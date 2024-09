In vendita la Nutella vegana: tra gli ingredienti ceci e sciroppo di riso

Una notizia che farà impazzire milioni di golosi: finalmente Nutella, l'icona italiana della colazione e delle merende, è anche plant-based! Dopo mesi di attesa, arriva sugli scaffali la crema spalmabile più amata al mondo, ora realizzata con ingredienti di origine vegetale, per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla salute e all'ambiente. Nutella Plant-Based è prodotta in Italia, nello stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino.

Arrivata la Nutella Plant-Based

Nutella Plant-Based: gli ingredienti

La nuova Nutella plant-based è stata creata per offrire la stessa esperienza gustativa unica, con la sua inconfondibile cremosità e il sapore inimitabile, ma con una formula completamente rinnovata. Grazie all'utilizzo di ingredienti come i ceci e lo sciroppo di riso, Ferrero è riuscita a realizzare una crema spalmabile adatta a vegani, intolleranti al lattosio e a tutti coloro che desiderano un'alimentazione più sostenibile.

Nutella Plant-Based: le caratteristiche

Ecco alcune delle principali caratteristiche di Nutella Plant-Based:

Senza latte, senza glutine e vegan: perfetta per chi segue un'alimentazione vegetariana o vegana, e per chi ha intolleranze alimentari.

perfetta per chi segue un'alimentazione vegetariana o vegana, e per chi ha intolleranze alimentari. Stesso gusto inconfondibile: la nuova formula mantiene il sapore e la consistenza che hanno reso famosa la Nutella classica.

la nuova formula mantiene il sapore e la consistenza che hanno reso famosa la Nutella classica. Ingredienti semplici e naturali: realizzata con pochi ingredienti, tutti di origine vegetale.

realizzata con pochi ingredienti, tutti di origine vegetale. Sostenibilità: Ferrero si conferma un'azienda attenta all'ambiente, offrendo un prodotto che risponde alle esigenze di un pubblico sempre più consapevole.

«Nell’anno delle celebrazioni per il 60° compleanno di Nutella, grazie allo spirito di innovazione e di imprenditorialità che da sempre caratterizza Ferrero, Nutella avrà la possibilità di scrivere una nuova pagina della propria storia - ha detto Stefano Lelli Mami, region marketing manager Nutella Italia - A pochi mesi dal lancio di Nutella Ice Cream, lanciamo oggi sul mercato anche la versione Nutella Plant-Based, realizzata con ingredienti di origine vegetale che, come alternativa al latte, integra ceci e sciroppo di riso, due ingredienti dal gusto delicato ed equilibrato, che hanno consentito di garantire l’inconfondibile gusto e la cremosità tipica di Nutella»..