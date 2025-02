Nutella Day: Caserta la più golosa, Firenze scopre l'abbinamento con la pizza

Il 5 febbraio si celebra il World Nutella Day, una ricorrenza nata nel 2007 grazie all'iniziativa della blogger americana Sara Rosso. Il giorno è dedicato a tutti gli appassionati della celebre crema spalmabile Ferrero, che sono invitati a condividere foto, ricette e idee sui social network utilizzando l'hashtag #worldnutelladay.

Il 5 febbraio è il World Nutella Day

La Nutella in numeri

Nutella è oggi un marchio presente in oltre 170 paesi nel mondo. La produzione avviene in 11 stabilimenti Ferrero dislocati a livello globale, di cui due in Italia: ad Alba, in Piemonte, e a Sant'Angelo dei Lombardi, in Campania. Ogni anno, circa 500mila tonnellate di Nutella vengono prodotte, una quantità tale che, se si mettessero in fila tutti i vasetti prodotti in un anno, si coprirebbe due volte la circonferenza terrestre. La sua diffusione continua ad aumentare, alimentando una passione globale per questo prodotto che resta uno dei più iconici del gruppo Ferrero. Caserta è la città italiana con l'incremento maggiore di ordini, registrando un aumento del +229%. L'abbinamento Nutella e pizza ha visto una crescita del 23% negli ordini annuali, con Firenze in testa (+447%). Seguono Asti (+295%) e Trieste (+195%). Nel 2024, i prodotti più apprezzati dagli utenti di Glovo sono stati il gelato alla Nutella, i muffin ripieni e la crêpe.

Nutella, dalle origini alla plant based

La composizione della Nutella è semplice ma unica: nocciole, cacao magro, zucchero, olio di palma, latte scremato in polvere, lecitine (emulsionanti) e vanillina. Una formula che è rimasta invariata, e segreta, fin dalla sua creazione nel 1946. Nonostante la ricetta sia custodita gelosamente, il successo del prodotto è in parte dovuto alla qualità degli ingredienti e al perfetto equilibrio tra i vari componenti.

Per i 60 anni di Nutella, Ferrero ha lanciato la versione Plant Based

La storia di Nutella inizia nel 1946, quando Pietro Ferrero, pasticcere di Alba, crea una pasta dolce da spalmare sul pane. Durante il periodo post-bellico, la scarsità di cacao e zucchero porta Ferrero a utilizzare le nocciole, un ingrediente tipico del territorio piemontese. Il primo prodotto, chiamato "Giandujot", era venduto sotto forma di piccoli panetti avvolti nella carta stagnola. Nel 1951, il prodotto evolverà nella Supercrema, che sarà confezionata in barattoli. Il nome Nutella verrà scelto nel 1964, derivando dalla parola inglese "nut" (nocciola) e dalla desinenza “ella”, con un significato positivo.

Nel 2024, in occasione del 60° anniversario, Ferrero ha introdotto sul mercato la Nutella Plant Based, una versione vegetale della crema, adatta a chi è intollerante al lattosio. Realizzata con ingredienti di origine vegetale come ceci e sciroppo di riso, questa variante si distingue visivamente dall'originale grazie al tappo verde, diventato il suo marchio distintivo.

Il MAXXI di Roma si fa goloso con Nutella

Quest'anno, il World Nutella Day acquisisce maggiore rilevanza con un evento speciale a Roma. Nella Capitale sarà possibile visitare la mostra "Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella, ospitata fino al 20 aprile presso il MAXXI". Curata da Chiara Bertini, in collaborazione con Ferrero, la mostra celebra i 60 anni di vita del prodotto attraverso un percorso che ne racconta l'evoluzione, dall'ideazione della ricetta all'iconizzazione del marchio.

Ogni anno vengono prodotte circa 500mila tonnellate di Nutella

Il 5 febbraio, sempre al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, è in programma la presentazione dell'edizione aggiornata del libro "Il nuovo mondo Nutella - 60 anni di innovazione" del giornalista Gigi Padovani. La serata sarà arricchita da un tributo musicale del violinista Pierpaolo Foti e dalla partecipazione dello street artist Greg Goya.