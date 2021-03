Il pandemia rivoluziona il gelato. Essenziale saper raccontare i gusti sui social

Primo Piano del 24 marzo 2021 | 08:30

Oggi si celebra il Gelato Day

Covid, uno spartiacque

Le gelaterie devono saper amplificare il loro dna di luoghi di accoglienza

Mantecado, il gusto dell'anno

Comunicare sicurezza e tranquillizzare

Adattarsi alla realtà locale

Gelaterie: la parola d'ordine è adattarsi alla realtà locale

si celebra la, l’unico alimento al quale ilha dedicato una data ufficiale. Come da tradizione, anche per il 2021 il Gelato Day ha il suo "": protagonista assoluto di questa nona edizione è ilscelto dalla Spagna, una crema antica alla vaniglia variegata con salsa di arance e decorata con scaglie difondente, che il 24 marzo sarà proposta, nella sua versione originale o in creative varianti, in tutte le gelaterie aderenti.Una ricorrenza importante, soprattutto a livello simbolico, dopo un anno pesante per il settore. Questo mercato ha visto, passando dai 2,5 miliardi di euro pre Covid agli attuali 1,5.Un universo che “prima” era in continua espansione, dove il 40% delle circaprosperava tutto l’anno in virtù di una progressiva destagionalizzazione del prodotto e dei consumi. Oggi è un’altra storia , che ha visto gli operatori doversispalmando la propria attività su blocchi a corrente alternata e orari capestro per il mondo della gelateria. Basti pensare che, come consuetudine, scatta soprattutto nelavanzato. Da un’indagineemerge che l’81,8% degli intervistati si concede un cono o una coppetta come, mentre il 66% lo preferisce per il dopocena. Poco meno di un italiano su quattro sceglie il gelato come alternativa al pranzo (22,3%) o alla cena (24,9) e solo il 16% lo predilige in mattinata.Il lockdown ha mandato in depressione il settore e in confusione i consumatori. La reazione, con le ali tarpate, è stata orientarsi su. Operazione per certi versi contro natura: il gelato non si può vedere né assaggiare e viene, che spesso si rivelava un fenomenale strumento di vendita e promozione di nuovi gusti. In partica lesi sono dovute trasformare– negozio, banco espositore, servizio – ad, proponendo il prodotto in modo diverso. Sta emergendo un nuovo ramo di marketing per adeguarsi ai tempi che cambiano che punta deciso sulla. Come molti cuochi raccontano in menu i loro piatti, così i maestri gelatieri devono sapera, la sua storia, il fascino degli ingredienti. Isi sono rivelati ilanche per far sentire la vicinanza alla clientela in un rapporto di osmosi affettiva.Lockdown a parte, è stata un macigno anche la, proprio l’orario in cui si aprivano le danze. Per non parlare dell’azzeramento dele del lavoro da casa che hanno stravolto fatturati, stili di vita e di consumo. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, lain atto porterà a unae dei gusti della clientela in un ottica di lento ritorno alla normalità, con nuovi consumatori e un nuovo mercato. Guardando con ottimismo al futuro prossimo, i laboratori artigiani possono cominciare a comunicare innanzituttoemotivi che tranquillizzino una clientela che sarà timorosa anche quando la pandemia sarà evaporata. La, di quartiere, deve essere uncerto.Ilha spianato la strada alla, un percorso che non prevede inversioni. Un’per spiegare idella produzione, nero su bianco. Ma anche per mantenere serrato il, mettendola al corrente di ogni innovazione come, per esempio, l’a milk shake, succhi di frutta o macedonie. La parola d’ordine è adattarsi alla realtà locale. Le gelaterie devono saper amplificare il loro dna di le, quando possibile, fungere da postazioni dove poter, magari lavorando. L’home working si può pianificare anche fuori casa, ormai.Le attività che hanno retto l’urto del Covid sono state quelle che si sono sapute, snellendo i processi e. Non ancorarsi al vecchio modello di gelateria significa saper guardare oltre e studiare(che continuerà a essere uno strumento di vendita) protetti da un packaging non improvvisato E proprio a proposito di delivery e nuove abitudini,, general ManagerItalia ha raccontato: «Il gelato è stata la rivelazione dell’ultimo anno per Deliveroo. È stato il cibo i cuisono aumentati di più nel corso del primo lockdown. A dimostrazione di come il nostro servizio sia stato non solo essenziale per ristoranti e clienti, ma anche capace di regalare momenti di normalità ein una fase difficile. Vogliamo continuare a sostenere la filiera del gelato artigianale, attraverso un servizio che rappresenta un canale di fatturato parallelo e incrementale e che, in occasione della, è stato una vera e propria ancora di salvezza».Ma dove gustare il, originale o nelle sue varianti? Dalla provincia di Salerno, nel comune di Ascea,della Tenuta Chirico preparerà il Mantecado utilizzando ildi, ottenuto proprio dalle bufale di razza mediterranea dei propri allevamenti. Non soltanto coni e coppette perdella Gelateria Artigianale L’Ancora di Santa Maria di Castellabate, che proporrà anche la torta semifreddo al Mantecado e delle praline di gelato Mantecado coperte di cioccolato fondente. Un’altra variante è quella ideata dadell’associazione Maestri della Gelateria Italiana che, al gelato Mantecado nella sua ricetta originale, affiancherà anche una versione calda., da Gusto17, tra le gelaterie partner di Deliveroo e che più ha lavorato grazie al delivery, le interpretazioni sono nelle mani degli stessi clienti, che periodicamente hanno la possibilità di creare il proprio gusto – il “gusto 17”. In occasione del Gelato Day, il “” sarà proprio il “Mantecado”, ma non tarderanno ad arrivare le proposte di rivisitazione dei clienti più creativi. Sempre da Milano arriva un’altra originale proposta che coniuga i sapori spagnoli a una tradizione tutta italiana: dalla, partner di Deliveroo, sarà infatti possibile ordinare il “Mantecado” in abbinamento alla classicasiciliana.Per chi fosse curioso di scoprire come si prepara il, tra le novità del 2021 c’è il nuovo canale YouTube del Gelato Day, che va ad affiancarsi alle pagine ufficiali della Giornata su Facebook e Instagram. Numerosi i video realizzati dai mastri gelatieri da tutta Europa, che stanno partecipando al videoindetto daper guadagnarsi un posto per partecipare alle celebrazioni della decima Giornata Europea del Gelato Artigianale al Parlamento Europeo nel 2022. Un’occasione unica per entrare nei laboratori degli artigiani del gelato del Vecchio Continente e scoprire tutta l’esperienza e la creatività che si nascondono dietro un buon gelato artigianale.