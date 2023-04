Prugne della California, in prima linea per la sostenibilità ambientale

Da oltre un secolo, la California è protagonista dell’industria delle prugne secche, fornendo oggi circa il 40% dell’offerta mondiale e oltre il 90% dell’offerta statunitense. A mantenere alta la domanda delle Prugne della California, oltre al gusto distintivo e la qualità premium, è la continuità e affidabilità nella produzione - guidata da rigorosi standard agricoli. Il California Prune Board (CPB) - che dal 1952 rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California - è impegnato nell’implementazione di iniziative sostenibili, che garantiscano la tutela dell’ambiente e delle comunità locali.

Nei frutteti di prugne di Sacramento e San Joaquin, i coltivatori si avvalgono delle più recenti ricerche e tecnologie per sfruttare l’energia solare, risparmiare acqua e ridurre gli sprechi. La catena di approvvigionamento più ampia, inoltre, si impegna a impiegare all’interno dei processi produttivi fonti di energia rinnovabili, che consentono una riduzione delle emissioni di gas serra e dell'impatto ambientale.

Le Prugne della California continuano a farsi conoscere per le caratteristiche distintive

Un impegno per le generazioni future per Prugne della California

I coltivatori di Prugne della California garantiscono ai dipendenti salari equi e condizioni di lavoro sicure, garantendo la continuità del settore affinché le generazioni future possano goderne e trarne beneficio. «In qualità di leader della sostenibilità, i coltivatori californiani continuano a migliorare le pratiche investendo nella gestione dei frutteti e nella ricerca che rafforza il settore e dimostrano il loro impegno concreto nei confronti del pianeta, a tutela delle future generazioni» - spiega Esther Ritson-Elliott, Director of International Marketing & Communications of the California Prune Board. L'industria californiana delle prugne secche lavora a stretto contatto con le più importanti università e con il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) e il Dipartimento dell'Alimentazione e dell'Agricoltura della California (Cdfa) per implementare le migliori pratiche, operando nel rispetto dei rigorosi requisiti federali e statali relativi all'uso di pesticidi e acqua.

I coltivatori di Prugne della California garantiscono ai dipendenti salari equi e condizioni di lavoro sicure

«È un momento entusiasmante per i nostri coltivatori, che stanno implementando programmi e pratiche che contribuiranno a rafforzare le comunità, la stabilità economica e un ambiente migliore. Inoltre, le Prugne della California si inseriscono al meglio in una dieta sostenibile, offrendo benefici nutrizionali per la salute grazie alla presenza di fibre, vitamina K e vitamina B6 e poiché i consumatori possono mangiare il frutto intero, lo scarto risulta minimo» - conclude Esther Ritson-Elliott.

California Prune Board, protagonista nelle fiere internazionali

Per dare massima visibilità all’impegno per ricerca e innovazione, all’insegna della sostenibilità e al fine di consolidare le relazioni con i partner commerciali di tutto il mondo, il California Prune Board ha partecipato alle più rilevanti fiere internazionali di settore del primo quadrimestre 2023. Il CPB ha infatti preso parte in febbraio a Gulfood Dubai, la più grande fiera di riferimento per l’industria alimentare e delle bevande, presso il Dubai World Trade Centre. Anche il mese di marzo ha visto il CPB impegnato in numerose manifestazioni, come Foodex Japan e all’Ife di Londra, dove ha avuto occasione di continuare a far conoscere le caratteristiche distintive delle Prugne della California in uno dei principali mercati di esportazione. Di notevole rilievo anche la partecipazione alla conferenza e alla fiera dedicata ai prodotti naturali, biologici e per il benessere - Chfa Now, ospitata dalla Canadian Health Foods Association a Vancouver conclusa il 2 aprile 2023.

