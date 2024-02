Raffo Lavorazione Grezza, la nuova referenza di Birra Peroni: scopri colore, gusto e gradazione

Dopo il lancio di Raffo Ricetta Originale in tutta Italia, avvenuto lo scorso novembre a Taranto, con un'immagine completamente rinnovata, Birra Peroni continua ad investire sul segmento premium dei brand locali e allarga la gamma Raffo con una novità presentata in anteprima al Beer & Food Attraction: Raffo Lavorazione Grezza.

La gamma Raffo, già disponibile in entrambi i canali, da oggi quindi prevederà due referenze:

Raffo Ricetta Originale : lager chiara, arricchita con orzo di Puglia, dal corpo morbido e dal gusto secco molto rinfrescante, con appena una punta di amaro nel finale.

: lager chiara, arricchita con orzo di Puglia, dal corpo morbido e dal gusto secco molto rinfrescante, con appena una punta di amaro nel finale. Raffo Lavorazione Grezza: fatta con cereali di Puglia non raffinati, orzo e grano duro, è una birra dal gusto rotondo, fresco, con un aroma maltato e note amare luppolate sul finale, con un processo curato in ogni singola fase affinché la birra arrivi quanto più autentica possibile al consumatore, “grezza” appunto.

Peroni, per Raffo Lavorazione Grezza ci saranno importanti investimenti

Per Andrea Tortella, direttore vendite di Birra Peroni, il lancio nazionale di Raffo Ricetta Originale e della nuova variante Raffo Lavorazione Grezza «si inserisce in un percorso più ampio di premiumizzazione del nostro portafoglio che stiamo portando avanti da qualche anno. Abbiamo previsto un forte piano di attivazione del mercato a sostegno di queste due referenze, sia per il punto vendita sia per i distributori, a partire dal formato 33 cl per Lavorazione Grezza che sarà disponibile in esclusiva solo per il canale Horeca a dimostrazione di quanto questo canale sia strategico per noi. È un po' presto per dare dei numeri, ma dalle conversazioni avute con i nostri clienti e i nostri partner, le reazioni sono state assolutamente positive, sia per qualità del prodotto packaging che per il concetto».

Andrea Tortella e Viviana Manera di Birra Peroni

Inoltre, come confermato da Viviana Manera, direttrice marketing di Birra Peroni, ci saranno importanti investimenti sul brand. Infatti, nelle prossime settimane, «partirà la campagna tv, nel corso di tutto l'anno, saremo presenti nei principali eventi locali e in tutte quelle attività che continuano a raccontare la Puglia anche fuori dal proprio territorio. Raffo è un brand saldamente legato alla sua terra di origine, la Puglia, e ai suoi valori. Già dalla fine dello scorso anno abbiamo iniziato a portare questo spirito pugliese in tutta Italia grazie a Raffo Ricetta Originale, con un'immagine completamente rinnovata che però mantiene i suoi elementi identitari. Per il lancio di Raffo Lavorazione Grezza abbiamo fatto ancora di più: abbiamo creato una nuova bottiglia e un'immagine davvero distintiva dando vita ad un pack molto visibile a scaffale e nelle frigovetrine».

Com'è la bottiglia di Raffo Lavorazione Grezza?

La nuova bottiglia, creata appositamente per Raffo Lavorazione Grezza, richiama le onde del mare, incise sul vetro, e ha un'etichetta di colore giallo che ricorda i campi di grano pugliesi.

Raffo Lavorazione Grezza
Raffo Ricetta Originale
Il brindisi a Beer & Food Attraction per il lancio di Raffo Lavorazione Grezza

Inoltre, è stata scelta una texture “grezza” che rende intuitive le sue caratteristiche e invita a berla “croccante” ovvero ghiacciata, come vuole la tradizione pugliese.

La scheda di Raffo Lavorazione Grezza

Raffo Lavorazione Grezza è disponibile nel formato 45 cl per il canale moderno e alla spina e nel formato 33cl in esclusiva per il canale Horeca. Questa la sua scheda:

La scheda di Raffo Lavorazione Grezza