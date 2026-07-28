Pollame e agnello alla brace: equilibrio tra delicatezza e potenza

Costine e salsiccia alla brace: vini tra lentezza e intensità

Una grigliata di carne fatta bene non è mai soltanto una questione di brace. Per chi lavora in cucina è una linea completa: acquisto, porzionatura, catena del freddo, calore diretto e indiretto, riposo e uscita. Il barbecue migliore ha bisogno di una sequenza: salumi, crosta viva della bistecca, dolcezza lenta delle costine, morso franco della salsiccia, delicatezza del pollo, eleganza rustica dell’agnello e hamburger trattato come piatto vero.

Dalla scelta della carne alla cottura: i dettagli che fanno la differenza

Il primo gesto si compie molto prima di accendere il fuoco. Bisogna acquistare carne con colore naturale, grasso pulito, marezzatura leggibile e odore fresco, mai dolciastro, chiedendo provenienza, frollatura, taglio e spessore. Contano anche resa dopo rifilo, calo in cottura e regolarità delle pezzature..