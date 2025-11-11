Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 12 novembre 2025  | aggiornato alle 07:55 | 115654 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

tè in pasticceria

La ribellione diventa dolce: la Torta Bachilega incontra il tè oolong

Sebastiano Caridi racconta come la sua ribellione sia diventata metodo. La Torta Bachilega, tra ricotta di capra e crumble alla nocciola, incontra l’eleganza di un tè oolong floreale firmato Ferri dal 1905

di Redazione Italia a Tavola
 
11 novembre 2025 | 18:44

La ribellione diventa dolce: la Torta Bachilega incontra il tè oolong

Sebastiano Caridi racconta come la sua ribellione sia diventata metodo. La Torta Bachilega, tra ricotta di capra e crumble alla nocciola, incontra l’eleganza di un tè oolong floreale firmato Ferri dal 1905

di Redazione Italia a Tavola
11 novembre 2025 | 18:44
 

Nel nuovo episodio di Storie di Pasticceria, il viaggio di Accademia Ferri 1905, in collaborazione con Italia a Tavolaci porta nel cuore di Imola, nella raffinata Pasticceria Sebastiano Caridi, per scoprire come uno spirito ribelle possa trovare armonia nella precisione.

La ribellione diventa dolce: la Torta Bachilega incontra il tè oolong

La pasticceria Sebastiano Caridi

Protagonista dell’incontro è Sebastiano Caridi, maestro pasticcere e titolare del locale in piazza Giacomo Matteotti, che racconta il suo percorso di trasformazione: da una creatività istintiva e anticonvenzionale a una visione organizzativa rigorosa e consapevole.

Ribellione e metodo: l’equilibrio di un artigiano contemporaneo

Caridi parla della sua pasticceria come di un laboratorio di emozioni, dove ogni dolce nasce da un’idea personale e si traduce in forma, colore e sapore. «In pasticceria, come nella vita, ogni scelta parla di me» racconta. La sua filosofia unisce disciplina e libertà, due dimensioni che convivono in equilibrio perfetto, proprio come nelle sue creazioni.

Per Caridi, la qualità non riguarda solo le materie prime, ma ogni aspetto del mestiere: «La qualità non è solo negli ingredienti, ma anche nell’attrezzatura, nella mano d’opera, nel far star bene qualitativamente gli ospiti e chi lavora con me».

La ribellione diventa dolce: la Torta Bachilega incontra il tè oolong

Albino Ferri e Sebastiano Caridi

Una filosofia che si riflette in una produzione ampia e meticolosamente gestita: «Oggi abbiamo 780 etichette di prodotti, e ognuna deve essere identica. È una sfida costante per mantenere lo stesso standard in tutto ciò che facciamo».

La Torta Bachilega: eleganza e carattere in ogni morso

Il punto d’incontro tra storia e innovazione prende forma nella Torta Bachilega, simbolo di come la tradizione possa dialogare con la personalità del pasticcere. «Il locale di Imola - spiega Caridi - è l’ultimo arrivato, ma ha una storicità importante che mi ha dato molta responsabilità addosso. Un giorno mi è arrivato un messaggio su Instagram da un cliente che mi parlava di una vecchia torta di ricotta legata a questo posto. Non la conoscevo, ma mi sono informato e ho deciso di reinterpretarla a modo mio».

La ribellione diventa dolce: la Torta Bachilega incontra il tè oolong

La Torta Bachilega

Nasce così la sua Torta Bachilega: «Ho creato un ripieno di ricotta di capra con gocce di cioccolato, una frolla alla mandorla senza farina e delle briciole di crumble alla nocciola. È entrata nella mia collezione e oggi fa parte dei dolci top quality che produciamo».

Scopri tutto sul tè

Il tè come compagno di viaggio

Per un dessert così articolato, serve un accompagnamento capace di esaltarne la struttura. Come suggerisce Albino Ferri, Tea Master e fondatore dell’Accademia Ferri: «Per questo dolce, vista la complessità degli ingredienti, suggerisco un abbinamento altrettanto complesso: una base di tè semi-ossidato, un oolong, magari arricchito con pezzetti di frutta o fiori per dare ancora più eleganza e profondità».

La ribellione diventa dolce: la Torta Bachilega incontra il tè oolong

La miscela di tè pensata per la Torta Bachilega di Sebastiano Caridi

L’infusione diventa così un elemento narrativo: la delicatezza del tè incontra la personalità decisa della Torta Bachilega, in un dialogo tra equilibrio e libertà, proprio come quello che caratterizza la filosofia di Caridi.

Tra ribellione e armonia

Nel mondo di Sebastiano Caridi, la pasticceria è disciplina e arte insieme. «Ogni mia scelta parla di me - conclude - perché in fondo la pasticceria è il mio modo di esprimere emozioni. Il segreto è trasformare un’idea in sapore e un’emozione in consistenza».

Per informazioni: www.ferridal1905.com

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Pasticceria Imola Torta Bachilega Storie di Pasticceria Accademia Ferri dolci artigianali tè oolong abbinamenti tè e dolci pasticceria creativa TUTTOTESebastiano Caridi ALBINO FERRI
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Molino Dallagiovanna
Molino Pasini
Mangilli Caffo
Bord Bia
Molino Dallagiovanna
Molino Pasini
Mangilli Caffo
Bord Bia
Sana
Galbani Professionale

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025