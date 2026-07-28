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Una grigliata di carne fatta bene non è mai soltanto una questione di brace. Per chi lavora in cucina è una linea completa: acquisto, porzionatura, catena del freddo, calore diretto e indiretto, riposo e uscita. Il barbecue migliore ha bisogno di una sequenza: salumi, crosta viva della bistecca, dolcezza lenta delle costine, morso franco della salsiccia, delicatezza del pollo, eleganza rustica dell’agnello e hamburger trattato come piatto vero.

Dalla scelta della carne alla cottura: i dettagli che fanno la differenza

Il primo gesto si compie molto prima di accendere il fuoco. Bisogna acquistare carne con colore naturale, grasso pulito, marezzatura leggibile e odore fresco, mai dolciastro, chiedendo provenienza, frollatura, taglio e spessore. Contano anche resa dopo rifilo, calo in cottura e regolarità delle pezzature..

La carne giusta per la griglia deve avere colore naturale, grasso pulito e marezzatura leggibile
La carne giusta per la griglia deve avere colore naturale, grasso pulito e marezzatura leggibile

Salumi e bollicine: l’apertura della grigliata

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A tavola si può partire dai salumi. Pancetta, coppa, salame e qualche fetta di lardo appena scaldata vicino alla brace, mai sulla fiamma, hanno bisogno di freschezza e precisione. Il Rosé Bokè di Villa Franciacorta è l’abbinamentopiù pulito: nasce da Pinot Nero in purezza, ha perlage fine e una lettura rosata capace di sostenere il grasso senza appesantire. Funziona perché sgrassa, ma non cancella; la bolla toglie untuosità, la parte fruttata dialoga con la dolcezza della stagionatura.

A tavola si può partire dai salumi. Pancetta, coppa, salame e qualche fetta di lardo appena scaldata vicino alla brace, mai sulla fiamma, hanno bisogno di freschezza e precisione. Il Rosé Bokè di Villa Franciacorta è l’abbinamentopiù pulito: nasce da Pinot Nero in purezza, ha perlage fine e una lettura rosata capace di sostenere il grasso senza appesantire. Funziona perché sgrassa, ma non cancella; la bolla toglie untuosità, la parte fruttata dialoga con la dolcezza della stagionatura.

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La bistecca ha invece bisogno di spessore e calore deciso. Va portata fuori dal freddo con anticipo, asciugata bene, cotta su griglia rovente e poi lasciata riposare, perché i succhi tornino al loro posto e non finiscano sul tagliere come una piccola tragedia domestica. Con la bistecca il Rocca di Frassinello Maremma Toscana Doc 2021 è centrato: uvaggio di Sangiovese, Merlot e Cabernet Sauvignon, affinamento importante in barrique. Il tannino tiene testa alla crosta, il frutto maturo accoglie il sangue e la parte balsamica accompagna il profumo affumicato senza trasformare il piatto in un duello.

La bistecca ha invece bisogno di spessore e calore deciso. Va portata fuori dal freddo con anticipo, asciugata bene, cotta su griglia rovente e poi lasciata riposare, perché i succhi tornino al loro posto e non finiscano sul tagliere come una piccola tragedia domestica. Con la bistecca il Rocca di Frassinello Maremma Toscana Doc 2021 è centrato: uvaggio di Sangiovese, Merlot e Cabernet Sauvignon, affinamento importante in barrique. Il tannino tiene testa alla crosta, il frutto maturo accoglie il sangue e la parte balsamica accompagna il profumo affumicato senza trasformare il piatto in un duello.

Costine e salsiccia alla brace: vini tra lentezza e intensità

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Le costine sono il regno della lentezza. Non vogliono una fiamma aggressiva, ma una brace stabile, magari una prima fase più dolce e una chiusura più intensa, così il collagene si rilassa e la superficie prende colore senza carbonizzare. Il Taurasi Fatica Contadina 2016 di Terredora Di Paolo è una scelta di carattere, quasi inevitabile se si vuole dare nobiltà a un taglio popolare: Aglianico in purezza, Taurasi Docg, maturazione in rovere francese e poi in Slavonia, con lungo riposo in bottiglia. La sua trama acida e tannica ripulisce la bocca, mentre le note scure e speziate si infilano tra paprika, rosmarino e grasso di maiale.

Le costine sono il regno della lentezza. Non vogliono una fiamma aggressiva, ma una brace stabile, magari una prima fase più dolce e una chiusura più intensa, così il collagene si rilassa e la superficie prende colore senza carbonizzare. Il Taurasi Fatica Contadina 2016 di Terredora Di Paolo è una scelta di carattere, quasi inevitabile se si vuole dare nobiltà a un taglio popolare: Aglianico in purezza, Taurasi Docg, maturazione in rovere francese e poi in Slavonia, con lungo riposo in bottiglia. La sua trama acida e tannica ripulisce la bocca, mentre le note scure e speziate si infilano tra paprika, rosmarino e grasso di maiale.

La salsiccia è più insidiosa di quanto sembri, perché brucia fuori e resta cruda dentro con estrema velocità. Va cotta più lontano dalla brace viva, girata poco, senza forarla, lasciando che il grasso faccia il suo mestiere. Con lei sta bene Fortezza di La Costa, Terre Lariane IGT, Merlot prodotto nel Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone che porta con sé suoli calcarei, freschezza e sapidità. È adatto perché non rincorre la potenza della salsiccia ma tende a disciplinarla. Il frutto rosso e la vena minerale alleggeriscono la parte speziata e rendono il boccone più lungo, non più pesante.

La salsiccia è più insidiosa di quanto sembri, perché brucia fuori e resta cruda dentro con estrema velocità. Va cotta più lontano dalla brace viva, girata poco, senza forarla, lasciando che il grasso faccia il suo mestiere. Con lei sta bene Fortezza di La Costa, Terre Lariane IGT, Merlot prodotto nel Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone che porta con sé suoli calcarei, freschezza e sapidità. È adatto perché non rincorre la potenza della salsiccia ma tende a disciplinarla. Il frutto rosso e la vena minerale alleggeriscono la parte speziata e rendono il boccone più lungo, non più pesante.

Pollame e agnello alla brace: equilibrio tra delicatezza e potenza

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Il pollo merita una piccola riabilitazione. Sulla griglia non è carne di serie B, purché sia cotto con pazienza, iniziando dalla pelle e finendo lontano dalla fiamma, magari con una marinatura breve di olio, limone, erbe e poco aglio. Il Rukh di Nove Lune, orange wine biologico da Bronner e Johanniter, vitigni resistenti, fermentato e macerato sulle bucce in anfora, porta agrume, sapidità e un tannino leggero. Con il pollo funziona perché aggiunge struttura senza rubare scena, e soprattutto accompagna quella nota affumicata che nei bianchi troppo semplici resta spesso appesa.

Il pollo merita una piccola riabilitazione. Sulla griglia non è carne di serie B, purché sia cotto con pazienza, iniziando dalla pelle e finendo lontano dalla fiamma, magari con una marinatura breve di olio, limone, erbe e poco aglio. Il Rukh di Nove Lune, orange wine biologico da Bronner e Johanniter, vitigni resistenti, fermentato e macerato sulle bucce in anfora, porta agrume, sapidità e un tannino leggero. Con il pollo funziona perché aggiunge struttura senza rubare scena, e soprattutto accompagna quella nota affumicata che nei bianchi troppo semplici resta spesso appesa.

Il carré d’agnello ha bisogno di rispetto ancora maggiore. Si compra con grasso bianco e carne compatta, si incide appena, si sala con misura e si cuoce fino a mantenere il cuore rosato, perchél’agnello stracotto è una punizione più che un piatto. Il Montepulciano d’Abruzzo di Torre dei Beati, da uve Cordisco, con maturazione in legno e una bella spinta sapida, è l’incontro giusto. Il frutto netto sostiene la dolcezza della carne, il tannino non invade e la nota speziata riprende timo, alloro e brace.

Il carré d’agnello ha bisogno di rispetto ancora maggiore. Si compra con grasso bianco e carne compatta, si incide appena, si sala con misura e si cuoce fino a mantenere il cuore rosato, perchél’agnello stracotto è una punizione più che un piatto. Il Montepulciano d’Abruzzo di Torre dei Beati, da uve Cordisco, con maturazione in legno e una bella spinta sapida, è l’incontro giusto. Il frutto netto sostiene la dolcezza della carne, il tannino non invade e la nota speziata riprende timo, alloro e brace.

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L’hamburger, infine, ha bisogno di materia prima e percentuale di grasso adeguata. Non va schiacciato, non va girato di continuo, non va coperto di salse prima ancora di essere assaggiato. Se il disco è succoso e ben formato, l’Amarone della Valpolicella Classico Docg 2013 di Terre di Leone, da Corvina, Corvinone, Rondinella e Oseleta, gli dà una veste quasi serale: 16% vol., un lungo lavoro tra appassimento e legno. È un vino ampio, morbido, profondo, perfetto quando nel panino entrano cipolla arrostita, formaggio stagionato o una salsa appena affumicata.

L’hamburger, infine, ha bisogno di materia prima e percentuale di grasso adeguata. Non va schiacciato, non va girato di continuo, non va coperto di salse prima ancora di essere assaggiato. Se il disco è succoso e ben formato, l’Amarone della Valpolicella Classico Docg 2013 di Terre di Leone, da Corvina, Corvinone, Rondinella e Oseleta, gli dà una veste quasi serale: 16% vol., un lungo lavoro tra appassimento e legno. È un vino ampio, morbido, profondo, perfetto quando nel panino entrano cipolla arrostita, formaggio stagionato o una salsa appena affumicata.

Chiusura dolce tra gelato al cacao e Barolo Chinato

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La chiusura dolce può arrivare con il gelato al cioccolato fondente della Gelateria Mille di Verolanuova (BS): una base acqua lavorata con cioccolato fondente al 65% firmato Two Sides Cacao, progetto legato alla Repubblica Dominicana e alla Finca La Altagracia, con cacao Trinitario e ibridi nazionali dal profilo di frutti rossi, ribes, banana, spezie e prugna. Il Barolo Chinato di G.D. Vajra, Barolo aromatizzato con china, spezie ed erbe secondo la grande scuola piemontese, chiude il servizio con un passo adulto: l’amaro nobile incontra la profondità del cacao, la dolcezza resta sotto controllo e la brace trova un finale scuro, digestivo, più da dopocena serio che da dessert di maniera.

La chiusura dolce può arrivare con il gelato al cioccolato fondente della Gelateria Mille di Verolanuova (BS): una base acqua lavorata con cioccolato fondente al 65% firmato Two Sides Cacao, progetto legato alla Repubblica Dominicana e alla Finca La Altagracia, con cacao Trinitario e ibridi nazionali dal profilo di frutti rossi, ribes, banana, spezie e prugna. Il Barolo Chinato di G.D. Vajra, Barolo aromatizzato con china, spezie ed erbe secondo la grande scuola piemontese, chiude il servizio con un passo adulto: l’amaro nobile incontra la profondità del cacao, la dolcezza resta sotto controllo e la brace trova un finale scuro, digestivo, più da dopocena serio che da dessert di maniera.