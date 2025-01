L'Oleificio San Giuliano tra i migliori dieci al mondo

L'Oleificio San Giuliano di Alghero (Ss) si conferma ai vertici mondiali, con il decimo posto nella classifica generale delle “Top 100 aziende olearie nel mondo” e prima tra le aziende italiane dell’Evoo World Ranking che si basa sulle performance aziendali, una sorta di Atp del campionato mondiale dell’olio extravergine.

Oleificio San Giuliano, un successo di famiglia

«Siamo felici di questo riconoscimento che premia l’azienda e tutta la squadra - evidenzia Pasquale Manca, amministratore delegato della San Giuliano -. Ognuno di noi qui è al corrente di tutto, sia per la filosofia della trasparenza sia per la passione che mio padre Domenico ha saputo infondere. Abbiamo la responsabilità di continuare a lavorare per promuovere la ricerca dell’eccellenza e la valorizzazione del territorio, investendo nella crescita dell’olivicoltura, come testimoniato dal nostro progetto Novolivo, con centinaia di ettari di nuovi olivi piantati nel nord ovest della nostra isola, con un’impostazione moderna e sostenibile a tutto tondo. Le acquisizioni di nuove proprietà fondiarie stanno andando avanti anche in questi giorni, la superficie aziendale della compagine agricola sfiora i 500 ettari».

Pasquale Manca, amministratore delegato della San Giuliano

Quindi ha aggiunto: «Questa evoluzione complessa e consapevole ci assicura il controllo dell’intera filiera produttiva e garantisce i più alti standard qualitativi del nostro olio, confermati da prestigiose certificazioni di qualità internazionali (IFS, BRC, ISO 22000, ISO 22005), e dai premi e riconoscimenti che ogni anno ci vengono attribuiti nei più diversi concorsi nazionali ed internazionali. I risultati sono frutto di un lavoro attento nell’ oliveto che dura 12 mesi e la stessa attenzione è posta nelle degustazioni continue e quotidiane che facciamo tutto l’anno tra di noi per confrontarci e aggiornarci».

Oleificio San Giuliano, la produzione

La San Giuliano, che esporta in venti paesi, produce circa un milione e mezzo litri di olio extravergine 100% italiano con profili organolettici diversi, che variano dai sentori morbidi e delicati dell’Amabile, a quelli più intensi ed erbacei del Fruttato, passando per la profumata armonia dell’Originale e le note di cardo e carciofo tipiche del Monocultivar Bosana e del Dop Sardegna, gli oli da agricoltura biologica oltre alla selezionatissima linea denominata Primér, che in algherese significa primo. Così i Manca chiamavano l’olio di famiglia, l’extravergine ottenuto dalle prime olive della raccolta, per anticipare le maestralate di inizio inverno. «Una produzione limitata - spiega l’oleologo Pasquale Manca- e dalla forte personalità».

Oleificio San Giuliano produce circa un milione e mezzo litri di olio extravergine 100% italiano

Dal 2003 quando sono state inaugurate le Residenze San Giuliano e il ristorante rurale Le Pinnette, a disposizione degli ospiti del ristorante ci sono le varie tipologie di extravergine per provare vari tipi di abbinamenti con il cibo, solo piatti tipici algheresi e sardi che variano secondo le stagioni. Una opportunità molto gradita da italiani e stranieri, che si trattengono al tavolo più del solito per giocare a provare e ad abbinare.