Il “Queijo de Ovelha Amanteigado” è il miglior formaggio al mondo 2024

È il "Queijo de Ovelha Amanteigado", un formaggio di latte ovino dal Portogallo, il vincitore assoluto del prestigioso World Cheese Awards 2024, tenutosi quest'anno a Viseu (Portogallo). Con un punteggio di 86 punti nel round finale, questo formaggio ha conquistato il gradino più alto del podio, celebrando l'eccellenza casearia lusitana in un concorso che ha riunito le migliori produzioni da tutto il mondo. Ma l'Italia, da sempre protagonista in questo comparto, si è distinta con un risultato straordinario, ottenendo ben 128 medaglie complessive e confermandosi un faro nella scena internazionale.

World Cheese Awards 2024: record di premi per il Parmigiano Reggiano

Il trionfo italiano è stato guidato dalla Nazionale Parmigiano Reggiano, che ha segnato un primato senza precedenti con 118 riconoscimenti, tra cui cinque ambitissimi Super Gold. I caseifici vincitori di questa categoria di eccellenza sono la Società Agricola Fratelli Boldini (Traversetolo, Parma) per il Parmigiano Reggiano inferiore ai 23 mesi, la Latteria Sociale Moderna (Bibbiano, Reggio Emilia) per la categoria 30-39 mesi, i Caseifici Granterre - La Nuova 2000 (Cavriago) con la stagionatura oltre 40 mesi, Casearia F.lli Dotti matr. 200 (Bibbiano) per il prodotto 30-39 mesi e l'Antica Fattoria Scalabrini di Ugo e Bruno S.S. Società Agricola (Bibbiano) sempre nella categoria 30-39 mesi.

Record storico di premi per il Parmigiano Reggiano ai World Cheese Awards 2024

La Nazionale Parmigiano Reggiano ha inoltre portato a casa 31 medaglie d'oro, 45 d'argento e 37 di bronzo, una performance che premia non solo la qualità intrinseca del prodotto, ma anche l'abilità dei caseifici italiani di valorizzare il patrimonio tradizionale attraverso tecniche innovative e spirito collaborativo.

CheeseItaly: l'orgoglio della varietà casearia italiana

Ad arricchire il medagliere italiano, un altro protagonista è stato CheeseItaly, la Nazionale italiana formaggi, che ha ottenuto 10 premi, dimostrando la ricchezza e la varietà del panorama caseario del Bel Paese. Tra i riconoscimenti figurano un oro, cinque argenti e quattro bronzi. Una menzione speciale va al giovane produttore Alessandro Criscione, che con una piccola azienda di soli 47 capi di bestiame a Ragusa ha conquistato uno degli argenti, dimostrando come anche le realtà più contenute possano raggiungere l'eccellenza. Le medaglie di CheeseItaly sono andate a eccellenze provenienti da tutta Italia: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia. Questa distribuzione geografica sottolinea la straordinaria varietà delle tradizioni casearie italiane, ognuna capace di esprimere unicità e qualità riconosciute a livello globale.

La partecipazione italiana al World Cheese Awards ha anche ricevuto il plauso delle istituzioni. L'ambasciatore italiano in Portogallo, Claudio Miscia, ha visitato il concorso e si è congratulato personalmente con i produttori, evidenziando come il successo del made in Italy sia il frutto di un impegno collettivo e di una cultura gastronomica radicata. In un commento, Gabriele Arlotti, ceo delle due squadre italiane, ha espresso il suo orgoglio per i risultati ottenuti: «Questi premi rappresentano non solo la qualità dei nostri prodotti, ma anche il grandissimo spirito di collaborazione e confronto che i produttori italiani hanno dimostrato».

World Cheese Awards 2024: ecco i migliori formaggi del mondo

Di seguito, la classifica dei migliori formaggi al mondo: