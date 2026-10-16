Per frutta candita si intende della frutta fresca sottoposta a un processo di conservazione che sostituisce progressivamente parte dell'acqua presente nei tessuti con degli zuccheri. Il risultato è un prodotto più dolce, morbido e conservabile, utilizzato soprattutto in pasticceria, gelateria e nei grandi lievitati, come uno degli ingredienti principali per esempio del panettone. Per ottenere un candito di qualità, però, non basta aumentare la quantità di zucchero: temperatura, tempi, concentrazione degli zuccheri e caratteristiche della materia prima devono essere gestiti in equilibrio. Ne parliamo con IL maestro pasticcere Alessandro Bertuzzi, docente di Cast Alimenti e direttore dell'International School dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre a Bologna, che ci spiega i segreti di una canditura perfetta.

La frutta candita, uno degli ingredienti principe del panettone

«Il processo di canditura della frutta – afferma Bertuzzi - avviene attraverso uno scambio osmotico e consiste nell'immersione di frutta fresca o conservata in una soluzione zuccherina a concentrazione superiore a quella in cui gli zuccheri sono naturalmente presenti nella frutta. L'acqua contenuta nella polpa del frutto passa progressivamente nella soluzione, uno sciroppo, mentre gli zuccheri penetrano nella struttura del frutto. L'obiettivo è ridurre l'acqua disponibile e raggiungere una concentrazione zuccherina sufficiente a limitarne le alterazioni microbiologiche».

Dallo sciroppo diluito ai 75 °Brix: come cambia la canditura

La soluzione non mantiene però sempre la stessa concentrazione. «Lo sciroppo di canditura – continua Bertuzzi - tende a diluirsi man mano che assorbe l'acqua ceduta dalla frutta e deve quindi essere progressivamente riconcentrato. Si parte generalmente da soluzioni intorno al 20-30% di zucchero, per arrivare a concentrazioni prossime al 70% e, nel prodotto finito, generalmente a 72-75 °Brix, l’unità di misura della concentrazione di zuccheri presenti nella soluzione. In termini pratici, 75 °Brix corrispondono a circa 75 g di sostanze solubili ogni 100 g di soluzione, prevalentemente zuccheri. La frutta assorbe quindi lo zucchero un po' alla volta. Se lo sciroppo è troppo concentrato rispetto alla fase della lavorazione, l'acqua può uscire più rapidamente, favorendo raggrinzimento della superficie e perdita di consistenza».

Il maestro pasticcere Alessandro Bertuzzi

Brix, attività dell'acqua e conservazione del candito

La concentrazione di zuccheri influenza la conservabilità perché riduce l'attività dell'acqua (aw), cioè la quantità di acqua effettivamente disponibile per lo sviluppo dei microrganismi. «Dai 70 °Brix in su – continua Bertuzzi - lo zucchero crea un ambiente non favorevole all'attività microbica e questo permette di ottenere una buona conservabilità». Il valore Brix, però, non è l'unico parametro da considerare. Anche le condizioni di conservazione possono modificare l'equilibrio raggiunto durante la canditura. Gli sbalzi termici, per esempio, possono provocare condensa sulla superficie del frutto: l'acqua aggiunta può diluire localmente lo strato zuccherino e aumentare nuovamente la disponibilità di acqua, creando condizioni più favorevoli allo sviluppo delle muffe.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Prevenzione dei difetti nella frutta candita DIFETTO CAUSA PREVENZIONE Fermentazione Contenuto di zuccheri inferiore al 66% Prolungare i tempi di canditura Prodotti duri Velocità di canditura troppo spinta Aumentare il numero degli sciroppi a concentrazione crescente Cottura inadeguata Adeguare i tempi e le pressioni di cottura al diametro dei frutti Frutti immaturi Comprare solo frutti al giusto punto di maturazione; diversamente aumentare i tempi di canditura Sabbiosità Cristalli di zucchero troppo grossi Aumentare la percentuale di zuccheri riducenti quali lo zucchero invertito ed il glucosio Raggrinzimento Velocità di canditura troppo spinta Aumentare il numero degli sciroppi di canditura e lasciare immersa la frutta in ogni sciroppo per almeno 24 ore Prodotti appiccicosi e trasudati Presenza di zuccheri riducenti Diminuire la percentuale di glucosio e zucchero invertito negli sciroppi a maggiore concentrazione. Rapporto zucchero ridotto/zucchero non ridotto deve rimanere tra 0.7-1.0 valori più bassi danno prodotti granulosi ed opachi rapporti più elevati danno canditi appiccicosi che trasudano Colorazioni anomale Cottura inadeguata Il tempo di cottura deve essere sufficiente per distruggere gli enzimi che causano imbrunimenti Tracce di metalli Le parti in contatto con la frutta non devono contenere parti di ferro o rame pH troppo basso Il pH deve essere controllato per evitare la formazione eccessiva di zucchero invertito Temperatura elevata Non superare mai i 70°C per evitare la caramellizzazione Elevato contenuto in anidride solforosa nella frutta Controllare il tasso di anidride solforosa scartando il prodotto con contenuti elevati Prodotti deformati Frutti troppo maturi Scegliere frutti al giusto grado di maturazione Alveoli non idonei La frutta negli sciroppi di canditura non devono mai ammassarsi

Come scegliere la frutta da candire

La qualità della frutta candita dipende già dalla materia prima. Il frutto deve essere integro, della varietà adatta e al giusto grado di maturazione. Una struttura ancora compatta permette di affrontare il trattamento senza perdere la forma, mentre una raccolta anticipata consente di preservare il patrimonio aromatico durante il successivo passaggio nello sciroppo. Prima della canditura, la frutta può essere sottoposta a un trattamento termico in acqua, che modifica la struttura e la rende più permeabile allo sciroppo. Per alcuni frutti interi si può intervenire anche meccanicamente, praticando piccoli fori con aghi sottilissimi per facilitare lo scambio tra polpa e soluzione zuccherina. La scelta della cultivar è altrettanto importante. Per l'arancia, ad esempio, Bertuzzi indica la Navel come materia prima adatta. La canditura riguarda comunque un'ampia gamma di prodotti: oltre all'arancia, vengono utilizzati cedro, albicocche, amarene e castagne.

Si può effettuare un processo di canditura con diverse tipologie di frutta

Canditura della frutta: temperatura, tempi e sottovuoto

La temperatura di lavorazione influenza la velocità con cui acqua e zuccheri si trasferiscono tra frutto e sciroppo. «Le lavorazioni si svolgono intorno ai 60-70 °C – aggiunge ancora Bertuzzi -; temperature eccessive, soprattutto durante la concentrazione dello sciroppo, devono invece essere evitate per non favorire la caramellizzazione degli zuccheri. In alcuni casi si utilizza il sottovuoto. In questo modo si può portare alla necessaria temperatura lo sciroppo in assenza di ossigeno, ossidando molto meno il frutto».

Pubblicità

Alcune attrezzature professionali consentono di completare la lavorazione in circa 12-36 ore. Per la frutta intera, invece, i tempi possono arrivare a 5-12 giorni nei sistemi in particolari vasche a cascata. Il cedro, per esempio, può richiedere tempi circa tre volte superiori rispetto all'arancia. Il vuoto non è però applicabile indistintamente a ogni materia prima: per alcuni frutti interi, come le castagne, condizioni troppo spinte possono provocare la frantumazione del prodotto.

Frutta candita e semicandita: cosa cambia

La differenza tra frutta candita e semicandita riguarda principalmente il livello di concentrazione raggiunto. Il prodotto candito arriva generalmente a 72-75 °Brix, mentre la canditura parziale, come afferma Bertuzzi «si colloca indicativamente tra 40 e 50 °Brix. È quindi un candito molto più soffice e meno dolce. In un prodotto lievitato da ricorrenza come il panettone, che è a lunga conservazione, il semicandito, a meno che non venga stabilizzato, può creare problemi di muffa. Il processo della canditura parziale può concludersi in circa 48-72 ore».

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Candito e semicandito: cosa cambia Caratteristica Frutta candita Frutta semicandita Concentrazione zuccherina 72-75 °Brix 40-50 °Brix Acqua residua Inferiore Maggiore Consistenza Più compatta Più morbida Dolcezza Maggiore Minore Conservabilità Maggiore grazie alla maggiore concentrazione zuccherina Più delicata; può richiedere stabilizzazione Impiego Prodotti a lunga conservazione tra cui panettone e grandi lievitati Applicazioni nelle quali si ricercano maggiore morbidezza e caratteristiche più vicine al frutto

Come usare il candito nei grandi lievitati