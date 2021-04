Ferrero, dalla Nutella al mercato dei gelati confezionati

Pubblicato il 13 aprile 2021 | 17:42

In Italia il mercato dei gelati confezionati vale 1,9 miliardi di euro

Dopo gli esperimenti, una distribuzione europea

Il bilancio del 2020



entra nel mercato deilanciando una nuova gamma di stecchi brandizzati Ferrero Rocher (nelle versioni Classic e Dark), Raffaello ed Estathé Ice (per i ghiaccioli al gusto limone e pesca). In questo modo, dopo la Nutella, i dolci e i biscotti, Ferrero fa il suo ingresso in un settore che solo in Italia vale 1,9 miliardi di euro.Ladelle cinque ricette distintive che, nel corso del mese di aprile, saranno presenti in tutti i canali della. L'importanza dell'arrivo sul mercato di questi prodotti è sottolineata dal lancio internazionale degli stecchi che coinvolgerà contemporaneamente - oltre l'Italia - altri quattro Paesi europei: Francia, Germania, Austria e Spagna. L'è quello di presidiare un settore più volte avvicinato dall'azienda italiana. Nel 2001, per esempio, fu lo stesso fondatorea fare i primi esperimenti. Successivamente, erano apparsi sul mercato i gelati Kinder; prodotti però dacon cui Ferrero aveva siglato un accordo triennale.Il nuovo tentativo è stato reso possibile dall'acquisizione delle spagnoladi Valencia e la scadenza del contratto con Unilever che permette così a Ferrero di giocarsi le proprie carte in autonomia . In questo modo, l'azienda punta a garantire ai consumatori, nel giro di pochi anni, un'offerta ampia (circa 20-25 referenze) e in linea con i prodotti di maggiore punta.Il documento di bilancio del Gruppo Ferrero per il 2020 ha registra unconsolidato in crescita del +7,3% a quota 12,3 miliardi di euro. I dati, relativi alla chiusura dell'esercizio del 31 agosto, presentano quindi un miglioramento dellerispetto al 2019 (chiuso a 11,4 miliardi di fatturato) nonostante la pandemia.