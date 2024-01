L'Alto Garda trentino festeggia il broccolo di Torbole, “il figlio del vento”

Lo hanno ribattezzato "Il figlio del vento". Meglio ancora, il figlio dei venti: i due venti che caratterizzano il microclima dell'Alto Garda trentino: la mitica brezza pomeridiana, l"Ora" del Garda, e il "Pelèr", un vento più freddo che scende dalle montagne e regala ai surfisti le condizioni ideali per praticare il loro sport preferito. Stiamo parlando di Sua Maestà il Broccolo di Torbole, presidio Slow Food, coltivato proprio nelle campagne dell'entroterra di Torbole, al Linfano e nei dintorni di Arco. La sua coltura, che era praticamente scomparsa, ha ripreso vigore negli ultimi anni grazie ad alcuni contadini (Giorgio Planchenstainer in primis) che hanno saputo valorizzare questa autentica prelibarezza.

Il broccolo di Torbole

Bene. Proprio per rendere omaggio a questo prodotto tipico del periodo invernale, la cittadina gardesana domenica 21 gennaio ospiterà l'annuale Festa del Broccolo di Torbole. La manifestazione è organizzata dal Comitato del Broccolo di Torbole. L'evento si svolgerà tra il porto di Torbole e Piazza Lietzmann dalle ore 12 alle 15. La presentazione della kermesse ha avuto luogo presso il Ristorante Aqua di Torbole, alla presenza, tra gli altri, del sindaco del Comune di Nago-Torbole Gianni Morandi con la Giunta Comunale, del presidente e del vicepresidente del Comitato del Broccolo di Torbole Francesco Mandelli e Claudio Mandelli, del presidente dei produttori del Broccolo di Torbole Giorgio Planchenstainer e del produttore Luca Rigatti in rappresentanza di Slow Food.

Broccolo di Torbole: un prodotto di punta dell'offerta gastronomica dell'Alto Garda trentino

«Il broccolo di Torbole è uno dei prodotti di punta della nostra offerta enogastronomica, salutare e unico per qualità organolettiche, con proprietà antiossidanti e antitumorali, come riconosciuto anche da uno studio commissionato dal Comune di Nago-Torbole all'Università di Trento e alla Fondazione Edmund Mach. Ci tengo personalmente a ringraziare tutti i volontari e i produttori che annualmente si impegnano per realizzare questo evento» ha dichiarato il presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo Spa, Silvio Rigatti.

Noto per la sua autenticità e le sue caratteristiche organolettiche, il broccolo sarà il protagonista di piatti gustosi che delizieranno i palati delle migliaia di persone attese all'evento. Il sapore dolce e delicato del broccolo di Torbole sarà inoltre accompagnato dall'orzotto del Bleggio, crostoni di pane al pesto di foglia di broccolo, olio extravergine d'oliva dei produttori del territorio, fagottini di mela, bibite e vino che andranno a completare il menu. «Più che una festa - ha voluto precisare il sindaco del Comune di Nago Torbole, Gianni Morandi - chiamerei quest'evento una celebrazione del broccolo di Torbole, un prodotto che è diventato il simbolo del nostro territorio, sempre più popolare sulle tavole non solo dei cittadini, ma anche dei ristoranti. Meritatissimo il riconoscimento da parte di Slow Food che ha assegnato al broccolo di Torbole la tutela di Presidio agroalimentare regionale, uno dei sedici presenti nel Trentino Ato Adige».

Oltre 100 mila i broccoli messi a dimora quest'anno

Per vivere un'esperienza completa, oltre al momento conviviale del pranzo, durante la festa sarà possibile anche acquistare broccoli freschi appena colti (sono oltre 100 mila le piante di broccolo messse a dimora quest'anno), visitare i campi di coltivazione grazie a Slow Food (prenotando all'indirizzo slowfoodadigegarda@gmail.com) e gustare l'olio extravergine d'oliva locale grazie alla presenza degli assaggiatori di Evo Trentino presso il Villaggio del Broccolo in Piazza Lietzmann a Torbole.

Il paese di Torbole (credits: Trentino)

«Dopo il grande successo della scorsa edizione - ha aggiunto il presidente del Comitato del Broccolo di Torbole, Francesco Mandelli - siamo pronti e carichi per l'evento di domenica, una vera e propria festa di tutto il paese e resa possibile grazie all'importante sostegno delle associazioni torbolane, come il Consorzio Cento, Associazione Galeando, il Comitato Sbigolada di Torbole e la sezione locale dell'Associazione Nazionale degli Alpini, senza dimenticare il patrocinio del comune di Nago Torbole».

I biglietti per gustare il menu (15 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini sotto i 12 anni) saranno in vendita in Piazza Lietzmann il giorno stesso dell'evento. In caso di pioggia, l'evento sarà posticipato a domenica 28 gennaio 2024