Collomb e Sidwell ambasciatori delle Prugne della California

Stefano Collomb e Peter Sidwell

Panettone Incanto di Stefano Collomb

Coscia di tacchino ripiena di Prugne della California, noci e pancetta (ricetta di Peter Sidwell)

er chiudere un anno difficile come il 2020 con una notizia positiva, ilha annunciato il rinnovo della collaborazione conin qualità di. Il maître chocolatier e titolare della storica pasticceria-cioccolateria “” di La Thuile, in Valle d’Aosta, realizza squisite creazioni artigianali abbinando il suo cioccolato di alta qualità con le. Collabora con il California Prune Board dal 2019.«Le Prugne della California - afferma Collomb - sono un frutto delizioso che si combina magnificamente con il cioccolato. Sono apprezzate dai miei clienti per il loro aroma, gusto e consistenza. Ho alcuni progetti entusiasmanti in fase di sviluppo, che combineranno la succulenza delle Prugne della California con i miei».Stefano Collomb è reduce del successo della sua ultima creazione, il “ Panettone Incanto ” con cuore morbido di Prugne della California e cioccolato, realizzato in occasione del Natale 2020. Una ricetta tradizionale rivisitata con creatività abbinando agli ingredienti classici del panettone scorze fresche di agrumi, vaniglia e Prugne della California. Grazie al gusto distintivo e alla caratteristica consistenza morbida, le Prugne della California rivelano ancora una volta la loro versatilità e dimostrano di essere perfette anche in abbinamento a un dolce classico come il panettone. Una combinazione di sapori sorprendente che conquista già dal primo assaggio!E per il 2021 è stata rinnovata anche la collaborazione con un altro importante ambasciatore delle Prugne della California:, chef britannico, autore e presentatore televisivo, impegnato nella divulgazione e valorizzazione dei benefici nutrizionali delle prugne californiane e dei molteplici usi in cucina . I progetti di Sidwell per il California Prune Board includono lo sviluppo di 10 nuovissime creazioni accompagnate da contenuti digitali per mostrare le sue ricette a un pubblico di professionisti e consumatori.Per informazioni: