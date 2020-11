Loison, i giochi di una volta sul nuovo packaging

Pubblicato il 17 novembre 2020 | 09:30

Pandoro con crema di caramello al burro salato

Panettone e pandoro alla crema al caramello salato

e idi una volta è il filo conduttore dellainvernale di. Per il, l’approccio creativo di Sonia Design si rivolge al mondo del giocattolo, quello delquando la plastica non aveva ancora sostituito il legno e la latta, le bambine giocavano con le bambole in panno pressato, raffinate nella loro semplicità, e i maschietti con trenini, aeroplani e soldatini di latta e tutti desideravano l’orsachiotto, da sempre il loro migliore amico.I protagonisti delle immagini dei nuovi incarti sono ideidella, che in un’ambientazione molto ricercata si sono divertiti con giochi originali e autentici e hanno indossato i capi di abbigliamento del periodo, minuziosamente cuciti da sarte esperte utilizzando le vecchie stoffe. Il tema dell’anno vuole essere un invito a far crescere i bambini sviluppando la loro fantasia, regalando giocattoli che aiutano a stimolare l’immaginazione e far loro ritrovare il gusto del divertimento.Nuovoma stessain tutti i loro. Sono dolci con un cuore e un’anima, nati da una lievitazione lenta e naturale, prodotti con ingredienti speciali proposti in diverse versioni di gusto per accontentare tutti i palati, dal tradizionale a quello più sensibile alle mode.Oltre al, merita attenzione quello, un piacevolefra, con gocce di cioccolato fondente monorigine e crema al. Nato nel 2018 continua a essere un prodotto molto richiesto soprattutto per chi apprezza i sapori inediti. L’ispirazione sull’utilizzo del caramello salato nasce dal continuo successo e dalla diffusione, in Europa e nel mondo, di creme a base di zucchero caramellato.Dall’esperienza di questo dolce, nasce l’anno scorso ilcondial. Colpisce l’intenso profumo di burro e la dolcezza della vaniglia. La ricetta, firmata Dario Loison, ha sapientemente bilanciato il dosaggio tra dolce e salato, in cui l’uno non sovrasta l’altro, ma insieme irrompono in un gusto vivace e significante.Insieme al Panettone agrumato, preparato condi cinque agrumi (Chinotto di Savona e Mandarino – entrambi presidi Slow Food – cedro, limone, arancia), il Pandoro al caramello salato ha conquistato, anche quest’anno e per la seconda volta, ildel Merano Wine Festival.Accanto ai, Loison produce specialità dolciarie per tutto l’anno:al. Un catalogo con circa 80 tipologie di prodotto, l’export copre circa il 50% della produzione in oltre 50 mercati.Nel 2010 nasce il blog “Insolito Panettone” , un portale che unisce chef e appassionati nel segno di unvisto come prodottoe da consumare sempre, non solo nel periodo natalizio. Nel 2005 prende vita il, un luogo di cultura che custodisce le radici ed i segreti dell’arte bianca e ladelcon oltre 2mila volumi antichi e moderni.Per informazioni: loison.com