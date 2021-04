La verdura in busta non piace più. Gli italiani la preferiscono sfusa

Pubblicato il 14 aprile 2021 | 11:30

La verdura sfusa è cresciuta del +10,5% a valore

Gli italiani preferiscono la verdura sfusa

Comportamenti diversi per acquisti diversi

Insala, carote e non solo: le categorie in sofferenza

erdura confezionata? No, meglio sfusa. Nella grande distribuzione organizzata, complici le mutate abitudini di acquisto degli italiani, calano per la prima volta dopo sei anni i consumi dipulite, tagliate e pronte all'uso. A rivelarlo è il reportdedicato al comparto che segnala il soprasso degli ortaggi sfusi.Secondo i dati Ismea, nel 2020, glihanno messo a segno un +10,7% per gli acquisti in volume e del +10,5% a valore. Meglio della verdura già preparata che segna un -4% in quantità acquistate e un -5,6% in termini di valore. Numeri leggermenti confortati dalregistrato nei primi mesi dl 2021 quando gli ortaggi dihano fatto segnare un +1%, anche se i prezzi medi hanno lasciato la spesa al -1,4%.Ledi questi numeri stanno nelle abitudini di acquisto dei consumatori , il cuiè fortemente impattato dalla pandemia e le sue limitazioni. Secondo Ismea, il maggior tempo trascorso a casa ma anche una più spiccata propensione al, hanno disincentivato gli acquisti di prodotti di IV gamma che, mediamente, presentano prezzi tre volte più alti dello sfuso tradizionale. Basta un esempio, la classica insalata: 2,19 euro al chilo di media per quella sfusa, 7,21 euro al chilo per quella in busta.E proprio per le, che da sole rappresentano quasi i tre quarti dell’intero comparto, la flessione degli acquisti registrata lo scorso anno è stata del -3,1% in volume e del -3,4% in valore. Ancora più marcato l'arretramento degli altri ortaggi lavorati (per lo più rappresentati da carote baby e alla julienne ) che pesano in valore il 19% sul comparto, e per i quali le vendite hanno segnato flessioni del 6,1% nelle quantità e del 7,4% nei corrispettivi monetari.