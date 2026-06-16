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mercoledì 17 giugno 2026  | aggiornato alle 01:39 | 119829 articoli pubblicati

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tè in mixology

Al Metropole di Venezia il French 75 diventa africano: protagonista il Rooibos

Il Rooibos sudafricano diventa protagonista di un French 75 rivisitato all’Hotel Metropole Venezia. Un cocktail elegante che unisce cold brew, viaggio e mixology contemporanea, valorizzando nuove frontiere dell’infusione

di Redazione Italia a Tavola
 
16 giugno 2026 | 19:36

Al Metropole di Venezia il French 75 diventa africano: protagonista il Rooibos

Il Rooibos sudafricano diventa protagonista di un French 75 rivisitato all’Hotel Metropole Venezia. Un cocktail elegante che unisce cold brew, viaggio e mixology contemporanea, valorizzando nuove frontiere dell’infusione

di Redazione Italia a Tavola
16 giugno 2026 | 19:36
 

Nel nuovo episodio di Infusioni Alternative, rubrica di Accademia Ferri 1905 realizzata in collaborazione con Italia a Tavola, ambientato all’Hotel Metropole Venezia, prende forma una proposta che unisce viaggio, cultura del tè e mixology. Il protagonista è il Rooibos, infuso originario del Sudafrica, reinterpretato in chiave contemporanea all’interno di un cocktail iconico. «Nel nostro French 75 rivisitato in versione africana, ho portato dal mio viaggio in Africa l'infusione di Rooibos, un cold brew», racconta Andrea Brunello, capobarman dell'hotel.

Al Metropole di Venezia il French 75 diventa africano: protagonista il Rooibos

Albino Ferri e Andrea Brunello

Rooibos cold brew: caratteristiche e utilizzo nel cocktail

Il Rooibos cold brew rappresenta una base aromatica versatile e complessa, ottenuta tramite infusione a freddo per esaltarne le note più morbide e naturali. «Ho fatto 16 giorni in Sudafrica, dove ho vissuto veramente sul territorio il Rooibos. Era molto versatile per la nostra miscelazione. Ne faccio un infuso in acqua fredda e lo lascio per 6 ore in frigo» Il processo di estrazione a freddo consente di ottenere un’infusione equilibrata, priva di tannini aggressivi, ideale per la costruzione di cocktail raffinati.

French 75 africano: ingredienti e preparazione

La ricetta proposta combina elementi classici e suggestioni esotiche, dando vita a un cocktail a base di Rooibos dal profilo elegante e distintivo. «Gli ingredienti sono gin, sciroppo di zucchero, succo di limone filtrato biologico e il nostro super cold brew Rooibos» La preparazione prevede shakeratura e filtrazione, seguite da una chiusura con champagne: il risultato è un drink che mantiene la struttura del French 75, arricchendola con note calde, avvolgenti e leggermente speziate.

Al Metropole di Venezia il French 75 diventa africano: protagonista il Rooibos

French 75 africano

Hotel Metropole Venezia: cornice d’eccellenza per la miscelazione

L’Hotel Metropole Venezia rappresenta una delle realtà più iconiche dell’ospitalità veneziana: una struttura storica, ultimo hotel indipendente a 5 stelle della città, riconosciuta anche con la Michelin Key 2025. Questo contesto valorizza ulteriormente una proposta che unisce territorio, esperienza internazionale e creatività nel beverage. Il legame tra infusioni e viaggio si conferma una delle tendenze più interessanti nel mondo della ristorazione e del beverage. Ingredienti scoperti in contesti lontani diventano strumenti per raccontare nuove storie nel bicchiere. Il Rooibos, con la sua identità distintiva e la sua versatilità, si presta perfettamente a questa evoluzione, aprendo nuove possibilità nella mixology contemporanea.

Scopri tutto sul tè

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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