Dal lavoro e dalla passione nasce l’eccellenza del Parmigiano Reggiano

La visita ad un caseificio che produce Parmigiano Reggiano è un’esperienza unica, che mostra tutta l’artigianalità e la genuinità della Dop regina dei formaggi in tutto il mondo, con 4 milioni di forme prodotte ogni anno, delle quali il 44% viene venduto all’estero. Gli ingredienti utilizzati per produrre il Parmigiano Reggiano sono solo tre: latte crudo ricco naturalmente di fermenti lattici, sale e caglio di vitello. Durante il ciclo produttivo è vietato l’uso di qualsiasi additivo e di starter batterici selezionati. La Dop del Parmigiano Reggiano conta 2.600 allevamenti e 300 caseifici. Vediamo nel dettaglio come avviene la produzione in un’azienda aderente al Consorzio.

L’azienda agricola Ciaolatte, certificata biologica dal 1998, sorge sulle prime colline parmensi ed è gestita dalla famiglia Peveri, impegnata nel garantire l’intera filiera produttiva, dalla terra alla tavola. In azienda la giornata parte prima dell’alba con la gestione degli allevamenti, la mungitura e la raccolta del latte che viene conferito al caseificio di proprietà. Per ogni forma, che finita pesa circa 40 kg, servono 550 litri di latte, oltre a caglio e sieroinnesto, uno starter naturale costituito da una flora lattica che si rigenera giorno dopo giorno.

Le fasi più delicate sono la spinatura e la cottura della cagliata in caldaie di rame, dove è fondamentale il lavoro manuale del casaro, che valuta la giusta consistenza del prodotto. Il latte coagula in una decina di minuti, la cagliata viene succesivamente scaldata fino a 56 gradi e poi fatta riposare per circa 50 minuti. Il composto si compatta e viene diviso in due parti, raccolto con una garza e inserito in fasce di plastica che forniscono la forma caratteristica, con il marchio del Consorzio e i puntini sullo scalzo della forma con la famosa scritta Parmigiano Reggiano. L’indomani le forme vengono asciugate e immerse in salamoia con acqua e sale per 19 giorni, in modo da garantire la conservazione naturale. Il formaggio viene poi lasciato per un giorno ad una temperatura di circa 16 gradi, prima della successiva fase di stagionatura.

«Da fine anni ‘90 abbiamo puntato sul bio e oggi vantiamo la certificazione “Bio Suisse”, che riguarda sia la produzione che il rispetto del benessere animale», commenta Serena Peveri, responsabile amministrativa e commerciale di Ciaolatte, che gestisce l’azienda insieme a papà Roberto, mamma Afra e i fratelli Dario e Filippo. «Oggi abbiamo 330 mucche in lattazione, che mungiamo due volte al giorno, alle 4.30 di mattina e 12 ore più tardi nel pomeriggio, su un totale di 550 capi. È un lavoro che comporta molti sacrifici, ma che allo stesso tempo regala enormi soddisfazioni».

Il disciplinare prevede a questo punto una stagionatura minima è di 12 mesi, ma è intorno ai 24 mesi che il Parmigiano Reggiano raggiunge la maturazione adatta ad esprimere le sue caratteristiche tipiche. Grazie all’azione degli enzimi liberati dai batteri lattici, le proteine vengono scomposte in pezzi più piccoli, in peptidi e in aminoacidi liberi, mattoni base della catena proteica. Questa azione di scomposizione proteica (proteolisi) determina le proprietà strutturali e sensoriali del Parmigiano Reggiano e la sua alta digeribilità.

Le diverse stagionature, che possono anche superare i 48 mesi, regalano sensazioni aromatiche differenti e lo rendono particolarmente versatile in cucina.

Dai 12 ai 19 mesi troviamo un prodotto delicato che vanta sentori di latte fresco, yogurt, burro, accompagnati da note vegetali di erba e verdura lessa e da un sapore dolce e acidulo.

La stagionatura dai 20 ai 26 mesi origina un prodotto armonico, che esprime al palato un buon equilibrio tra il sapore dolce e salato, con note di burro fuso e di frutta fresca come banana e ananas per un formaggio friabile e granuloso.

Dai 27 ai 34 mesi la Dop diventa aromatica con sentori di frutta secca, aroma di brodo di carne e spezie come la noce moscata. La scaglia si presenta solubile, molto friabile, e asciutta.

La stagionatura dai 35 ai 45 mesi vanta invece un'elevata intensità olfattiva e spiccano sentori di spezie e di affumicato con un colore giallo intenso che tende all'ambrato e cristalli di tirosina molto ben visibili.

Aperitivo all’italiana: i cocktail di Bruno Vanzan con il Parmigiano Reggiano

Il Parmigiano Reggiano è un formaggio che vanta un ampio utilizzo in cucina. Grazie alle sue caratteristiche può garantire un valore aggiunto in moltissime ricette, dagli antipasti ai secondi piatti. Ma la Dop realizzata con un procedimento artigianale senza l’uso di additivi o conservanti ha rappresentato anche l’ispirazione per i nuovi cocktail del barman Bruno Vanzan, famoso a livello mondiale e vincitore di numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha creato, in collaborazione con APR, Associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano, il format “Parmelier”, un progetto itinerante con l’obiettivo di permettere agli amanti della famosa Denominazione di origine protetta di partecipare in varie città italiane sia a serate di degustazioni guidate in abbinamento con altri prodotti, sia a veri e propri corsi di assaggio per apprezzare e godere appieno le varie sfaccettature del Parmigiano Reggiano nelle sue declinazioni di stagionatura e biodiversità. Proprio a Parma il barman Bruno Vanzan ha mostrato come il Parmigiano Reggiano sia un prodotto utilizzato nella maggior parte degli aperitivi. Ha inoltre ideato tre diversi cocktail guarniti con cialde realizzate con il formaggio Dop, compreso un analcolico prodotto esclusivamente per l’occasione.

Bruno Vanzan presenta il cocktail Americano alla Violetta (foto: Linda Vukaj)

«Il Parmigiano Reggiano - spiega Vanzan - è un prodotto eccezionale, che viene sempre più utilizzato per i momenti di convivialità prima di cena. Per rendere onore alla Dop ho reinterpretato l’aperitivo all’italiana, creando due ricette a base di Vermouth, di Bitter ma anche di prodotti innovativi come nettari che richiamano un po’ quella che era l’ambrosia bevuta dai romani e dai greci per preparare l’organismo alla digestione del cibo. Per la prima ricetta, l’Americano alla Violetta, ho utilizzato Bitter Marendry, Nettare Viola, angostura e acqua tonica premium, con una guarnizione di amarena e twist di limone, che viene accompagnata al Parmigiano Reggiano 18 mesi fresco e morbido, con una friabilità ancora poco accentuata per la sua bassa stagionatura che dona una degustazione dolce e acida allo stesso tempo».

«Il secondo cocktail, Parmisan Negroni, è corposo e deciso - prosegue Vanzan - un twist sul classico Negroni dove i dosaggi sono rivisti in favore del bitter e del Vermouth, dove sono andato a sostituire il Gin con il Rum. Il distillato dona delle note più legnose e speziate, che incontrano perfettamente gli aromi di frutta secca della cialda di Parmigiano Reggiano 24 mesi. Tutti i sapori e gli aromi di questa particolare Dop si concentrano creando una cialda croccante sapida e gustosa, che si assaggia prima di assaporare il drink, capace di scatenare un tripudio di aromi. L’aperitivo è un momento molto importante e consiglio di scegliere cocktail che preparino l’organismo alla digestione della cena».

Gli eventi organizzati dal Consorzio del Parmigiano Reggiano sul territorio con il format Parmelier hanno raccolto un grande successo di pubblico. Assaggiando un pezzo di Parmigiano Reggiano si scoprono una complessità di profumi, aromi e sapori dovuti a diversi fattori, tra i quali l’alimentazione delle bovine, la tecnologia di lavorazione del latte, le differenti aree all’interno della zona di produzione, la varietà di razze bovine ma anche e soprattutto i lunghi tempi di stagionatura. Questo comporta una diversità di profili sensoriali tra i vari formaggi Parmigiano Reggiano prodotti dagli oltre 300 caseifici, sempre nel rispetto del disciplinare della Dop.

