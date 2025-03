Il tè, non solo una piacevole bevanda: tante le proprietà benefiche

Spesso considerato solo come una piacevole bevanda da consumare con qualche pasticcino alle cinque del pomeriggio, il tè è invece un vero e proprio elisir di lunga vita, in quanto le sue proprietà possono essere terapeutiche come dimostrato dalla scienza. Parliamo in particolare delle proprietà del tè verde, il tè nero infatti modifica delle sue virtù durante le sue fasi di lavorazione.

Tasnte le riceche sui benefici del tè, a partire dal ruolo delle catechine

Non a caso i popoli della Cina e del Giappone sono due dei popoli più longevi, grandi consumatori di tè, i popoli orientali conoscevano le benefiche proprietà del tè verde già nell’antichità. Recenti ricerche mediche hanno rilevato che in Cina si muore per tumore alla prostata per meno di un decimo rispetto all’Italia e in Giappone le donne esperte della cerimonia del tè si ammalano di tumore al seno molto raramente.

Il tè verde offre tanti benefici grazie alle catechine

L’oncologia tradizionale, supportata da dati sempre più convincenti e solidi sui benefici del tè verde, incoraggia ad iniziare sperimentazioni preventive, usando estratti di tè verde in pazienti a rischio tumore.

Il tè e i suoi benefici a partire da quelli al cuore

Possiamo elencare come il tè verde agisce in modo benefico sul nostro organismo grazie alle preziose sostanze che sono racchiuse in queste foglie: è ricco infatti di polifenoli, in particolare l’epigallo catechina che aiuta la prevenzione dei tumori e contrasta le malattie cardiovascolari; gli alcaloidi, come la caffeina, la teofillina e la teobromina, hanno un effetto stimolante meno forte della caffeina contenuta nel caffè ma più duraturo e perciò mantiene le capacità mentali costantemente ad alto livello; le saponine, abbassano il tasso di colesterolo nel sangue, prevengono la formazione delle cosiddette placche arteriosclerotiche e rafforzano il sistema immunitario.

Nel tè verde vitamine e minerali utili per la salute

Il tè verde contiene anche moltissime vitamine: la vitamina C, che resiste quasi inalterata anche dopo la bollitura, insieme alla vitamina E e al betacarotene è un ottimo antiossidante, contrasta i radicali liberi, previene i processi di invecchiamento; la vitamina B1, stimolando il metabolismo dei carboidrati fornisce energia al cervello; la vitamina B2, utilizza carboidrati, grassi e proteine producendo energia per le cellule; le vitamine B3 e B7, mantengono pelle e capelli sani, equilibrando la loro idratazione ed intervenendo al processo di crescita delle cellule; la vitamina K interviene positivamente nella coagulazione del sangue perciò nella cicatrizzazione delle ferite, nel processo di metabolismo delle ossa e nel funzionamento del fegato e dei reni.

Il tè aiuta anche per la bellezza

La presenza inoltre di manganese, potassio, magnesio e fluoro fa sì che il tè verde agisca come ottimo antibatterico, protegga dalle carie e dalle infezioni, riduca l’assorbimento degli zuccheri contrastando perciò l’obesità. Facilita la digestione, abbassa il rischio di infarto, può essere considerato una sorta di “aspirina liquida”, quindi antinfiammatorio e antidolorifico, combatte il mal di testa, i dolori reumatici, difende dai veleni ambientali e dal fumo. Possiamo perciò dire che il tè verde può essere definito una medicina, così come è da sempre considerato nella tradizione orientale.

Dal tè verde un aiuto anche per la bellezza

Sempre più spesso il tè verde è consigliato per accompagnare la maggior parte di diete dimagranti, aiuta infatti a perdere peso più velocemente in quanto come eccellente diuretico diminuisce la ritenzione idrica, aiuta inoltre ad eliminare le tossine e i grassi svolgendo un’azione purificante.

Il tè è sempre più utilizzato anche nel campo della bellezza: impacchi di compresse di tè sugli occhi gonfi, serviranno a decongestionare velocemente le antiestetiche “borse”; per mantenere e prolungare l’abbronzatura poi basterà tamponare la nostra pelle con del tè nero; le foglie di un infuso di tè potranno inoltre servire per fare una maschera depurante per il viso.

