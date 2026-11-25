Per la campagna olearia 2026/2027 le stime indicano una produzione certificata d'eccellenza dell'Olio di Roma Igp del + 30% rispetto allo scorso anno che raggiungerà 1,3 milioni di litri soprattutto nelle province di Roma e Viterbo. Il dato, in controtendenza sull'intera produzione laziale, è emerso a Roma alla Lanterna di Fuksas all'evento “La Notte dell’Eterno”, organizzato dal suo Consorzio di tutela insieme ad Evootrends con la partecipazione di rappresentanti di istituzioni agricole regionali e di produttori.

L'Olio di Roma IGP, certificato e di alta qualità, rappresenta una risorsa fondamentale per l'economia e il turismo enogastronomico del Lazio, promuovendo il territorio anche a livello internazionale

Il patrimonio olivicolo storico e il ruolo del Consorzio Olio di Roma Igp

Roma è anche città dell'olio e all'apogeo della sua civiltà l'olivicoltura era una delle branche più sviluppate dell'agricoltura. Ancora oggi oliveti urbani fruttificano in molte sue aree archeologiche e storiche, come nel Parco del Colosseo e Villa Chigi . A tutelare e promuovere questo patrimonio è da quattro anni il Consorzio Olio di Roma Igp che lo rappresenta come prodotto alimentare di qualità di circa 500 aziende delle province di Viterbo, Rieti, Roma Frosinone e Latina. Ma soprattutto vigila sul corretto uso del marchio, tutelandolo da abusi e contraffazioni e da un uso improprio della denominazione. Dedica grande attenzione alla sostenibilità e promuove il turismo enogastronomico e l'emergente settore oleoturistico.

La produzione certificata dell'Olio di Roma IGP segna un incremento del 30% per la campagna olearia 2026/2027, raggiungendo 1,3 milioni di litri grazie all'impegno dei produttori del territorio

La difesa della filiera contro la speculazione e la svolta green

«La nostra produzione è in controtendenza rispetto a quelle di altre aree olivicole laziali e italiane - ha detto il presidente del Consorzio David Granieri - perchè la filiera sta scontando momenti di speculazione. Benché il Paese sia deficitario di prodotto, il prezzo dell’olio continua a scendere. Questo non è un bel segnale, anche e soprattutto perchè negli ultimi tre anni abbiamo assistito ad una crescita costante e continua grazie ai produttori sempre piu impegnati verso una svolta green con un legame indissolubile con il territorio. Solo una denominazione forte potrà salvaguardare il loro interesse, trasformando una grande tradizione produttiva in un reale valore economico e culturale».

David Granieri, presidente del Consorzio Olio di Roma Igp

L'Olio di Roma Igp nei mercati esteri e nel Piano del Cibo della Capitale

E' importante tuttavia costruire occasioni in cui il Lazio possa presentarsi non solo come luogo di eventi, ma come terra di eccellenze, tradizioni e innovazione, con un piano integrato e promozioni mirate perchè l’enogastronomia si trasformi in una leva di attrazione economica e turistica. «l’Olio Igp di Roma ha detto Sabrina Alfonsi, assessore all’ Agricoltura del Comune di Roma - è importante per affermare la personalità della Capitale nei mercati esteri, ma anche nel grande sistema alimentare e della ristorazione che accoglie ogni anno milioni di visitatori. Abbiano anche l’obiettivo è integrare l’olio nel Piano del Cibo di Roma Capitale, portandolo nei musei, nelle scuole e nei mercati. E’ il primo prodotto che, accanto ai nostri vini, deve stare sulle tavole dei nostri ristoranti, per far capire che il territorio romano produce eccellenze che sono alla pari dei migliori prodotti del mondo».

Un momento del dibattito durante l'evento "La Notte dell’Eterno" alla Lanterna di Fuksas a Roma, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni agricole regionali, del Comune di Roma e dei produttori del Consorzio Olio di Roma Igp

Nuove opportunità per i giovani, sfide climatiche e percorsi di oleoturismo

La crescente domanda di prodotti tipici e sostenibili offre nuove opportunità di investimento soprattutto per i giovani imprenditori. «Ma il settore soffre- ha sottolineato Granieri- per la forte speculazione, che ha portato a un crollo del prezzo di circa il 50%, per il cambiamento climatico e la siccità, oltre all'impennata dei costi energetici, del carburante e dei fertilizzanti. La certificazione tuttavia garantisce un prodotto autentico e di alta qualità ed è un elemento distintivo che contribuisce a valorizzare il prodotto anche sul mercato globale. Forte è già l'impegno del Consorzio con il Comune di Roma e la Regione Lazio per la promozione dei percorsi di oleoturismo e per creare rete con l’hotellerie e la ristorazione di livello. L’Olio di Roma può rivestire il ruolo di ambasciatore non solo della città, ma di tutto il territorio regionale».

La degustazione finale dedicata al profilo organolettico dell'Olio di Roma Igp, dal sapore fruttato e aromatico con note di mandorla e carciofo

Turismo esperienziale e valorizzazione commerciale delle imprese del Lazio

Per Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, fondamentale è continuare a creare un legame sempre più stretto con le aziende. «Con la permanenza media dei turisti salita a 4,1 giorni - ha detto - l’eccellenza dei nostri produttori si sposerà con i nuovi itinerari creati fuori dal centro storico». Per il presidente Arsial, Massimiliano Raffa, «la vera sfida è trasformare un prodotto d'eccellenza in un successo commerciale capace di generare più valore per le imprese del Lazio».

Profilo organolettico e abbinamenti con i prodotti Dop e Doc del territorio