Giornata della Torta. La Cheescake spopola sui social

on sempre il sole si alza allo stesso modo: c’è giornata e giornata. Lache si celebra oggi, ad esempio, fa luce sulla gioia di essere, e si accoda a tante altre iniziative gastronomiche: basti pensare alla Giornata del Tiramisù (21 marzo), all’americano National Apple Pie day, del 13 maggio, alla Giornata internazionale dei legumi (10 febbraio) e al 25 ottobre, Giornata mondiale della pasta, che è anche una festa diIn un mese come marzo 2021 si possono avere milleper la testa, più che giustificati in quest’era di incertezze, ma un piccolo sforzo di volontà basta ad accendere il lato ottimista. Mangiare una fetta di torta per lasciare spazio alla parte istintiva e infantile che ci abita, a patto di non cadere nell’infantilismo… se non per il tempo necessario a finire laAttraversando siti internet, blog,e comunicati stampa, si ha comunque l’impressione che la torta in genere costituisca una colonna portante della civiltà gastronomica; non sarà osannata proprio in tutto il, ma lo è almeno in quella vasta sezione del planisfero in cui si ama postare e pubblicare, in una varietà di lingue. E così possiamo scoprire che l’anno scorso il dolce più apprezzato su Instagram era il, con 22.400.000 menzioni; seguito dal, con 6.400.000, poi daigiunti a 6.000.000. L’italianissimosi collocava al sesto posto, a quota 3.000.000, ed era preceduto al quarto dal(tricolore anche lui), con 5.400.000. Nulla di definitivo, ovviamente, perché i social network e le mode sono ballerini, ma comunque un segnale abbastanza forte da fare tendenza: anche in campo dolciario l’Italia si impone.E volendo si può raffinare la ricerca e cercare di capire cosa i nostri concittadini europei cerchino su, quando hanno voglia di dolcezze: e non sarà una sorpresa scoprire che il Tiramisù è il più forte in Belgio, Francia e Italia, con cifre da primato a livello continentale. Se invece ci concentriamo sul nostro Paese, la classifica delle specialità è questa:1. Tiramisù – 246mila ricerche al mese2. Cheesecake – 201mila ricerche al mese3. Pan di Spagna – 90mila ricerche al mese4. Muffin – 74mila ricerche al mese5. Chiffon cake – 60.500 ricerche al mese6. Zuppa inglese – 49.5007. Cupcakes – 40.5008. Panettone – 27.1009. Pavlova – 22.20010. Buccellato – 12.100In Italia, dunque, il primo posto è quasi scontato mentre il secondo, la, è un omaggio alle mode e all’influenza dei media; bisogna allora interrogarsi su fenomeni come il ciambellone Chiffon Cake e la Pavlova e capire se è il caso di parlare di coincidenze, assembramenti non autorizzati di “like”. O chiedersi se semisconosciuti come Il Buccellato, dall’amatissima e regale, siano davvero degni di scalzare primedonne sussiegose come lae il Cannolo : urge un approfondimento, per riprendersi dallo sconcerto.Anche perché in Italia ogni regione, provincia e contrada vuole il suo spazio. E quindi assistere a una specie di lotta fratricida tra Buccellato e Cassata non è una novità - ma c’è di meglio: il confronto tradiverse della stessa torta, che a volte vede Mister Hyde chiedere al Dottor Jekyll di levarsi dai piedi, e viceversa. Gli esempi possono essere numerosi, ma il seguente è perfino spassoso: in prossimità della, chiedete agli amici napoletani, abituati a mangiare ladi ricotta, grano, acqua di millefiori, cedro, scorza di arancia e cannella cosa ne pensino della versione in cui è aggiunta la crema pasticciera. Per esperienza personale, vi anticipiamo che un “Sappiamo che esiste, ma perché parlarne?” sarà la risposta più bonaria. Su quella meno bonaria, benché pittoresca, stendiamo un velo. Eppure in provincia digiurano che la crema dev’esserci: e lo stesso, non quisque de populo ma un capostipite della scuola salernitana, lo rivendica con orgoglio.Qualcosa di similare, ma un filino più sul burocratico (cioè drammatico) accade da anni in merito alla paternità del Tiramisù. A colpi di carte bollate ilha ottenuto, poco tempo fa, l’inserimento nella lista dei ‘Prodotti Agroalimentari Tradizionali’ (Ministero dell’Agricoltura) di due ricette tradizionali, una udinese e una. Possiamo testimoniare che, che da una quarantina d’anni si propone come patria del Tiramisù, non si è fatta scoraggiare dall’iniziativa dei cugini friulani, anche perché abbiamo già assistito a qualche acceso dibattito con prove e controprove: troppe le esclamazioni in vernacolo per darne un resoconto qui. In simili occasioni potevamo far presente che i biscotti, ossia la spina dorsale di questa torta al cucchiaio, nulla hanno a che fare col Triveneto tutto: ma non avrebbe placato gli animi.Ma c’è qualcuno che delle ricette tradizionali e territoriali può fare a meno, perché si è affermato, anche a livello mediatico, senza nessuna stampella: stiamo parlando dell’emergente, salito da qualche anno alla ribalta grazie alla presenza, con onore, sulle Guide del Gambero Rosso, dell’Espresso e di Identità Golose. Bedussi, con il suo palazzetto adibito a pasticceria, gelateria, bar e pizzeria in quel di Brescia, ha vinto la sfida tra pasticcieri svoltasi il mese scorso su Real Time, nell’ambito del programma televisivo “”, e così abbiamo pensato di chiedergli quale sia il suo rapporto con ladolciaria bresciana.«In linea di principio - risponde Francesco - qualche dolce tradizionale, come il Tiramisù o la, devi tenerlo perché te lo chiedono. Se poi parliamo di ciò che è tipico e nostrano, il, ha l’impasto simile a quello del; è un lievitato a forma dimolto soffice, perché è questo il suo tratto distintivo. Detto questo, devo precisare che ai dolci territoriali non mi dedico: in verità preferisco la pasticceria contemporanea, e andare dove mi porta la fantasia».La mia famiglia è partita dal gelato, e su questo ancora punto moltissimo, ma la torta certamente ha la sua parte di rilievo: non so, però, dare dei dati precisi. Quanto alla popolarità la prima in classifica è la, che ha uno streusel di cioccolato fondente e sale, più due mousse rispettivamente di cioccolato fondente e bianco; poi direi il cestino croccante di granella di, con all’interno il mascarpone montato, decorato con salsa ai frutti di bosco e frutti rossi interi; al terzo posto la torta della mamma, a base di mousse di yogurt, fragola in due consistenze (cremosa e gelatina), biscotto al cacao e mandorle tostate in padella.Bisogna sempre avere un occhio a quel che accade fuori dal tuo locale: tutto è utile, mai fermarsi. Mi manca però ildi seguire per bene questa miriade di appuntamenti, e perciò mi informo al volo, leggo qualcosa, ma la produzione resta al primo posto: mi assorbe tantissimo, Sporadicamente frequento qualche, quello sì, sempre lottando con mille impegni tutti insieme.Ne ho vendute duemila, nel 2020, e quest’anno siamo già partiti fortissimo. Rispetto all’anno scorso lo scenario è pure peggiorato, iin circolazione sono diminuiti, per cui non so come va a finire. Quanto all’assortimento, il pezzo forte è sempre la colomba classica, confatti in casa di arancia e albicocca; poi abbiamo la cioccolato e pere, un’altra caramello e albicocca ed infine vuota, per chi non ami ied altre aggiunte, ma particolarmente profumata; infatti, io ci metto solo un aroma naturale di arancia. In generale, è difficile ottenere il giusto grado di umidità perché il rischio è quello di mangiare una colomba troppo asciutta, o troppo umida: ma nel trovare il punto di equilibrio sta la maestria.Quanto a maestria, quella di Bedussi l’abbiamo messa alla prova a tutto tondo, e possiamo assicurare che il suoè meritato. Undi alta qualità, dal lievitato alla cheesecake, dal vassoio dialla torta multistrato, merita sempre attenzione e plauso, perché in pasticceria non si improvvisa: è una scienza, diceva, uno che parlava quando aveva qualcosa da dire. E quindi se la giornata della torta servirà a ribadire che unasorridente, un compleanno in compagnia (quando si potrà) o una qualsiasi festa meritano sempre un coronamento, gradevole e, avrà fatto la sua parte di gioioso promemoria.