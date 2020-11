Stoccafisso Lofoten Igp Un bollino che è una garanzia

Pubblicato il 20 novembre 2020 | 12:18

Stoccafisso norvegese, un prodotto di alto profilo che va narrato alle nuove generazioni

Le strategie per incrementare le vendite

Bollino Igp per lo stoccafisso del consorzio Tørrfisk fra Lofoten



Lavorare su notorietò, immagine e prezzo

Le celebri rastrelliere per lo stoccafisso norvegese

Consumatori disponibili a pagare di più uno stoccafisso con un marchio di origine

oppio webinar organizzato il 19 novembre dale dal. In primo piano lo. Entrambi gli incontri sono stati moderati da, executive vicepresident di Assonorvegia, che ha subito introdotto, ambasciatrice di Norvegia in Italia.«Lo stoccafisso - ha ricordato - interpreta un ruolo importante nell’ambito degli ottimi rapporti bilaterali tra i nostri due Paesi. Gli italiani, che lo sanno trasformare in piatti deliziosi riconoscono la qualità del nostro migliore merluzzo, unche proviene da, frutto di una pesca sostenibile e di una filiera che rispetta l’eccellenza della materia prima».Un pesce apprezzato, che ha visto nel biennio 2018-2019 un aumento delle esportazioni verso l’Italia. «Nel 2019 il valore dell’export - ha ricordato, direttore Italia di Norvegian Seafood Council - è stato pari a 556 milioni di corone norvegesi, oltre 56 milioni di euro pari a 2482 tonnellate ma nel 2020, causa pandemia, abbiamo registrato una flessione del 23% a volume. Un prodotto amato ma che, pur tenendo bene nei negozi di pesce e nei mercati, non fa segnare ancora alte vendite nella Gdo. È necessario quindi, con una narrazione mirata soprattutto alleche metta l’accendo anche sui. Incrementare le vendite è un obiettivo concreto per il 2021 attraverso la proposta di nuovi prodotti di pronto utilizzo e con ricette semplici da realizzare. Sul fronte della promozione Horeca, ma non solo, il nostro ambassador un stella Michelin con The Cook al Cavo di Genova. Abbiamo inoltre organizzato e promosso con il consorzio Tørrfisk fra Lofoten laa Milano. Si tratta di un reportage sul mondo del merluzzo norvegese di. Un lavoro che si è tradotto anche in un volume».Riflettori puntati sullo stoccafisso anche dache ne ha analizzato il. Lo studio ha preso in analisi un campione in tre regioni ad alto consumo di pesce: Veneto, Liguria e Campania. Dall’indagine è emerso che un terzo del campione conosce lo stoccafisso e che tra i giovani regna un po’ di confusione. La frequenza di consumo è di 1,4 volte al mese. In particolare, la Campania si attesta quasi su un consumo quindicinale (1,8). In generale, l’indagine ha riscontrato un, perché il prodotto risulta caro (37%), ve ne sono altri con maggiore appeal (18%), non lo si trova nei negozi abituali (18%) e perché si ritiene sia difficile da preparare. D’altro canto le motivazioni di consumo vedono privilegiare la(55%), il(51%) e la(51%), mentre le occasioni sono giorni speciali o di festa (36%). Il canale di acquisto è prevalentemente la pescheria (41%); la Gdo si attesta al 33%. Il freno, quindi, risulta essere attivato da tre elementi: bassa notorietà, immagine non moderna e prezzo.La reazione a questa situazione di stallo, promossa dalpandemia permettendo, mette in primo piano lae contemplaper coinvolgere direttamente il consumatore, abbinata aper divulgare le modalità di elaborazione culinaria e favorire la degustazione. Lo stoccafisso va. Una delle chiavi di volta è rappresentata dalle: valore aggiunto e contenuto di servizio.Su questa linea vento in poppa lo porta il lancio in Italia dello. Il 66% degli italiani, secondo una recente indagine Nielsen, sarebbe disposto a pagare di più uno stoccafisso con un marchio di origine. «L’I- ha puntualizzato, country manager Italia per il consorzio Tørrfisk fra Lofoten - viene riconosciuta solo alle realtà consorziate e rappresenta una. In quest’ottica si rivela una fondamentale leva di marketing e di immagine. Ora siamo al pari di altri prodotti di rango nel panorama gastronomico italiano».Il bollino Igp, abbinato a unain merito ai valori del prodotto e alla facilità di utilizzo in cucina, può essere la forza motrice pere innescare un processo di fidelizzazione.Per informazioni: www.pescenorvegese.it