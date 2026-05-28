A Fano torna BrodettoFest, il festival dedicato alla cucina di mare

A Roma, nella sede del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stata presentata ufficialmente la 24ª edizione del BrodettoFest, in programma dal 30 maggio al 2 giugno sul lungomare di Fano (Pu). L’appuntamento ha anticipato il ritorno del festival dedicato alla cucina di mare italiana, che anche quest’anno propone un intreccio tra gastronomia, identità territoriale, pesca e divulgazione. La presentazione ha riunito istituzioni nazionali e territoriali, confermando la manifestazione come uno degli eventi di riferimento nel racconto della filiera ittica adriatica e delle tradizioni marinare.

La presentazione dell‘edizione 2026 del BrodettoFest al Ministero dell‘Agricoltura

Il valore del festival tra pesca, cucina e territorio

Il BrodettoFest si sviluppa attorno al brodetto come piatto simbolo della cultura marinara adriatica, ma negli anni ha ampliato il proprio perimetro fino a diventare un contenitore che unisce cucina, turismo, ambiente e formazione. L’organizzazione è a cura di Confesercenti Pesaro e Urbino, in collaborazione con il Comune di Fano, la Regione Marche, Let’s Marche e il Ministero dell’Agricoltura. Un modello che punta a mettere in relazione filiera produttiva, promozione territoriale e valorizzazione delle competenze legate al mare.

Il BrodettoFest torna dal 30 maggio al 2 giugno

Fano e il legame con il mare

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha evidenziato la natura identitaria del piatto e della manifestazione: «Ci sono sapori che non appartengono solo alla cucina, ma alla storia di una città». Il brodetto viene così interpretato come elemento narrativo della comunità cittadina, legato al porto, alla pesca e alla tradizione familiare. L’assessore al turismo e ai grandi eventi Alberto Santorelli ha invece sottolineato la funzione del festival come leva di sviluppo locale: il BrodettoFest viene descritto come un modello di integrazione tra accoglienza, cultura gastronomica e promozione del territorio, capace di attrarre visitatori e valorizzare la filiera del mare.

Una manifestazione tra gare, showcooking e divulgazione

Il programma della 24ª edizione conferma un impianto articolato che combina competizione gastronomica, intrattenimento e approfondimento culturale. La Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di pesce rappresenta uno dei momenti centrali, con chef provenienti da diverse regioni italiane chiamati a confrontarsi sulle interpretazioni locali delle zuppe di mare e una giuria d'eccezione.

Uno dei momenti centrali sarà la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di pesce

Accanto alla gara, il Villaggio del Gusto propone ricette regionali e specialità legate alla tradizione marinara, mentre lo Spazio Bro porta in scena la preparazione del brodetto fanese secondo la ricetta dei pescatori. I cooking show del Palabrodetto e i percorsi di degustazione di Brodetto&Wine affiancano momenti più tecnici e narrativi, con focus sui prodotti ittici e sui vini del territorio marchigiano.

Divulgazione, sostenibilità e cultura del mare

Il festival dedica ampio spazio anche alla divulgazione scientifica e ambientale, con incontri sul mare e attività educative rivolte alle famiglie. Il tema della sostenibilità attraversa l’intera manifestazione, con iniziative dedicate alla tutela dell’ecosistema marino e alla consapevolezza sul consumo delle risorse ittiche. Accanto agli appuntamenti gastronomici e culturali, il programma include anche eventi serali con spettacoli, musica e attività sul lungomare, che trasformano Fano in uno spazio di fruizione diffusa.

Il valore della filiera ittica

Durante la conferenza stampa, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha evidenziato il ruolo del festival nella narrazione del comparto ittico: «È un’occasione per raccontare il mondo della pesca attraverso un prodotto straordinario, che consente al settore di valorizzarsi sia nel modo più tradizionale sia in quello più innovativo». Il ministro ha richiamato anche il tema della filiera e della trasformazione del prodotto: «La sfida è dare valore al nostro prodotto e garantire reddito ai pescatori italiani», sottolineando come la valorizzazione del pesce locale possa generare ricadute economiche lungo tutta la catena.

Il presidente della Commissione Agricoltura alla Camera, Mirco Carloni, ha rimarcato il ruolo crescente della manifestazione: «Il BrodettoFest rappresenta oggi uno degli eventi più significativi per la valorizzazione della pesca italiana e della nostra tradizione gastronomica marinara». Carloni ha ricordato anche le attività di promozione svolte in contesti internazionali: «Abbiamo portato il brodetto nelle più importanti fiere europee, raccontando un piatto simbolo della cucina adriatica oltre i confini nazionali». Per la Regione Marche, il vicepresidente e assessore alla Pesca Enrico Rossi ha sottolineato la dimensione economica e culturale della filiera: «Il brodetto diventa espressione concreta di una storia produttiva e di un rapporto profondo con il mare». Rossi ha evidenziato anche il ruolo del festival nella promozione internazionale del territorio.