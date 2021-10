Leggera e digeribile, tutti amano la Pinsa Romana “Nuvola”!

La parola d’ordine quest’anno è Pinsa Romana: tutti ne parlano, tutti la vogliono. Ma facciamo subito chiarezza, la Pinsa non è né una pizza né una focaccia, bensì un lievitato dalla forma ovale, fatto con un impasto molto idratato e a lunga lievitazione. La sostanziale differenza riguarda proprio il tipo di impasto che rende il prodotto molto leggero e altamente digeribile. Corrado Di Marco l’ha inventata nel 2001. Grazie alla grande esperienza nel mondo della panificazione, e dopo anni di continua ricerca, è riuscito a realizzare un prodotto innovativo, fragrante e altamente digeribile.

Nuvola, la base pronta di vera Pinsa Romana, è caratterizzata da gusto e leggerezza. La qualità del prodotto è garantita da oltre 40 anni di esperienza nel settore e dalla cura che l’azienda Di Marco mette nello scegliere le migliori materie prime e nei processi di lavorazione. Le basi Nuvola sono lavorate in modo artigianale dagli esperti pinsaioli Di Marco, che le stendono con cura una per una.

L’impasto contiene un’altissima percentuale di acqua ed è realizzato con un mix speciale di farine di frumento, soia e riso, acqua, pasta acida, olio extravergine di oliva, sale, lievito, senza grassi, zuccheri e alcun conservante aggiunto. Questo mix garantisce un’elevata digeribilità e una Pinsa dalla cornice croccante ma con un interno decisamente soffice. Dopo la lavorazione a mano, le basi di Nuvola, che contengono Pasta Madre, vengono lasciate lievitare per ben 72 ore e poi confezionate in atmosfera modificata per conservare gusto e freschezza.

La preparazione di Nuvola è molto semplice: è sufficiente preriscaldare il forno alla temperatura di 250 gradi, farcire a piacere e infornare per 5-6 minuti. Il risultato sarà una Pinsa perfetta e gustosa. Nuvola è in vendita nel canale Gdo, disponibile in confezioni da 1 o 2 pezzi (230 o 460 g), si conserva in frigorifero, pronta per essere condita con gli ingredienti preferiti, infornata e degustata per un pranzo o una cena nel segno del gusto e della croccantezza. Leggera e digeribile, è perfetta da portare in tavola in ogni occasione.

Per informazioni: www.nuvolapinsa.com - www.dimarco.it