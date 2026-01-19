Nuovi modi di bere il caffè: come cambia l’offerta premium secondo Julius Meinl

Julius Meinl, storica torrefazione viennese con cuore produttivo in Italia, consolida il proprio ruolo nel panorama del caffè premium attraverso un approccio che mette al centro qualità, responsabilità e cultura del prodotto. Un percorso che si traduce in scelte precise di filiera, tostatura e selezione delle origini, con un’attenzione costante alle esigenze del canale Horeca e dell’hotellerie.

Selezione e tostatura dei chicchi Julius Meinl: precisione e controllo del profilo aromatico

«È sempre un onore raccontare l’eccellenza del nostro caffè a professionisti e operatori del settore», sottolinea Elena Arpegaro, Head of Marketing Italy di Julius Meinl, richiamando il valore del dialogo e della condivisione culturale legata al mondo coffee.

The Originals Bio Fairtrade: il cuore dell’offerta Julius Meinl

Al centro dell’offerta si colloca la gamma The Originals Bio Fairtrade, espressione più rappresentativa della visione Julius Meinl in termini di qualità certificata, attenzione ambientale e responsabilità sociale. Tutte le referenze sono certificate Biologiche e Fairtrade e provengono da piantagioni selezionate in Nicaragua, Honduras, Perù e Messico, territori in cui il brand sostiene pratiche agricole responsabili e condizioni di lavoro eque lungo l’intera filiera.

«Le miscele Bio Fairtrade sono per noi le miscele di eccellenza», afferma Arpegaro. «Rappresentano una sintesi concreta dei valori del brand e dell’impegno che portiamo avanti ogni giorno».

Riconoscimenti e qualità sensoriale premiata

La qualità della linea The Originals Bio Fairtrade è stata confermata dalla Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d’Italia 2026 - Gambero Rosso, che ha assegnato a Julius Meinl il riconoscimento di “Torrefazione Bio”, special award riservato alle realtà che si distinguono per coerenza etica e produttiva sull’intera gamma.

Le miscele The Originals Bio Fairtrade di Julius Meinl, certificate biologiche e Fairtrade

All’interno della guida, le miscele Julius Meinl hanno inoltre ottenuto importanti valutazioni con il sistema dei macinini. Danube Delight ha ricevuto tre macinini nella categoria Espresso, mentre Belvedere Blend macinato ha raggiunto lo stesso punteggio nelle categorie Moka, Filtro e Cold Brew, confermando l’eccellenza sensoriale e la precisione della tostatura. «Essere premiati come miglior torrefazione bio e ricevere tre macinini per alcune delle nostre miscele è motivo di grande soddisfazione», commenta Arpegaro. «È una conferma concreta del lavoro svolto sul profilo aromatico e sulla qualità in tazza».

Tre miscele, identità aromatiche riconoscibili

La linea The Originals Bio Fairtrade si sviluppa attraverso tre referenze caratterizzate da profili aromatici distintivi e ben riconoscibili. Gloriette Gold si presenta elegante e vellutata, con note dolci di cacao e frutta secca. Belvedere Blend, 100% Arabica, offre una tazza morbida e armoniosa, con sentori di caramello e nocciola. Danube Delight esprime invece un carattere più intenso e strutturato, con note di cioccolato fondente e spezie. Ogni miscela è studiata per garantire costanza qualitativa, equilibrio sensoriale e versatilità nei diversi metodi di estrazione, dall’espresso alle preparazioni filtro.

Elena Arpegaro, Head of Marketing Italy di Julius Meinl

Formati, canali e soluzioni per il professionale

Accanto ai formati in grani da 1 kg, pensati per il servizio professionale, la gamma comprende anche i macinati da 500 g di Belvedere Blend e Danube Delight, confezionati in pack sostenibili e riciclabili. L’offerta Julius Meinl si completa con soluzioni in capsula dedicate al canale Horeca e hotellerie, progettate per rispondere a differenti esigenze operative mantenendo coerenza qualitativa e identità di marca.

Il percorso di Julius Meinl si arricchisce inoltre grazie a una nuova collaborazione con DaVinci Gourmet

Nuove collaborazioni per ampliare l’esperienza coffee

Il percorso di Julius Meinl si arricchisce inoltre grazie a una nuova collaborazione con DaVinci Gourmet, brand del gruppo Kerry specializzato in soluzioni aromatiche per il beverage. Dall’incontro tra il mondo del caffè Julius Meinl e gli sciroppi DaVinci nasce una proposta condivisa di bevande creative e stagionali, pensate per ampliare le occasioni di consumo e rispondere alle tendenze del mercato europeo, supportando al tempo stesso efficienza operativa e marginalità per gli operatori. «Con questa collaborazione ampliamo l’assortimento con soluzioni che permettono di esplorare diversi modi di vivere il caffè, sempre più richiesti anche dal mercato italiano», conclude Arpegaro.