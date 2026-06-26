Tre donne, 60 ettari e un forno a legna: così nasce il pane de Il Gentil Verde

Ci sono luoghi dove la terra parla ancora il linguaggio di gesti antichi, fatica e passione. Uno di questi è Il Gentil Verde, azienda agricola tutta al femminile ad Acqualagna (Pu), immersa nelle colline del Montefeltro, nel cuore delle Marche. A portare avanti il progetto sono Agnese Badia, Eva Sander e Giuditta Mercurio, che nel 2017 si sono poste la stessa domanda: e se l’agricoltura diventasse il nostro scopo? La risposta è stata immediata e condivisa.
Pochi ettari, un’idea chiara, e la volontà di costruire tutto con le proprie mani. Prima i campi da dissodare, poi il forno a legna da tirare su mattone dopo mattone, infine il pane. «Abbiamo scelto il pane perché rappresenta un alimento semplice - raccontano le tre fondatrici - quotidiano e legato alla tradizione. E per arrivare a quel profumo ci sono voluti anni di fatica, errori, ripartenze ma anche tanta soddisfazione».
Dal campo al forno: cereali antichi, farine e pane biologico nelle Marche
Oggi Il Gentil Verde, premiata per il quarto anno consecutivo con il riconoscimento dei Due Pani nella guida I Migliori Panifici d'Italia 2027 del Gambero Rosso, conta 60 ettari di campi lavorati con metodo biologico. Qui crescono cereali antichi - farro monococco, segale, grani teneri di popolazioni evolutive, grano Khorasan - alternati a legumi, erba medica e miscugli melliferi per ridare forza al terreno senza scorciatoie chimiche. La trasformazione avviene tutta in azienda. I cereali macinati a pietra diventano farine integrali e semintegrali.
Nel forno agricolo, alimentato a legna, prendono forma pagnotte, pani e prodotti da forno con pasta madre viva dalla crosta croccante, mollica perfetta, morbida, ben alveolata e dal profumo delicato di tostatura che nasce da una ricetta semplicissima con farina, acqua e le proprie mani. La produzione de Il Gentil Verde è principalmente a base vegetale e varia con il ritmo dell’anno. Al farro e alla segale si affiancano pani al mosto, crostini, grissini, biscotti e un pane proteico di legumi. C’è anche la pasta biologica di grano Khorasan, a filiera chiusa, in mezze maniche e spaghetto quadrato. Ogni prodotto nasce dalla stessa regola: niente è lasciato al caso, tutto passa per il lavoro quotidiano e manuale.
Quando l’agricoltura diventa una scelta di vita e di comunità
Tre donne che hanno lasciato carriere diverse per ritrovarsi in un lavoro che chiede tutto, e restituisce senso. «La cosa che ci rende più orgogliose è sapere che ciò che coltiviamo viene portato in tavola ogni giorno», dicono le tre proprietarie. Sveglie all’alba, mani nella terra, attenzione costante: il benessere che un tempo trovavano nella natura è diventato il loro lavoro quotidiano. Il Gentil Verde gode di una vista panoramica sulle colline circostanti, immerse nel verde e nella tranquillità della natura. Nel weekend apre al pubblico offrendo la possibilità di vivere questo paesaggio in un’atmosfera rilassata e autentica.
L’azienda è un esempio di come si possa costruire qualcosa di solido grazie a un grande sogno e a tanto duro lavoro. E che il risultato, alla fine, ha il sapore di casa. Oltre alla vendita diretta e all’e-commerce sono diverse le attività che Il Gentil Verde porta avanti da anni per garantire ai propri clienti prodotti buonissimi e di altissima qualità.
Esperienze da vivere a Il Gentil Verde
Sono infatti tante le esperienze che si possono vivere a Il Gentil Verde, a partire da degustazioni e tasting. Organizzate il fine settimana o su richiesta, permettono di assaporare pane e prodotti da forno direttamente dall’azienda. Spazio poi alle visite in azienda: accompagnati tra i campi coltivati, i visitatori scoprono il ciclo dal seme al pane, passando per la macinatura delle farine e la cottura nel forno agricolo.
Si organizzano inoltre corsi di cucina, panificazione naturale, team building, alimentazione vegana e vegetariana, per approfondire tecniche e conoscenze. Si tengono anche eventi stagionali e festival. Il Verde Festival (in programma ad agosto 2026) unisce arte, laboratori, concerti e degustazioni, raccontando il territorio e la cura dell’ambiente. Il Panoramika Festival esplora invece il mondo del pane con talk, laboratori e visite, accogliendo partecipanti internazionali e professionisti del settore. Infine, l’azienda può ospitare celebrazioni di matrimoni o eventi privati, momenti speciali immersi nella natura e nella magia dei suoi spazi.
via Frontino, 21 61041 Acqualagna (Pu)