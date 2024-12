Nutella al Maxxi di Roma: la mostra per la crema più amata al mondo

Il Maxxi di Via Guido Reni a Roma celebra con la mostra "Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella" la crema spalmabile al cioccolato e alla nocciola più amata al mondo. È un articolato percorso tra il gioco e l'approfondimento rivolto ad adulti e bambini, con immagini di campagne pubblicitarie d'epoca e con le varie edizioni di vasetti decorati e con scritte in varie lingue. Ripercorre la storia dell'icona italiana visualizzandone l’impatto sociale che ha attraversato intere generazioni nei suoi sei decenni, da quando nel 1964 dallo stabilimento di Alba (Cn) uscì il primo vasetto.

Alcune locandine storiche della Nutella

La storia della Nutella al Maxxi di Roma

«Celebrare Nutella - ha dettò l'amministratore delegato della Ferrero Commerciale Italia, Fabrizio Gavelli, non è solamente un tributo a un prodotto iconico, ma anche un viaggio nelle radici di una storia di imprenditoria familiare, di attenzione alle comunità, di ingegno, di resilienza e di costante innovazione. Siamo onorati che questo tempio dell'arte contemporanea come il Maxxi le riservi questo spazio al termine di un anno storico interamente dedicato ai Nutella Lovers. Nel 2024 abbiamo, infatti, lanciato sul mercato prodotti innovativi come Nutella Gelato, e Nutella Plant Based, la versione vegana. Ma ci sono anche Muffin, Croissant e l’ultimo nato, Nutella Donut».

Come è nata la Nutella

Attraverso una timeline dettagliata, che accompagna il visitatore lungo tutto il percorso espositivo, si ripercorre la sua storia, evidenziando alcuni momenti salienti dell’azienda Ferrero, un viaggio che comincia nel 1923, quando Pietro Ferrero apre la sua prima pasticceria a Dogliani (Cn), a soli 25 anni. Dagli anni Quaranta iniziano le prime sperimentazioni della ricetta, ancora lontana dalla crema che conosciamo oggi e allora chiamata Pasta Gianduja o Giandujot. Sarà poi il 1964 l’anno ufficiale della nascita di Nutella, con la vendita del primo vasetto.

Foto storica della prima pasticceria a Dogliani (Cn)

Come è la mostra della Nutella a Roma

«La mostra è frutto di un complesso lavoro di ricerca di archivio - ha detto alla presentazione la curatrice del Maxxi, Chiara Bertini - e per raccontare un’icona a cui tutti associano dei ricordi abbiamo deciso di dare rilievo al pubblico invitandolo a iniziative con sorprese».

Particolare della mostra sulla Nutella al Maxxi di Roma

I visitatori potranno lasciare una loro traccia nel grande wallpaper realizzato da Francesca Gastone, per diventare essi stessi protagonisti della mostra. L’Ufficio Educazione propone inoltre un ciclo di laboratori per famiglie con bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Dopo un divertente percorso all'interno della mostra per scoprire gli oggetti creati per mitica crema spalmabile, adulti e bambini progetteranno un loro oggetto, come un cucchiaio per assaporare gocce di pioggia oppure un barattolo per conservare momenti felici. Non mancano esperienze sensoriali, come l'aroma di Nutella che avvolge l'ambiente rievocando l’esperienza in fabbrica. Ammiratissima la grande scultura semovente Machine à tartiner, la macchina ideata da Henri Gallot-Lavallée, che spalma la crema su una tartina dopo un sofisticato movimento, per essere poi gustata da un volontario in attesa.

La mostra sulla Nutella al Maxxi di Roma (Foto: Cosimo Trimboli, Fondazione MAXXI)

La mostra, che mira anche a valorizzare la creatività, il design e l'identità culturale legati a un prodotto che ha saputo conquistare il mondo, resterà aperta fino al 20 aprile 2025.

Ferrero, azienda italiana che ha fatto storia

La Ferrero, multinazionale con sede in Lussemburgo specializzata in prodotti dolciari, è presente in 170 Paesi con un fatturato di 14 miliardi di euro, innovando e guardando al futuro. Conta oltre di 47mila dipendenti in 55 Paesi. Resta Però forte il legame con la città di Alba (Cn), holding delle attività italiane del Gruppo, dove ha mantenuto il suo quartier generale, continuando a valorizzare il territorio e le sue produzioni agroalimentari. È l’azienda italiana con la miglior reputazione, secondo l’Italy Reputation Ranking 2023, la classifica delle prime 100 aziende italiane per reputazione realizzata da The RepTrak Company ed è anche al primo posto per Esg Index.