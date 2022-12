Molino Spadoni, novità in arrivo per i professionisti dell’arte bianca

Molino Spadoni a Sigep 2023 (a Rimini dal 21 al 25 gennaio) presenterà le sue ultime novità in ambito farine, miscele e prodotti frozen per il canale Food service. Grande protagonista la pinsa: in mostra le Pinse Surgelate Precotte, in 3 formati diversi, e la Miscela Professionale per Gran Pinsa alla Romana, uno speciale mix di farine come vuole la tradizione. Nasce proprio dalla tipica ricetta della Pinsa anche la nuova linea di Schiacciate surgelate cotte e pretagliate. Grande spazio sarà riservato poi alla nuova Farina Professionale XLL - Extra Lunghe Lievitazioni: la sua forza unica, fino a W400, la rende ideale per la preparazione di impasti con lievitazioni anche superiori a 72 ore e ad alta idratazione.

In mostra anche il Preparato Professionale per Pane e Pizza SuperproteiN della linea salutistico-funzionale AlimentazionE DedicatA® Molino Spadoni, per realizzare pane e pizza proteici scelti da una clientela di atleti e sportivi e da chi è attento al profilo nutrizionale.

Farina Professionale XLL - Extra Lunghe Lievitazioni

Per il gluten free ci sarà la nuova Focaccina Soffice Surgelata Senza Glutine, già cotta e confezionata singolarmente nel film “ovenable” per il rinvenimento in forno senza contaminazioni. Verranno inoltre lanciate 3 nuove referenze, tutte senza glutine: la Focaccina soffice con farina di ceci, curcuma e semi di lino, la Focaccina soffice al riso Nerone e semi di girasole, e la Focaccina soffice al gusto mediterraneo.

Pinse surgelate Molino Spadoni

Infine, ci saranno le Farine Gran Mugnaio PZ, ideali per realizzare le migliori pizze della tradizione italiana. Non mancheranno i prodotti surgelati, impasti e panificati per pizzerie, ristoranti, bar e punti caldi: soluzioni “time saving” come le Palline Surgelate per pizza o le comode Basi per Pizza alla Pala stese a mano in diverse ricette e da farcire a piacere. Verrà inoltre svelata un’importante collaborazione che l’azienda intraprenderà con una delle figure professionali più illustri nel modo della ristorazione e panificazione a livello nazionale.

Posizione a Sigep 2023: pad. D5 - stand 61.

