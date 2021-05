Bitto e Casera, 25 anni di Dop Al via le iniziative per il rilancio

Pubblicato il 25 maggio 2021 | 18:53

Forme di Valtellina Casera

Lavorazione dei formaggi

Il legame stretto con il territorio lombardo

Lavorazione del Valtellina Casera

In cammino alla scoperta di Valtellina Casera e Bitto Dop

Forme di Bitto

I numeri delle due eccellenze della Valtellina

Il 2020 si è chiuso con 13 milioni di euro di fatturato (85% Valtellina Casera e 15% Bitto).

(85% Valtellina Casera e 15% Bitto). Complessivamente la produzione 2020 si è attestata a 19mila quintali circa (17mila circa per il Valtellina Casera e 2mila circa per il Bitto) grazie a una filiera che conta 133 allevamenti .

si è attestata a circa (17mila circa per il Valtellina Casera e 2mila circa per il Bitto) grazie a una filiera che conta . 13 caseifici (di cui 6 acquirenti primari/cooperative) e 16 stagionatori per il Valtellina Casera, mentre 54 produttori (di cui una cooperativa) e 10 stagionatori per il Bitto.

Pascoli d’alpeggio

Social media e stampa di settore i canali di comunicazione su cui puntare

due formaggi Dop della Valtellina,, sono alla ricerca della meritata visibilità incrementale. Il lodevole intento è bene espresso ed argomentato dal vicepresidente del Consorzio: «Obiettivo è rilanciare al grande pubblico due formaggi espressione dell’antica tradizione casearia valtellinese.e danno lavoro a 650 famiglie sul territorio».Le Dop Bitto ( VEDI SCHEDA ) e Valtellina Casera ( VEDI SCHEDA e per celebrare questo importante anniversario il Consorzio di tutela lancia una nuova campagna di promozione, “”, e un piano strategico di. Le iniziative, finanziate grazie ai fondi del PSR 2014-2020, prevedono attività promozionali e turistiche sul territorio (tra cui la partenza a luglio del), press tour, spot televisivi e radiofonici su scala nazionale e locale, azioni sui social media e iniziative di marketing nei supermercati e nei punti qualità nazionali per tutto il biennio 2021-2022.Interessante ed arguto il pensiero di, assessore all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia, che nell’indicare come Bitto e Casera siano due simboli della Lombardia e dell’agricoltura di montagna scorge il grande potenziale da sfruttare: «La Regione - dichiara - è e sarà in prima linea insieme al Consorzio per promuovere a livello comunicativo la qualità di questi formaggi eccezionali, per farli conoscere al grande pubblico e dare così il giusto valore al lavoro degli agricoltori». Ne consegue, secondo l’assessore Rolfi, che nel breve termine la stessa ragione d’essere dei Consorzi posti a tutela e a valorizzazione delle Dop si commutiAlla campagna si aggiungeranno anche le celebrazioni per il 25° del Consorzio, che si sarebbero dovute tenere nel 2020 ma che a causa del Covid sono state rimandate.La campagna di promozione “Alle origini del gusto” dal claim “” permetterà di conoscere più da vicino i due prodotti caseari della Valtellina strettamente legati alla tradizione di allevare il bestiame nell’arco alpino. Se il Bitto , il re dei formaggi di alpeggio estivo, affonda le sue radici nell’antichissima tradizione celtica di sfruttare i pascoli naturali d’estate e di trasformare il latte appena munto in formaggio, il Valtellina Casera è espressione della sapiente lavorazione delle prime latterie turnarie di Sondrio che raccoglievano il latte delle vacche discese a fondovalle per lavorarlo durante l’inverno. Fu proprio quest’alternanza del sistema di allevamento a dare origine alla produzione alternata di queste due diverse tipologie di prodotto in Valtellina.Il, permetterà di conoscere luoghi cogliere tutti i segreti di produzione dei due formaggi: dalla mungitura in alpeggio alla lavorazione nei calècc o nelle baite per il Bitto; dalla produzione del Valtellina Casera nelle latterie, fino ai ristoranti perfetti dove degustarli.Analizziamo i numeri che sottendono questi due squisiti formaggi Dop della Valtellina:Virtuoso ed auspicabilmente contagioso l’entusiasmo che, insieme alla manifesta competenza, permea l’attività del Consorzio in questo corrente biennio. La non irrisoria risorsa da investire - intendiamo i 600mila euro - abilitano un’adeguata progettazione e pianificazione delle attività di comunicazione e relazione con gli stakeholders, secondo un incrocio matriciale tra mercati, canali e media.Le nuove abitudini comportamentali, dalla pandemia catalizzate, lasciano emergere un consumatore avveduto e consapevole, verso il quale ha probabilmente maggiore efficacia l’approccio BTL (Below The Line), piuttosto che l’approccio ATL (Above The Line) ovvero, a volerla dire diversamente, una, con essa intendendo il. Pur permanendo media importanti, non sono però né la radio e né la televisione, per definizione a senso unico (chi parla e chi ascolta), a poter innescare l’efficace visibilità incrementale a Bitto Dop e Valtellina Casera Dop, né fortemente concorrere, per loro intrinseca natura di broadcast, a modellare un efficace posizionamento distintivo, soprattutto se pensato in termini di consumi non solo domestici.. Ben vengano quindi anche le attività sui social media e sulla stampa di settore.Un territorio di struggente bellezza, la Valtellina , sta accingendosi a vivere il suo momento migliore per raccontarsi. I suoi due formaggi Dop (ma potremmo mai dimenticarci dei suoi grandissimi vini?!) sono le ruote di questa “bike” ecologica, inforcando la quale visitiamo e gioiamo di uno dei tanti bellissimi posti del nostro Belpaese.Per informazioni: www.ctcb.it