Fresco e ricco di gusto, il pomodoro Menù per ristoranti e pizzerie

La campagna 2022 del pomodoro di Menù si dimostra essere complessa sotto molti punti di vista, ma la qualità si conferma buona. A discapito di una resa bassa del prodotto, determinata dalle temperature particolarmente elevate dei mesi estivi, il pomodoro si rileva essere di alto livello qualitativo.

Il grado brix (misura delle sostanze allo stato solido dissolte in un liquido), nello specifico, risulta più alto rispetto alle precedenti campagne, preannunciando così un prodotto particolarmente dolce.

Il pomodoro è parte integrante della storia di Menù, è la base dei suoi prodotti più apprezzati e ha contribuito al successo dell’azienda di Medolla (Mo) in Italia e fuori confine. La grande innovazione introdotta da Menù è stata proprio quella di utilizzare i pomodori freschi, portando così “realmente” il prodotto dal campo alla tavola: una filiera fatta di tanta tradizione, ma che ha saputo rinnovarsi grazie alle più moderne tecnologie, sempre con il fine ultimo della qualità.

Ampia è l’offerta a catalogo: si va dall’iconica Pomodorina, che ancora oggi viene prodotta seguendo la ricetta della famiglia Barbieri del 1967, ai Datterini gialli in succo ai Dorati (pomodori ciliegini al basilico), senza dimenticare la gamma di pomodori secchi e semisecchi quali Soleggiati, Mini Red pomodori semisecchi pelati Pizzutello e Mini Yellow pomodori semisecchi pelati Pizzutello, solo per citarne alcuni.

Anche per il mondo pizzeria la scelta è davvero ampia per soddisfare le esigenze di un comparto sempre più attento alla qualità. Il fiore all’occhiello è sicuramente Frulloro, frullato di pomodoro fresco, un eccellente prodotto da pizzeria, sicuramente il più indicato sulla pizza, ma non mancano i tanti tipi di Polpa di pomodoro quali la Polpavera, Polpavera La Saporosa, Polpavera a cubettoni, Polpavera taglio fine e Polpa “speciale teglia”.

Ciò che accomuna tutte le referenze base pomodoro a firma Menù è la qualità, la freschezza, il colore rosso vivace e il profumo, aspetti tipici del pomodoro sano, raccolto in stagione e al giusto grado di maturazione: una garanzia nelle cucine dei ristoranti e delle pizzerie di tutta Italia.

