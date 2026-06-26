Tre donne, 60 ettari e un forno a legna: così nasce il pane de Il Gentil Verde

Ci sono luoghi dove la terra parla ancora il linguaggio di gesti antichi, fatica e passione. Uno di questi è Il Gentil Verde, azienda agricola tutta al femminile ad Acqualagna (Pu), immersa nelle colline del Montefeltro, nel cuore delle Marche. A portare avanti il progetto sono Agnese Badia, Eva Sander e Giuditta Mercurio, che nel 2017 si sono poste la stessa domanda: e se l’agricoltura diventasse il nostro scopo? La risposta è stata immediata e condivisa.

Le tre fondatrici dell'azienda Il Gentil Verde, Agnese Badia, Eva Sander e Giuditta Mercurio

Le tre fondatrici dell'azienda Il Gentil Verde, Agnese Badia, Eva Sander e Giuditta Mercurio

Pochi ettari, un’idea chiara, e la volontà di costruire tutto con le proprie mani. Prima i campi da dissodare, poi il forno a legna da tirare su mattone dopo mattone, infine il pane. «Abbiamo scelto il pane perché rappresenta un alimento semplice - raccontano le tre fondatrici - quotidiano e legato alla tradizione. E per arrivare a quel profumo ci sono voluti anni di fatica, errori, ripartenze ma anche tanta soddisfazione».

Dal campo al forno: cereali antichi, farine e pane biologico nelle Marche

Oggi Il Gentil Verde, premiata per il quarto anno consecutivo con il riconoscimento dei Due Pani nella guida I Migliori Panifici d'Italia 2027 del Gambero Rosso, conta 60 ettari di campi lavorati con metodo biologico. Qui crescono cereali antichi - farro monococco, segale, grani teneri di popolazioni evolutive, grano Khorasan - alternati a legumi, erba medica e miscugli melliferi per ridare forza al terreno senza scorciatoie chimiche. La trasformazione avviene tutta in azienda. I cereali macinati a pietra diventano farine integrali e semintegrali.

Nell'azienda Il Gentil Verde vengono coltivati diversi cereali antichi come farro monococco, segale, grani teneri e grano Khorasan

Nell'azienda Il Gentil Verde vengono coltivati diversi cereali antichi come farro monococco, segale, grani teneri e grano Khorasan

Nel forno agricolo, alimentato a legna, prendono forma pagnotte, pani e prodotti da forno con pasta madre viva dalla crosta croccante, mollica perfetta, morbida, ben alveolata e dal profumo delicato di tostatura che nasce da una ricetta semplicissima con farina, acqua e le proprie mani. La produzione de Il Gentil Verde è principalmente a base vegetale e varia con il ritmo dell’anno. Al farro e alla segale si affiancano pani al mosto, crostini, grissini, biscotti e un pane proteico di legumi. C’è anche la pasta biologica di grano Khorasan, a filiera chiusa, in mezze maniche e spaghetto quadrato. Ogni prodotto nasce dalla stessa regola: niente è lasciato al caso, tutto passa per il lavoro quotidiano e manuale.

Quando l’agricoltura diventa una scelta di vita e di comunità

Tre donne che hanno lasciato carriere diverse per ritrovarsi in un lavoro che chiede tutto, e restituisce senso. «La cosa che ci rende più orgogliose è sapere che ciò che coltiviamo viene portato in tavola ogni giorno», dicono le tre proprietarie. Sveglie all’alba, mani nella terra, attenzione costante: il benessere che un tempo trovavano nella natura è diventato il loro lavoro quotidiano. Il Gentil Verde gode di una vista panoramica sulle colline circostanti, immerse nel verde e nella tranquillità della natura. Nel weekend apre al pubblico offrendo la possibilità di vivere questo paesaggio in un’atmosfera rilassata e autentica.

L'esterno de Il Gentil Verde

L'esterno de Il Gentil Verde

L’azienda è un esempio di come si possa costruire qualcosa di solido grazie a un grande sogno e a tanto duro lavoro. E che il risultato, alla fine, ha il sapore di casa. Oltre alla vendita diretta e all’e-commerce sono diverse le attività che Il Gentil Verde porta avanti da anni per garantire ai propri clienti prodotti buonissimi e di altissima qualità.

Esperienze da vivere a Il Gentil Verde

Sono infatti tante le esperienze che si possono vivere a Il Gentil Verde, a partire da degustazioni e tasting. Organizzate il fine settimana o su richiesta, permettono di assaporare pane e prodotti da forno direttamente dall’azienda. Spazio poi alle visite in azienda: accompagnati tra i campi coltivati, i visitatori scoprono il ciclo dal seme al pane, passando per la macinatura delle farine e la cottura nel forno agricolo.

All'azienda Il Gentil Verde possibilità di svolgere corsi di panificazione

All'azienda Il Gentil Verde possibilità di svolgere corsi di panificazione

Si organizzano inoltre corsi di cucina, panificazione naturale, team building, alimentazione vegana e vegetariana, per approfondire tecniche e conoscenze. Si tengono anche eventi stagionali e festival. Il Verde Festival (in programma ad agosto 2026) unisce arte, laboratori, concerti e degustazioni, raccontando il territorio e la cura dell’ambiente. Il Panoramika Festival esplora invece il mondo del pane con talk, laboratori e visite, accogliendo partecipanti internazionali e professionisti del settore. Infine, l’azienda può ospitare celebrazioni di matrimoni o eventi privati, momenti speciali immersi nella natura e nella magia dei suoi spazi.