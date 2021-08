Palline e basi per pizza, Molino Spadoni fa la differenza in cucina

Molino Spadoni dedica ai professionisti del mondo Food service e Horeca una gamma completa di impasti e panificati surgelati ad alto contenuto di servizio. Soluzioni concepite per semplificare a pizzerie, ristoranti, bar e tavole calde i processi con prestazioni “time saving”. Tra questi le Palline per Pizza, una proposta che consente di realizzare pizze in versione Classica, alla Soia, ai 7 Cereali, al Khorasan Kamut, al Farro integrale e al Carbone vegetale, senza le tipiche difficoltà gestionali di farine che derivano da grani differenti e che hanno comportamenti particolari in termini di coesione e lievitazione.





Palline per Pizza Molino Spadoni

Basi Pizza Molino Spadoni

La gamma è a base di, per garantire la fragranza, il sapore autentico e la leggerezza di una pizza da professionisti. Facili e veloci da utilizzare, sono risolutive anche quando si devono servire piccoli numeri e preparare grandi quantità risulterebbe inutile e dispendioso: possono essere scongelate al bisogno, per diversificare l’offerta creando maggior appeal, mantenendo però sotto controllo gli sprechi e, di conseguenza, il food cost.Altra soluzione a portata di freezer è la gamma dida farcire a piacere, perfette per chi vuole saltare il passaggio della stesura dell’impasto. Realizzate cone lasciate lievitare per minimo 20 ore, risultano molto digeribili, con un gusto e un profumo intensi, nonché una alveolatura più sviluppata. Sono in forma rettangolare e rotonda, stese a mano, in diverse ricette:, ai, ale lacon pomodoro 100% italiano e mozzarella senza lattosio con latte fresco italiano di alta qualità e di produzione interna. Sono disponibili in varie misure a seconda della referenza, in confezioni singole o da tre.Queste basi sono perfette da servire come pizze farcite, intere o al trancio, ma anche come focacce semplici con olio, sale e rosmarino oppure da condire con svariati topping.Per informazioni: www.molinospadoni.it