Molino Braga conquista il palato italiano: la Spaccanapoli, la farina ideale per una pizza perfetta

Il Molino Braga sta investendo sempre più nel settore della pizzeria, studiando e realizzando una linea dedicata sempre più ricercata a rispondere a qualsiasi richiesta dei clienti, ed ampliando la distribuzione sul territorio nazionale grazie ad una crescita nella propria struttura commerciale. Uno dei prodotti presentati al TuttoFood 2023 è la Spaccanapoli, una farina ideale per impasti alla napoletana e non solo, che prende il nome da un pezzo di storia di una delle più belle città d’Italia.

È una farina di grano tenero ma “speciale”, ottenuta dalla macinazione dei migliori grani. Dal chicco, durante la molitura, viene estratto il germe di grano, stabilizzato perché ricco di nutrienti e reinserito nella farina madre. Grazie al germe di grano, la pizza risulterà più digeribile, soffice e profumata. «Per questa edizione di TuttoFood - spiega Marco Brusamolino, direttore commerciale di Molino Braga - abbiamo puntato per quanto riguarda il mondo della pizzeria in particolare su due prodotti che sono per noi importanti come la Spaccanapoli, nelle due versioni Base e Forte, e il Mix Stirata. Questi sono i prodotti che stanno avendo delle ottime performance sul mercato nazionale».

Molino Braga è sempre più attento al concetto della pizza contemporanea. Non si tratta solo di scegliere materie prime di alta qualità da abbinare, bisogna puntare all’equilibrio anche tra le componenti nutrizionali come proteine, fibre, carboidrati. L’ingrediente deve essere valorizzato attraverso le tecniche di cottura e deve esprimere le qualità dell’impasto.





Altro prodotto che risponde a queste tematiche e su cui il Molino Braga sta puntando presentandolo in fiera è il Mix Stirata, ideale per la pizza in pala, la pinsa e la pizza in teglia. Impasto equilibrato ad altissima idratazione, che grazie all’alto potere di assorbimento dei liquidi risulta croccante e molto digeribile, con il richiestissimo effetto “crunch”. L’innovazione e l’evoluzione nel mondo della pizza deve essere costante ed andare di pari passo alle novità continue dell’universo alimentare, ed il Molino Braga non perde un colpo.

Oltre alle novità in pizzeria, l’azienda molitoria sta investendo in nuovi prodotti, più tecnici e che danno un risultato garantito anche in pasticceria con la nuova Farina per Sfoglia Gold.«Molino Braga presenta al TuttoFood anche una farina professionale per la linea pasticceria specificatamente formulata per la realizzazione della sfoglia, ma migliorandone le performance - prosegue Marco Brusamolino - La Farina per Sfoglia Gold garantisce un ottimo sviluppo mantenendone inalterate le caratteristiche, soprattutto nelle fasi di scongelamento e lievitazione. Viene esaltata la consistenza della sfoglia in un perfetto equilibrio tra croccantezza e morbidezza».

«I progetti per il futuro? - prosegue Brusamolino - Molino Braga è un'azienda che sta continuando a investire e vuole proseguire in questa direzione per essere sempre più all'avanguardia sia a livello di tecnologia sia a livello di quello che è l'ampliamento del sito produttivo. Stiamo, infatti, ultimando un ampliamento dei silos per lo stoccaggio del grano, proprio per garantire la qualità eccellente con cui arriviamo ai nostri clienti».

