Barberani: dinamismo, innovazione ed eleganza dei vini umbri

Non si può negare che i giovani fratelli Niccolò e Bernardo Barberani siano proiettati con grande dinamismo, attenzione e propensione al miglioramento. Il rinnovamento passa anche dal restyiling delle etichette e dall’ottenimento delle certificazioni biologiche.

Le vigne dell‘azienda agricola Barberani (foto: facebook.com/barberani)

Realizzano, infatti, prodotti capaci di raccogliere il consenso nelle diverse fasce di mercato per la grande varietà dei vini: da quelli immeditati e di pronta beva fino al top di gamma, dalle lunghe potenzialità evolutive, senza dimenticare i vini dolci.

Polvento Umbria Igt 2019

Ci piace partire con un vino a base di Cabernet Sauvingon, Merlot e Sangiovese Grosso. Il Polvento Umbria Igt 2019, vino biologico e vegano vendemmia 100% manuale, così come gli altri vini che seguiranno. Rubino di rara vivezza.

Polvento Umbria Igt

L’impatto olfattivo decisamente appagante, apre su cenni floreali di boccioli di rosa e garofano, poi vira su amarena e mirtillo freschi, solo in parte addolciti da delicati soffi di cannella. Chiude con resina di pino, grafite e note ferrose. In bocca il carattere del Sangiovese si esprime con sottigliezza ed eleganza. Il tannino è rigoglioso ma finemente levigato, il ritorno aromatico è lunghissimo, la scia sapida infinita.

Foresco Umbria Igt 2020

Passiamo al Foresco Umbria Igt 2020, con una identica base di partenza. Rosso rubino concentrato con riflessi granato. Naso intenso e sfaccettato che spazia dalle confetture di more e mirtilli alla ciliegia sotto spirito, per poi declinare su violetta appassita, tabacco biondo, paprica, radice di liquirizia, alloro, cioccolato fondente e cannella.

Foresco Umbria Igt

Il sorso è vigoroso, dominato dalla potente causticità che allunga la scia fruttata. Il tannino è potente ma integrato, la sapidità interminabile.

Orvieto Classico Superiore Castagnolo 2022

Ci spostiamo sul versante bianchista con l’Orvieto Classico Superiore Castagnolo 2022 un Grechetto in prevalenza con saldo di Procanico. Giallo verdolino luminosissimo. Colpisce con sfumature di erbe aromatiche, mentuccia e maggiorana.

Orvieto Classico Superiore Castagnolo

A seguire agrumi, mela verde, fiori di campo, su un fondo lievemente minerale. Grande e fluida piacevolezza gustativa, tutta impostata sulla freschezza fruttata. Buone la persistenza con ritorni agrumati.

Orvieto Classico Superiore Luigi e Giovannna 2020

Proseguiamo con l’Orvieto Classico Superiore Luigi e Giovannna 2020, i genitori dei fratelli Barberani: Grechetto che prevale quasi interamente sul Procanico. Paglierino concentrato con accenni dorati. Il profilo olfattivo, composto e suadente, vede emergere la pesca tabacchiera su una base delicatamente agrumata.

Orvieto Classico Superiore Luigi e Giovannna

L’aroma dolce dello sciroppo di sambuco convive con quello pungente dell’impasto in lievitazione. Piccoli sbuffi di ortica e mandorla fresca si legano a un fondo minerale che richiama la pietra focaia. L’ingresso in bocca è rinfrescante, accompagnato dal gusto deciso del bergamotto. Lunga chiusura sapida.

Orvieto Classico Muffa Nobile Calcaia 2020

E a chiudere in dolcezza, L’Orvieto Classico Muffa Nobile Calcaia 2020, anch’esso a base principale di Grechetto con una piccola aggiunta di Procanico, è di uno splendido color ambra, brillante e luminoso. Delicati sentori di frutta candita, dattero fico e zafferano, su un fondo di miele e marron glacé. Poi un improvviso cambio di tono, scorza di agrume e spezie dolci, nocciola tostata e mandorla. Sorso elegante in cui la dolcezza non risulta invadente.

Orvieto Classico Muffa Nobile Calcaia

Ben equilibrato per il susseguirsi di morbidezza e freschezza che nel finale si fondono con la nette vena sapida. Lunga persistenza con coerenti ritorni aromatici. Eleganza e maturità fuori dal comune. Questo è Barberani

Azienda Agricola Barberani

Località Cerreto - 05023 Baschi TR

Tel 0763 341820