Parmigiano Reggiano, un formaggio simbolo del Made in Italy

Il Parmigiano Reggiano è un prodotto unico, ma ce n’è uno per tutti i gusti: ha solo tre ingredienti (latte, sale e caglio), ma la biodiversità delle razze bovine (frisona italiana, bianca modenese, bruna, rossa reggiana), i prodotti “certificati” (prodotto di Montagna, Kosher, Halal, Biologico) e le stagionature (dai 12 agli oltre 60 mesi!) offrono gusti, sapori, sfumature ed emozioni estremamente variegati.

È tutto questo a renderlo diverso dagli altri formaggi e a far sì che non sia solo un prodotto di estrema versatilità e distintività, ma un simbolo del Made in Italy in grado di conferire un tocco di carattere unico ai piatti, di figurare nei menu dei migliori chef del mondo e, al contempo, di abbinarsi con disinvoltura a vini, distillati, dolci e pesce. Non è solo un pezzo di formaggio: è un’icona del nostro stile di vita, amata dai consumatori in Italia e all’estero.

Parmigiano Reggiano: la stagionatura di 12-19 mesi, la più delicata

A differenza di altri formaggi, Parmigiano Reggiano può raggiungere stagionature elevate regalando al palato sensazioni uniche e mantenendo un equilibro perfetto di gusti. La stagionatura minima è di 12 mesi (il più lungo periodo di tutti i formaggi Dop), ma può anche superare i 48 mesi, manifestando aromi e profumi inesplorati. Il Parmigiano Reggiano di 12-19 mesi viene definito “delicato”.

Parmigiano Reggiano è particolarmente adatto come aperitivo con vini bianchi frizzanti

Ha infatti sentori di latte fresco, yogurt, burro e frutta fresca, accompagnati da note vegetali di erba e verdura lessa e da un sapore dolce e acidulo. Nel formaggio, inoltre, iniziano a vedersi i cristalli di tirosina.

È particolarmente adatto come aperitivo con vini bianchi frizzanti, fermi non troppo corposi o cocktail non troppo alcolici, accompagnato da verdure crude, come sedano e pomodorini.

L'aroma delicato è esaltato da mostarde di frutta non troppo piccanti, ad esempio di kiwi, albicocca o melone. È infine perfetto per abbinarsi con frutta fresca di stagione, come mele, pere, uva e fragole, o per arricchire insalate e piatti freddi.

