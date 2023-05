Riseria Vignola presenta la sua nuova collezione di risi aromatici naturalmente colorati

Riseria Vignola è presente a TuttoFood con uno stand all’interno dell’area Tutto Grocery che rispecchia i valori distintivi dell’azienda di Balzola (Al), fondata nel 1880 e ininterrottamente guidata dalla famiglia Vignola: rispetto per la tradizione, la purezza della materia prima e l’ambiente expertise nella ricerca e selezione delle migliori varietà innovazione come chiave per puntare all’eccellenza e ampiezza dell’offerta studiata per i professionisti dell’Horeca e per il canale Gdo.

Oltre a presentare il meglio dell’offerta di Riso Vignola 1880 in termini di risi, legumi, semi e cereali, anche biologici, una specifica area dello stand sarà dedicata all’ultima nata in casa Vignola: la nuova collezione di risi aromatici naturalmente colorati Origini Capolavori di natura, che Riso Vignola 1880 ha creato per celebrare l’eccellenza della tradizione risicola del vercellese e fornire una preziosa fonte d’ispirazione alla creatività di chef e appassionati di cucina d’autore. «Origini è nata qualche mese fa, alla fine del 2022, e in questa fiera lo presentiamo al mondo della ristorazione e del dettaglio gourmet. È una linea che ha delle caratteristiche molto particolari perchè promette un'esperienza particolare all'interno del piatto - spiega Silvia Garbarino, direttore marketing e comunicazione di Riseria Vignola - Sono risi che nascono naturalmente colorati e che vengono attraverso la lavorazione ad assumere delle sfumature molto particolari».

La nuova collezione di risi aromatici naturalmente colorati Origini Capolavori di natura

Origini Capolavori di natura: per un'esperienza sensoriale da Riseria Vignola

Tutto nasce dalla lavorazione di Verelé, la varietà di riso nero a chicco lungo intensamente aromatica, da cui prende vita una collezione dalle sfumature sorprendenti: Rosa Puro, Viola Intenso e Nero Assoluto. Più l’iconico riso Bianco Essenziale: un eccezionale Carnaroli Classico biologico. «Nasce da una varietà che si chiama Verelè, che è un riso nero integrale che sottoposto alla raffinazione a pietra, ovvero la lavorazione più tradizionale, può diventare viola o rosa - prosegue Silvia Garbarino - E, a seconda di questo tipo di lavorazione, il riso può assume delle caratteristiche che poi ritroviamo appunto nel piatto, quindi il focus non è solo sulla colorazione, ma anche sul profumo e sul gusto, che derivano dal fatto che essendo un riso nero è naturalmente aromatico. E poi abbiamo a chiusura di questa gamma un riso bianco, che è Carnaroli Classico Biologico.

Silvia Garbarino, direttore marketing e comunicazione di Riseria Vignola 1/4 Origini è nata alla fine del 2022 e in questa fiera viene presentata al mondo della ristorazione e del dettaglio gourmet 2/4 Riseria Vignola è presente a TuttoFood con uno stand all’interno dell’area Tutto Grocery 3/4 Tutto nasce dalla lavorazione di Verelé, la varietà di riso nero a chicco lungo intensamente aromatica 4/4 Previous Next

Origini - Capolavori di natura è disponibile nei formati da 500g e 1Kg, in un pack ideato per innovare i codici grafici e cromatici tipici della categoria, garantendo immediata riconoscibilità e un forte impatto visivo. «È una linea a cui abbiamo dato importanza anche alla veste grafica ed estetica - precisa Silvia Garbarino - e proprio per questo abbiamo realizzato delle confezioni che noi definiamo pop, molto orientate sui colori vivaci, che enfatizzano quell'elemento distintivo che noi promettiamo al nostro consumatore o al ristoratore».

Riseria Vignola: attenzione alla natura e alla sostenibilità

Tornare alle Origini, per Riso Vignola, significa attingere a piene mani da ciò che la natura ci offre, per elevarne la qualità e renderla protagonista, insieme al territorio e alle realtà agricole locali che coltivano i risi Origini. Anche per questo, in un’ottica di tracciabilità e totale trasparenza, su ogni confezione è indicato in modo esplicito il nome e la sede dell’azienda agricola da cui proviene il riso in essa contenuto. Al centro dello spazio espositivo, un banco dedicato allo showcooking e all’assaggio, pensato per consentire un dialogo diretto di approfondimento con il resident chef grazie alle sedute posizionate frontalmente alla postazione di servizio.

A curare il programma delle degustazioni che animeranno lo stand durante tutta la manifestazione, con protagonisti i diversi prodotti Riso Vignola 1880, è lo chef Dario Guidi Magenes, dell’Antica Osteria Magenes di Barate di Gaggiano (Mi)

Riseria Vignola

Corso Dante 24 - 15031 Balzola (Al)

Tel. 0142804135