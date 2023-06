Molini Pivetti con la linea di farine Special incontra i professionisti della pizza

Dietro Special, la nuova linea di farine di Molini Pivetti, c’è un grande lavoro di ricerca, ma anche di squadra. «A partire dal Progetto Foodservice rivolto agli operatori professionali, abbiamo riunito un gruppo di formazione ed esperti, sotto la guida del proprio team di tecnici professionisti, per la creazione di 5 nuove referenze dedicate a quei pizzaioli che ricercano eccellenza, facile lavorabilità e massima resa del prodotto per un risultato fragrante e gustoso».

Così Tonia Sorrentino, responsabile marketing del molino di Renazzo (Fe), al termine del tour de force che ha visto l’azienda emiliana protagonista in maggio a Milano e Napoli per due appuntamenti di rilievo per l’universo Horeca, i saloni TuttoFood e TuttoPizza. Momenti di incontro e confronto di livello internazionale. A Milano, a inizio maggio, un debutto in grande stile molto apprezzato da operatori professionali e buyer con il lancio di questa gamma innovativa di 5 referenze specifiche: Nafavola (in due tipologie dedicate alla pizza napoletana), Sorbole (pizza emiliana), Maggica (alla pala e in teglia alla romana) e Incanto (dedicata ai prefermenti liquidi e solidi). Prodotti di altissima qualità che omaggiano la pizza nelle sue varianti in un viaggio attraverso l’Italia.

Un corner dello stand Molini Pivetti alla fiera Tuttopizza di Napoli

Una forte relazione con i pizzaioli per Molini Pivetti

A Napoli, a fine mese, una conferma di grande valore nella capitale mondiale della pizza. «Un appuntamento importante per presentarci su questo mercato con farine professionali dedicate alla pizza napoletana, tradizionale e innovativa - spiega Tonia Sorrentino - Più di 30 pizzaioli, da tutta Italia, nel nostro stand hanno collaborato con il nostro tecnico, il maestro pizzaiolo Vincenzo Iannucci, per realizzare la loro pizza d'autore e comunicare la loro storia di pizzeria e il loro know how. Con grande determinazione abbiamo voluto instaurare una forte relazione con i pizzaioli, per soddisfare ogni loro esigenza sia tecnica che commerciale. Per questo motivo abbiamo potenziato la rete distributiva, garantendo un servizio costante di consulenza per i clienti pizzaioli, attività demo presso le loro sedi e direttamente in mulino e ovviamente materiale a supporto di comunicazione e gadget».

Farine Nafavola di Molini Pivetti per pizza napoletana

Per quanto riguarda la pizza napoletana, la linea Special propone Nafavola, una farina di grano tenero Tipo 0 in due varianti, W270 e W320. Unica nel suo genere, è perfetta per ottenere un'autentica pizza napoletana, tradizionale o innovativa. Nello specifico, Nafavola 270 è una composizione studiata per ottenere un impasto leggero e scioglievole, dall’alveolatura sviluppata che garantisce una straordinaria esplosione del cornicione ed è consigliata per impasti diretti con 10-26 ore di lievitazione. Nafavola 320 ha una “forza” di W320 per donare resistenza ed elasticità durante l’impasto e una migliore struttura durante la lievitazione.

È consigliata per impasti con 26-72 ore di lievitazione. In aggiunta, Incanto è la farina di Tipo 0 con germe di grano, che conferisce aromi e profumi. Una farina specifica per preimpasti Biga e Poolish, impasti diretti e per il rinfresco del lievito madre. Un prodotto che permette di mantenere la giusta fermentazione dalle 18 alle 48 ore. Una farina dalle grandi virtù, che può essere utilizzata singolarmente o miscelata alle altre.

La sostenibilità, un impegno concreto per Molini Pivetti

Molini Pivetti è un’azienda dinamica, molto attiva anche a monte della filiera e nell’educazione dei consumatori di domani ai valori della sostenibilità. Non parole, ma azioni sul territorio. Il progetto “Adotta un campo di grano” è infatti volto a sensibilizzare le future generazioni a temi importanti quali sostenibilità, rispetto dell’ambiente e importanza della biodiversità.

Il progetto “Adotta un campo di grano” è volto a sensibilizzare le future generazioni

Un percorso che dura due anni e si articola in quattro tappe: la semina in un campo della proprietà Pivetti, la biodiversità e le api, lo studio del chicco di grano e la farina. Attività didattiche e ludiche per toccare con mano la realtà di Molini Pivetti e in parallelo imparare cosa significa rispettare l’ambiente. In maggio oltre 750 bambini delle scuole di Ferrara e provincia hanno mosso i primi passi adottando questo progetto.

