doc Extra Brut annata 2021».

Bottega Stardust Gold, Prosecco Doc Extra Brut

Bottega aggiunge poi: «Con questo progetto ci siamo prefissi di dimostrare concretamente che il Prosecco, se di qualità, non ha nulla da invidiare ai migliori Champagne francesi. Abbiamo inoltre elaborato un’attenta analisi comparativa, da cui è risultato che i costi di produzione del Prosecco, nelle zone ad elevata vocazione con colline dalle pendenze estreme, sono di ben 3 volte più alti rispetto a quelli dei Metodo Classico e degli Champagne, per lo più caratterizzati da un’orografia ondulata o pianeggiante. Diverse verticali che ho organizzato negli anni in diversi paesi hanno dimostrato le potenzialità del Prosecco anche in relazione alla longevità».

Prosecco, Amarone, Brunello: una rete produttiva all’interno delle più note denominazioni

La realtà Bottega, oltre alla sede principale di Bibano (Tv), conta le cantine di Valgatara in Valpolicella (Vr) e di Montalcino (Si), dove si producono l’Amarone, il Brunello di Montalcino e gli altri grandi rossi del Veneto e della Toscana, la piccola cantina di Vittorio Veneto (Tv), dedicata alla produzione di nicchia degli spumanti con “metodo ancestrale”, e il centro logistico di 12.000 mq a Fontanafredda (Pn). Nel 2023 è stata aperta nel Chianti la “Cantina Bottega Castelnuovo Berardenga”, per la produzione di Chianti Classico Docg, Chianti Classico Riserva e pregiati Supertuscan. Dal 2024 è operativo un nuovo liquorificio a Brugnera (Pn).

I vigneti di Vittorio Veneto (Tv)

Sostenibilità, Prosecco Bar e crescita globale