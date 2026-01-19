Ristorazione professionale: Lactalis rafforza il portafoglio Out of Home

Durante Sigep World, Lactalis Italia ha presentato la nuova Business Unit Out of Home, progetto strategico dedicato allo sviluppo di soluzioni professionali per la ristorazione. La fiera rappresenta il contesto ideale per mostrare una visione integrata e orientata alle esigenze degli operatori horeca, con un portafoglio prodotti capillare e versatile.

Il pastry chef Riccardo Magni

Lactalis Italia è presente al Padiglione B5, stand 59, vicino alla Pastry Arena, punto di incontro con professionisti del settore. Gli showcooking sono realizzati dal pastry chef Riccardo Magni, interprete delle soluzioni professionali del Gruppo, illustrando applicazioni pratiche e tecniche dei prodotti Lactalis in pasticceria, gelateria e cucina.

La nuova Business Unit Out of Home

Il mercato fuori casa in Italia vale circa 100 miliardi di euro, corrispondenti al 34% della spesa totale in consumi food&beverage. La BU Out of Home nasce per consolidare la presenza di Lactalis nel canale professionale, con focus su servizio, performance e sostenibilità.

Latte fresco alta qualità e Panna Fresca della linea Parmalat Professional di Lactalis

Giovanni Montanini, General Manager Lactalis Out of Home afferma: «La nuova Business Unit Out of Home di Lactalis Italia rappresenta quindi un’evoluzione strategica pensata per rafforzare la presenza del Gruppo nel canale professionale, attraverso un approccio sempre più focalizzato su innovazione, servizio, performance e sostenibilità. L’obiettivo è offrire una gamma sempre più ampia di soluzioni affidabili e di valore che semplifichino il lavoro quotidiano degli operatori horeca, supportandoli con ingredienti e prodotti in grado di garantire costanza, altissima qualità e risultati professionali».

Portafoglio prodotti e marchi distintivi

«Abbiamo un progetto ambizioso: unire le expertise di Galbani, Parmalat e gli altri brand del Gruppo per portare ai nostri clienti un portafoglio prodotti vastissimo di oltre 300 referenze professionali nelle principali categorie del mercato food out of home, con i nostri brand Parmalat Professional, Galbani Professionale, Président Professionnel ed Elena. Ci presentiamo al Sigep con i nostri prodotti pillar e grafiche rinnovate, per un rapporto ancora più distintivo con i nostri clienti» aggiunge Simona Fiorina, Head of Marketing Lactalis Out of Home.

La BU opera nei canali Food Service Operator e Vending, coprendo latte, formaggio, creme, burro, dessert e salumi. I mercati cheese e milk rappresentano il 77% dei volumi e il 67% del valore, a conferma della centralità di queste categorie nel canale OOH. I brand professionali si affiancano a sub-brand e selezioni di prodotti consumer, rendendo Lactalis un partner unico per l’horeca.

Focus prodotti professionali

La selezione di prodotti professionali Lactalis Out of Home è studiata per garantire qualità, costanza e facilità d’uso nelle lavorazioni di pasticceria, gelateria e cucina professionale. Ecco le 5 referenze principali:

Panna fresca Parmalat Professional 35% : 100% latte italiano, ideale per pasticceria, gelateria e cucina professionale.

: 100% latte italiano, ideale per pasticceria, gelateria e cucina professionale. Latte fresco Parmalat Alta Qualità : confezionato a poche ore dalla mungitura, disponibile in diversi formati per garantire affidabilità e qualità costante.

: confezionato a poche ore dalla mungitura, disponibile in diversi formati per garantire e qualità costante. Burro Président Professionnel: 82% materia grassa, gusto delicato, perfetto per paste morbide e creme stabili.

Crema Pasticcera e Panna Fresca da montare del brand Elena

Panna Elena 38% : UHT da montare, elevata struttura e stabilità, ideale per pasticceria e gelateria.

: UHT da montare, elevata struttura e stabilità, ideale per pasticceria e gelateria. Crema Pasticcera Elena: pronta all’uso, con 12% uova, pochi ingredienti selezionati, senza addensanti o emulsionanti, versatile per preparazioni fredde o calde.

Lactalis punta a diventare leader di riferimento nel mercato Out of Home entro il 2030, con strategie di sviluppo commerciale e sostenibilità, riduzione della plastica nei packaging e rafforzamento delle competenze interne orientate al food service.