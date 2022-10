Gusto e praticità: Bonduelle rinnova verdure cucinate e misti al naturale

Bonduelle, azienda leader mondiale nel mercato delle verdure, lancia la gamma dei Ricettati con 3 nuovi prodotti a base di verdure già cucinate e rinnova l’offerta dei Misti al naturale con 3 misti cotti a vapore e senza zuccheri aggiunti.

Ratatouille, una delle nuove proposte Bonduelle

Bonduelle, benessere e alimentazione sana

Il cibo è sempre più centrale, ma i dubbi su cosa preparare per pranzo e a cena sono sempre presenti in ogni casa: è necessario fare una scelta per mangiare qualcosa che soddisfi il gusto, risponda alla voglia di benessere e rispetti l’attenzione alla sostenibilità.

Ad aiutare tutti gli indecisi ci ha pensato Bonduelle che, forte della sua esperienza nel mercato delle verdure, presenta nuovi prodotti, pensati proprio come invito a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata grazie a verdure saporite, senza rinunciare al gusto e alla qualità. Novità che rinnovano lo scaffale delle verdure, apportando nuovo valore a questo mercato.

Verdure ricettate, le tre novità di Bonduelle

Tre le novità di verdure ricettate e già pronte per essere gustate fra Ratatouille, Melanzane alla mediterranea e Taccole al pomodoro, nate dall’unione di verdure gustose, erbe e aromi, arricchite con un filo d’olio extra vergine d’oliva. Pronte in due minuti, scaldandole semplicemente in padella o in microonde, le verdure cucinate di Bonduelle sono perfette per ispirare la fantasia ai fornelli e per seguire una dieta flexitariana, oltre ad essere una novità a scaffale; la gamma infatti viene raccontata da un packaging accattivante, capace di comunicare il gusto attraverso la proposta di ricette ispirazionali.

Melanzane alla Mediterranea 1/2 Taccole al Pomodoro 2/2 Previous Next

Misti al naturale

Allo stesso modo, vengono rinnovate le referenze dei Misti al naturale - Piselli e carotine, Lenticchie, farro, carote e piselli e Fantasia di verdure, composti da verdure e legumi cotti, a vapore, e senza condimenti in modo da non alterare il sapore naturale degli ingredienti e permettere di essere gustati così come sono, o in nuove ricette personalizzabili. Grazie alla cottura a vapore e alla riformulazione delle ricette senza zuccheri aggiunti, Bonduelle ha aumentato il gusto e la consistenza delle verdure che le compongono. Nuovo anche in questo caso il packaging della gamma che, con una grafica semplice e diretta, comunica in modo chiaro e trasparente tutta la naturalità delle verdure contenute.